“Sibéria do Nordeste” faz sucesso ao combinar história com belezas naturais

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Nem só de praias sobrevivem os paraísos escondidos no Nordeste. Localizada no sudoeste do Maranhão, Imperatriz faz sucesso ao combinar elementos históricos e belezas naturais, atraindo turistas de todo o Brasil.

Conhecida como “Sibéria do Nordeste”, devido a sua distância de tudo e de todos, a cidade vem apresentando um crescimento populacional significativo ao longo dos anos. De acordo com dados do IBGE, o local tinha apenas 5.015 habitantes em 1950, passando para cerca de 273 mil moradores em 2026.

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Essa mudança aconteceu a partir da criação da Rodovia Belém-Brasília (BR-010), em 19858, que conectou o município a importantes rotas de transporte e circulação comercial do país, com influência sobre cidades vizinhas do Maranhão, Tocantins e Pará.

A aceleração das atividades econômicas também influenciou na migração de trabalhadores do Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Goiás e Minas Gerais, o que consequentemente pluralizou a cultura regional, com combinação de costumes, sotaques e tradições.

Temperatura em Imperatriz

Embora seja apelidada de Sibéria, Imperatriz não faz frio. A cidade é conhecida como uma das mais quentes do Brasil e apresenta um clima predominantemente tropical, abafado e com calor intenso durante o ano inteiro .

As máximas de temperaturas diárias costumam ficar entre 33 °C e 38 °C ao longo do ano. Já nas madrugadas dos dias frios, a temperatura costuma apresentar uma queda, ficando na faixa dos 16 °C a 20 °C.

Belezas naturais

Localizada na transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, Imperatriz oferece uma coleção de belezas naturais. Dentre os principais cartões-postais da cidade está o Rio Tocantins, que conta com áreas verdes e um belo pôr do sol sobre as águas.

O local também abriga a Praia do Cacau, Praia Tio Claro, e o Parque Ecológico Santa Luzia. Além do Parque Nacional da Chapada das Mesas e a Cachoeira do Itapecuru, que ficam próximos a cidade.