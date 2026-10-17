Destino no Nordeste proíbe passeios turísticos em praia famosa

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A Justiça Federal determinou que um operador turístico de Maragogi, no litoral norte de Alagoas, suspenda passeios remunerados e outras atividades comerciais na Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais sem autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A medida, proferida pela 3ª Vara Federal em Alagoas, prevê multa de R$ 10 mil por cada flagrante ou descumprimento da ordem judicial. A decisão ainda autoriza a apreensão de embarcações, caso haja a necessidade.

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A sentença afeta exclusivamente o operador envolvido na ação e não interfere na atuação de outros passeios turísticos realizados por outros prestadores de serviços da região. O objetivo da decisão é impedir as atividades sem autorização e proteger os ecossistemas marinhos das piscinas naturais.

Conheça mais sobre Maragogi

Localizada no coração da Costa dos Corais em Alagoas, é mundialmente famosa como o "Caribe Brasileiro" devido às suas águas cristalinas, mornas e em tons surreais de azul e verde.

Situada a cerca de 130 km de Maceió e 130 km de Recife, a cidade atrai viajantes do mundo todo atrás de suas famosas piscinas naturais formadas por barreiras de corais a poucos quilômetros da costa.

O destino é ideal para quem busca as belezas da corais com preços acessíveis do que os praticados em locais mais badalados entre os turistas.