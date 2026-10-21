Refúgio intocável no Nordeste tem praias com falésias que encantam turistas

Siga o A TARDE no Google

O Nordeste é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Porém, ainda assim, no extremo leste do Ceará, existe uma parte do litoral que resiste ao turismo de massa: Icapuí, um paraíso ecológico que integra a Rota das Falésias.

O município tem 65 quilômetros de costa, onde falésias multicoloridas se erguem como muralhas naturais protegendo praias praticamente desertas. O local tem ainda uma biodiversidade que impressiona até os viajantes mais experientes.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O grande diferencial de Icapuí

Icapuí preserva uma atmosfera de vila de pescadores que o turismo ainda não conseguiu descaracterizar, diferente de praias Jericoacoara ou Canoa Quebrada.

A cidade tem três Áreas de Proteção Ambiental e integra a Rota das Falésias, o maior conjunto desses paredões rochosos da América Latina, que se estende por mais de 10 cidades entre Ceará e Rio Grande do Norte.

No total, são 16 praias oficiais margeadas por falésias que mudam de cor conforme a incidência do sol.

O acesso mais restrito e a distância de cerca de 200 quilômetros de Fortaleza funcionam como filtros naturais, selecionando um perfil de visitante que realmente valoriza o contato com a natureza preservada e o ritmo lento das comunidades pesqueiras.

Icapuí e as suas praias mais impressionantes

A praia que é considerada a porta de entrada para os turistas e concentra a maior parte dos passeio é Ponta Grossa.

De lá partem os barcos para mergulho em piscinas naturais e as trilhas ecológicas que levam às dunas preservadas, onde a prefeitura da cidade proíbe a circulação de buggies para não danificar o ecossistema.

A Praia da Redonda, a 15 quilômetros do centro, é uma vila de pescadores que encanta pelas falésias coloridas e pelo mar sempre calmo, ideal para banho. Lá se encontra a melhor estrutura de pousadas e restaurantes, sempre mantendo a escala familiar e o respeito à paisagem.

Veja as praias que todo turista precisa visitar em Icapuí:

Praia de Ponta Grossa

Praia da Redonda

Praia de Peroba

Praia de Tremembé

Turismo de base comunitária

O turismo em Icapuí nasceu das próprias comunidades pesqueiras, que a partir da década de 1990 começaram a se organizar para receber visitantes de forma sustentável.

Atualemente, o turismo de base comunitária é a espinha dorsal da economia local, com passeios guiados pelos próprios moradores e experiências que vão além da praia.

Os visitantes podem fazer trilhas ecológicas pelos manguezais da APA da Barra Grande, observar aves migratórias, visitar o Centro de Visitantes da ONG Aquasis para conhecer os projetos de conservação do peixe-boi marinho ou simplesmente caminhar pelas dunas sem pressa.

Refúgio intocável no Nordeste

A criação da APA Berçários da Vida Marinha em 2022, com seus 13.230 hectares, foi um marco na proteção desse litoral.

A unidade de conservação se conecta a outras duas APAs já existentes, formando um corredor ecológico costeiro e marinho que protege desde as aves limícolas até os locais de reprodução do peixe-boi marinho, espécie ameaçada de extinção.

Essas áreas protegidas criam uma barreira legal e ambiental contra a especulação imobiliária e o turismo predatório que já transformaram outros trechos do litoral nordestino.