Tradicional agência de viagens internacionais encerra atividades após 15 anos

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A operadora de turismo Machu Picchu Brasil anunciou o encerramento definitivo de suas atividades após mais de 15 anos de atuação no mercado. A decisão foi comunicada oficialmente nesta semana e, segundo a empresa, ocorreu diante das dificuldades econômico-financeiras enfrentadas ao longo de 2026.

Especializada em viagens para o Peru, a companhia informou que a rápida deterioração de sua situação financeira tornou inviável a continuidade das operações. O anúncio também gerou preocupação entre agências de viagens sobre a situação de créditos e possíveis reembolsos de clientes.

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Empresa cita agravamento da crise financeira

Em comunicado enviado a profissionais que fizeram parte da trajetória da operadora, a Machu Picchu Brasil explicou que tentou adotar medidas para manter as atividades e cumprir os compromissos assumidos com os viajantes.

Nas últimas semanas, a empresa havia decidido reprogramar parte das viagens contratadas. A expectativa, segundo a nota, era preservar a operação e garantir o cumprimento das obrigações com os clientes.

A estratégia, no entanto, não foi suficiente para reverter o cenário. De acordo com a companhia, a dimensão da crise e a velocidade com que a situação empresarial se deteriorou impediram a adoção de outras medidas para restabelecer a normalidade.

“Sabemos que este é um momento muito difícil e que essa decisão traz impactos importantes para todos que fizeram parte da nossa história”, afirmou Willian Cavalcante, sócio-fundador da empresa.

A operadora também lamentou os efeitos do encerramento para consumidores, parceiros comerciais e fornecedores.

Agência levou mais de 40 mil clientes ao Peru



Com atuação voltada exclusivamente ao turismo no Peru, a Machu Picchu Brasil se apresentava como a primeira agência brasileira dedicada integralmente ao destino.

Em seu site oficial, que permanece ativo, a empresa informa ter levado mais de 40 mil clientes ao país. A estrutura também incluía equipe própria no Peru e a oferta de roteiros personalizados para diferentes perfis de viajantes.

Entre os destinos comercializados estavam Machu Picchu, Cusco, Lima, Vale Sagrado e Huaraz, além de outras regiões peruanas. O catálogo incluía experiências como a Trilha Salkantay e cruzeiros pela Amazônia peruana.

A companhia também destacava a elaboração de viagens sob medida e a oferta de roteiros com a proposta de neutralização das emissões de carbono.

A operação era vinculada à Global Travel Advisors Agência de Viagens e Turismo Ltda., registrada sob o CNPJ 14.378.093/0001-05, com endereços em São Paulo e Cusco, no Peru.

Veja o comunicado oficial

Em nota, a Machu Picchu Brasil confirmou o encerramento definitivo das atividades e lamentou os impactos da decisão para clientes, parceiros e fornecedores.

“Após mais de quinze anos de atuação no mercado de Turismo, a Machu Picchu Brasil comunica o encerramento definitivo de suas atividades.

Nas últimas semanas, diante das dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pela empresa, adotamos a decisão de reprogramar parte das viagens contratadas, acreditando que essa medida permitiria preservar a operação e assegurar o cumprimento das obrigações assumidas perante nossos clientes.

Infelizmente, a dimensão da crise e a rápida deterioração da atividade empresarial tornaram inviável a continuidade das operações e impediram a adoção de outras medidas que pudessem restabelecer a normalidade das atividades.

Temos plena consciência dos impactos dessa situação para clientes, parceiros e fornecedores e lamentamos profundamente que nossa trajetória se encerre nessas circunstâncias.

Agradecemos a confiança depositada em nossa empresa ao longo desses anos e o relacionamento construído com milhares de viajantes, parceiros comerciais e colaboradores que fizeram parte dessa história.”