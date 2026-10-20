Paraíso nordestino tem águas mornas e praia eleita 10 vezes melhor do Brasil

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O Nordeste brasileiro está repleto de paraísos que reservam experiências inesquecíveis, e um deles é Porto de Galinhas, que fica localizado no município de Ipojuca, em Pernambuco.

O balneário é considerado um verdadeiro paraíso tropical e é conhecido por suas piscinas naturais formadas entre recifes de corais, águas mornas e cristalinas, além de sua atmosfera acolhedora.

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Melhor Praia do Brasil por 10 vezes

Porto de Galinhas já foi eleita 10 vezes consecutivas como a Melhor Praia do Brasil pela revista Viagem & Turismo, especialmente entre 2001 e 2010.

A quantidade de prêmios é justificada pela combinação de natureza exuberante, boa gastronomia e uma rede hoteleira completa, atraindo tanto famílias quanto casais e viajantes em busca de lazer.

Algumas das principais atrações de Porto de Galinhas são:

Piscinas naturais, acessíveis por jangadas durante a maré baixa.

Praias vizinhas como Muro Alto, Maracaípe e Cupe.

Passeios de buggy conhecidos como “ponta a ponta”, que percorrem todo o litoral de Ipojuca.

Vida noturna descontraída, com bares e restaurantes de culinária regional.

Passeio de buggy - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O clima em Porto de Galinhas?

Na região predomina o clima tropical do tipo As na classificação de Köppen-Geiger, caracterizado por verões quentes e úmidos e chuvas concentradas entre abril e julho.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) apontam que a temperatura média anual é de aproximadamente 26°C.

A pluviometria anual varia entre 2200 e 2400 mm, considerada alta para padrões tropicais. Os dados devem ser tratados como estimativas, baseados em séries de Recife e áreas próximas.

Qual a melhor época para ir a Porto de Galinhas?

A melhor época para visitar Porto de Galinhas vai de setembro a março, quando o clima é mais seco e o mar fica ainda mais cristalino para os mergulhos.

Opções de hospedagem em Porto de Galinhas

Ipojuca tem várias opções de hospedagem, que vão dos mais acessíveis aos mais luxuosos.

Entre os locais mais procurados pelos visitantes estão:

Resorts de luxo à beira-mar em Muro Alto;

Pousadas aconchegantes no centro de Porto, próximas aos restaurantes e lojas;

Hotéis familiares que oferecem infraestrutura completa para crianças.

Festas e eventos importantes de Porto de Galinhas

Algumas das principais festas e eventos do destino são:

Carnaval de Ipojuca – festa popular com blocos, frevo e animação típica pernambucana.

– festa popular com blocos, frevo e animação típica pernambucana. Festas Juninas – celebradas com quadrilhas, comidas típicas e muito forró.

– celebradas com quadrilhas, comidas típicas e muito forró. Festival Gastronômico de Porto de Galinhas – realizado em edições especiais, mas não de forma anual contínua.

Origem do nome Porto de Galinhas

Segundo a Prefeitura de Ipojuca, o nome peculiar remonta à época da escravidão, quando escravos eram traficados clandestinamente após a proibição do comércio negreiro.

Eles chegavam escondidos sob engradados de galinhas-d’angola, e a expressão “tem galinha nova no porto” era um código que anunciava a chegada dos escravos.

A partir daí, o nome histórico permaneceu, hoje carregando apenas o simbolismo de sua beleza paradisíaca e identidade cultural única.