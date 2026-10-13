QUER BANHO PERFEITO?
Sete praias da Bahia ganham prêmio internacional rigoroso e importante
Para conquistar o selo, os locais precisam atender a 38 critérios
Sete praias da Bahia receberam o Selo Bandeira Azul, certificação ambiental internacional concedida a praias, marinas e embarcações de turismo que cumprem rigorosos critérios de qualidade da água, gestão ambiental, segurança e sustentabilidade.
O Brasil alcançou, na temporada 2026/2027, a maior marca da sua história, com 75 destinos, 63 praias e 12 marinas, distribuídos por sete estados brasileiros. Santa Catarina lidera, com 38 locais certificados, seguida pelo Rio de Janeiro, com 20. Depois aparecem Bahia (7), São Paulo (5), Alagoas (3), Paraná (1) e Ceará (1).
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Critérios para conquistar o Selo Bandeira Azul
Para conquistar e manter o selo, os locais precisam atender a 38 critérios divididos em quatro categorias principais:
- Qualidade da Água: monitoramento constante e regular da balneabilidade para garantir que a água seja própria para banho.
- Gestão Ambiental: controle de resíduos, coleta seletiva, limpeza da praia e proteção de ecossistemas locais.
- Segurança e Serviços: presença de salva-vidas, equipamentos de primeiros socorros, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e sanitários adequados.
- Educação e Informação Ambiental: oferta de atividades de conscientização para o público e exibição de dados sobre a fauna, flora e a qualidade da água do local.
Confira as praias premiadas
- Praia do Caribinho – Guarajuba, Camaçari – BA
- Praia de Genipabu – Guarajuba, Camaçari – BA
- Praia do Paraíso – Guarajuba, Camaçari – BA
- Praia da Espera – Itacimirim, Camaçari – BA
- Praia de Santo Antônio, Mata de São João – BA
- Praia da Viração – Ilha dos Frades, Salvador – BA
- Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe – Ilha dos Frades, Salvador – BA
- Praia da Lage, Porto de Pedras – AL
- Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL
- Praia do Cumbuco, Caucaia – CE
- Praia da Azeda-Azedinha, Armação de Búzios – RJ
- Praia das Caravelas, Armação de Búzios – RJ
- Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ
- Praia José Gonçalves, Armação de Búzios – RJ
- Praia de Tucuns – Trecho Parque das Dunas, Armação de Búzios – RJ
- Praia do Pontal – Trecho Vila Industrial, Arraial do Cabo – RJ
- Praia Lagunar Caiçara, Arraial do Cabo – RJ
- Praia do Foguete, trecho em frente à Lagoa das Garças, Cabo Frio – RJ
- Praia do Peró, Cabo Frio – RJ
- Praia de Cidade Nova, Iguaba Grande – RJ
- Praia de Ubás, Iguaba Grande – RJ
- Praia do Sossego, Niterói – RJ
- Prainha, Rio de Janeiro – RJ
- Praia de Grumari – Trecho Central, Rio de Janeiro – RJ
- Praia das Pedras de Sapiatiba, São Pedro da Aldeia – RJ
- Praia da Vila – Trecho Canto da Vila, Saquarema – RJ
- Praia de Itaúna – Trecho Pedras de Itaúna, Saquarema – RJ
- Praia do Gravatá, Saquarema – RJ
- Prainha, Saquarema – RJ
- Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC
- Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC
- Praia de Taquaras, Balneário Camboriú – SC
- Praia Central, Balneário Piçarras – SC
- Praia da Barra do Rio Piçarras, Balneário Piçarras – SC
- Praia de Piçarras, Balneário Piçarras – SC
- Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras – SC
- Praia do Cerro, Barra Velha – SC
- Praia da Conceição, Bombinhas – SC
- Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC
- Praia da Tainha, Bombinhas – SC
- Praia de Mariscal, Bombinhas – SC
- Prainha de Mariscal, Bombinhas – SC
- Praia da Daniela, Florianópolis – SC
- Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis – SC
- Praia do Moçambique, Florianópolis – SC
- Praia dos Açores, Florianópolis – SC
- Praia das Cordas, Governador Celso Ramos – SC
- Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC
- Prainha de Itá, Itá – SC
- Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí – SC
- Praia de Itapema do Norte – Trecho Beira Mar III, Itapoá – SC
- Praia do Mar Grosso, Laguna – SC
- Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC
- Praia da Saudade, Penha – SC
- Praia Grande, Penha – SC
- Praia Vermelha, Penha – SC
- Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul – SC
- Praia do Ervino, São Francisco do Sul – SC
- Praia do Molhe, São Francisco do Sul – SC
- Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC
- Praia Grande, São Francisco do Sul – SC
- Prainha – Praia da Saudade, São Francisco do Sul – SC
- Praia do Tombo, Guarujá – SP
Marinas premiadas
- Stella Marina, Barra de São Miguel – AL
- Iate Clube de Caiobá, Guaratuba – PR
- Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ
- Tedesco Marina, Balneário Camboriú – SC
- Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis – SC
- Marina da Conceição, Florianópolis – SC
- Marina Itajaí, Itajaí – SC
- Marina VillaReal, São Francisco do Sul – SC
- Iate Clube de Santos – Sede Guarujá, Guarujá – SP
- Associação Náutica Barreiros, Ilhabela – SP
- Marina Kauai, Ubatuba – SP
- Voga Marine, Ubatuba – SP