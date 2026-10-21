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PARAÍSO NORDESTINO

Refúgio intocável no Nordeste tem praias com falésias que encantam turistas

Local tem ainda uma biodiversidade impressionante

Edvaldo Sales
Por
Local tem ainda uma biodiversidade impressionante
Local tem ainda uma biodiversidade impressionante - Foto: Divulgação

O Nordeste é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Porém, ainda assim, no extremo leste do Ceará, existe uma parte do litoral que resiste ao turismo de massa: Icapuí, um paraíso ecológico que integra a Rota das Falésias.

O município tem 65 quilômetros de costa, onde falésias multicoloridas se erguem como muralhas naturais protegendo praias praticamente desertas. O local tem ainda uma biodiversidade que impressiona até os viajantes mais experientes.

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O grande diferencial de Icapuí

Icapuí preserva uma atmosfera de vila de pescadores que o turismo ainda não conseguiu descaracterizar, diferente de praias Jericoacoara ou Canoa Quebrada.

A cidade tem três Áreas de Proteção Ambiental e integra a Rota das Falésias, o maior conjunto desses paredões rochosos da América Latina, que se estende por mais de 10 cidades entre Ceará e Rio Grande do Norte.

No total, são 16 praias oficiais margeadas por falésias que mudam de cor conforme a incidência do sol.

O acesso mais restrito e a distância de cerca de 200 quilômetros de Fortaleza funcionam como filtros naturais, selecionando um perfil de visitante que realmente valoriza o contato com a natureza preservada e o ritmo lento das comunidades pesqueiras.

Icapuí e as suas praias mais impressionantes

A praia que é considerada a porta de entrada para os turistas e concentra a maior parte dos passeio é Ponta Grossa.

De lá partem os barcos para mergulho em piscinas naturais e as trilhas ecológicas que levam às dunas preservadas, onde a prefeitura da cidade proíbe a circulação de buggies para não danificar o ecossistema.

A Praia da Redonda, a 15 quilômetros do centro, é uma vila de pescadores que encanta pelas falésias coloridas e pelo mar sempre calmo, ideal para banho. Lá se encontra a melhor estrutura de pousadas e restaurantes, sempre mantendo a escala familiar e o respeito à paisagem.

Veja as praias que todo turista precisa visitar em Icapuí:

  • Praia de Ponta Grossa
  • Praia da Redonda
  • Praia de Peroba
  • Praia de Tremembé

Turismo de base comunitária

O turismo em Icapuí nasceu das próprias comunidades pesqueiras, que a partir da década de 1990 começaram a se organizar para receber visitantes de forma sustentável.

Atualemente, o turismo de base comunitária é a espinha dorsal da economia local, com passeios guiados pelos próprios moradores e experiências que vão além da praia.

Os visitantes podem fazer trilhas ecológicas pelos manguezais da APA da Barra Grande, observar aves migratórias, visitar o Centro de Visitantes da ONG Aquasis para conhecer os projetos de conservação do peixe-boi marinho ou simplesmente caminhar pelas dunas sem pressa.

Refúgio intocável no Nordeste

A criação da APA Berçários da Vida Marinha em 2022, com seus 13.230 hectares, foi um marco na proteção desse litoral.

A unidade de conservação se conecta a outras duas APAs já existentes, formando um corredor ecológico costeiro e marinho que protege desde as aves limícolas até os locais de reprodução do peixe-boi marinho, espécie ameaçada de extinção.

Essas áreas protegidas criam uma barreira legal e ambiental contra a especulação imobiliária e o turismo predatório que já transformaram outros trechos do litoral nordestino.

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