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HOME > TURISMO

SUÍCA NORDESTINA

Paraíso do Nordeste vira “Suíça” e atrai turistas com clima frio

Cidade costuma marcar temperaturas abaixo dos 15ºC

Franciely Gomes
Por
Guaramiranga tem chamado a atenção de turistas pelo clima frio
Guaramiranga tem chamado a atenção de turistas pelo clima frio - Foto: Reprodução

Nem só de calor vive o Ceará. A 865 m de altitude, no Maciço de Baturité, Guaramiranga tem chamado a atenção de turistas pelo clima frio, com temperaturas que variam entre 18°C e 25°C, podendo ficar abaixo de 10ºC em alguns períodos do ano.

Apelidada de Suíça Nordestina, a vila ficou conhecida pela neblina e paisagem com jardins floridos. Além dos tradicionais festivais de jazz, que costuma atrair aqueles que buscam fugir do caos do carnaval e curtir um clima serrano.

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Localizado a aproximadamente 100 km de Fortaleza, capital cearense, Guaramiranga é considerado o menor município do Ceará em área territorial, com cerca de 59 km². Sua população ultrapassa a marca de 5,8 mil habitantes, como mostram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Preservação da natureza

Guaramiranga também faz parte da Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité. A vila é considerada um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica no estado, com clima úmido favorável para o cultivo de rosas e plantas ornamentais.

A temperatura fria ainda favorece o cultivo de plantações de café, que vem conquistando reconhecimento entre compradores especializados da bebida no Nordeste, região considerada uma das maiores produtoras.

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Como chegar e o que fazer

Para chegar à vila é necessário fazer um percurso de 1h30 de carro pela CE-060, passando por Baturité, com uma subida pela serra. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional Pinto Martins, localizado em Fortaleza.

Dentre as principais opções de lazer da região estão: Pico Alto, o ponto mais elevado do local, com 1.115 m de altitude e vista panorâmica da serra; Parque das Trilhas, com cachoeiras e piscinas naturais; e o Sítio Águas Fina, com uma trilha que resgata a história da produção cafeeira na serra.

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ceará Turismo

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