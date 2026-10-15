PARAÍSO ESCONDIDO
“Sibéria do Nordeste” faz sucesso ao combinar história com belezas naturais
Cidade se tornou um importante centro econômico regional ao longo dos anos
Nem só de praias sobrevivem os paraísos escondidos no Nordeste. Localizada no sudoeste do Maranhão, Imperatriz faz sucesso ao combinar elementos históricos e belezas naturais, atraindo turistas de todo o Brasil.
Conhecida como “Sibéria do Nordeste”, devido a sua distância de tudo e de todos, a cidade vem apresentando um crescimento populacional significativo ao longo dos anos. De acordo com dados do IBGE, o local tinha apenas 5.015 habitantes em 1950, passando para cerca de 273 mil moradores em 2026.
Essa mudança aconteceu a partir da criação da Rodovia Belém-Brasília (BR-010), em 19858, que conectou o município a importantes rotas de transporte e circulação comercial do país, com influência sobre cidades vizinhas do Maranhão, Tocantins e Pará.
A aceleração das atividades econômicas também influenciou na migração de trabalhadores do Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Goiás e Minas Gerais, o que consequentemente pluralizou a cultura regional, com combinação de costumes, sotaques e tradições.
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Temperatura em Imperatriz
Embora seja apelidada de Sibéria, Imperatriz não faz frio. A cidade é conhecida como uma das mais quentes do Brasil e apresenta um clima predominantemente tropical, abafado e com calor intenso durante o ano inteiro .
As máximas de temperaturas diárias costumam ficar entre 33 °C e 38 °C ao longo do ano. Já nas madrugadas dos dias frios, a temperatura costuma apresentar uma queda, ficando na faixa dos 16 °C a 20 °C.
Belezas naturais
Localizada na transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, Imperatriz oferece uma coleção de belezas naturais. Dentre os principais cartões-postais da cidade está o Rio Tocantins, que conta com áreas verdes e um belo pôr do sol sobre as águas.
O local também abriga a Praia do Cacau, Praia Tio Claro, e o Parque Ecológico Santa Luzia. Além do Parque Nacional da Chapada das Mesas e a Cachoeira do Itapecuru, que ficam próximos a cidade.