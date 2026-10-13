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Sete praias da Bahia ganham prêmio internacional rigoroso e importante

Para conquistar o selo, os locais precisam atender a 38 critérios

Edvaldo Sales
Por
Para conquistar o selo, os locais precisam atender a 38 critérios
Para conquistar o selo, os locais precisam atender a 38 critérios - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sete praias da Bahia receberam o Selo Bandeira Azul, certificação ambiental internacional concedida a praias, marinas e embarcações de turismo que cumprem rigorosos critérios de qualidade da água, gestão ambiental, segurança e sustentabilidade.

O Brasil alcançou, na temporada 2026/2027, a maior marca da sua história, com 75 destinos, 63 praias e 12 marinas, distribuídos por sete estados brasileiros. Santa Catarina lidera, com 38 locais certificados, seguida pelo Rio de Janeiro, com 20. Depois aparecem Bahia (7), São Paulo (5), Alagoas (3), Paraná (1) e Ceará (1).

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Critérios para conquistar o Selo Bandeira Azul

Para conquistar e manter o selo, os locais precisam atender a 38 critérios divididos em quatro categorias principais:

  • Qualidade da Água: monitoramento constante e regular da balneabilidade para garantir que a água seja própria para banho.
  • Gestão Ambiental: controle de resíduos, coleta seletiva, limpeza da praia e proteção de ecossistemas locais.
  • Segurança e Serviços: presença de salva-vidas, equipamentos de primeiros socorros, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e sanitários adequados.
  • Educação e Informação Ambiental: oferta de atividades de conscientização para o público e exibição de dados sobre a fauna, flora e a qualidade da água do local.

Confira as praias premiadas

  • Praia do Caribinho – Guarajuba, Camaçari – BA
  • Praia de Genipabu – Guarajuba, Camaçari – BA
  • Praia do Paraíso – Guarajuba, Camaçari – BA
  • Praia da Espera – Itacimirim, Camaçari – BA
  • Praia de Santo Antônio, Mata de São João – BA
  • Praia da Viração – Ilha dos Frades, Salvador – BA
  • Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe – Ilha dos Frades, Salvador – BA
  • Praia da Lage, Porto de Pedras – AL
  • Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL
  • Praia do Cumbuco, Caucaia – CE
  • Praia da Azeda-Azedinha, Armação de Búzios – RJ
  • Praia das Caravelas, Armação de Búzios – RJ
  • Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ
  • Praia José Gonçalves, Armação de Búzios – RJ
  • Praia de Tucuns – Trecho Parque das Dunas, Armação de Búzios – RJ
  • Praia do Pontal – Trecho Vila Industrial, Arraial do Cabo – RJ
  • Praia Lagunar Caiçara, Arraial do Cabo – RJ
  • Praia do Foguete, trecho em frente à Lagoa das Garças, Cabo Frio – RJ
  • Praia do Peró, Cabo Frio – RJ
  • Praia de Cidade Nova, Iguaba Grande – RJ
  • Praia de Ubás, Iguaba Grande – RJ
  • Praia do Sossego, Niterói – RJ
  • Prainha, Rio de Janeiro – RJ
  • Praia de Grumari – Trecho Central, Rio de Janeiro – RJ
  • Praia das Pedras de Sapiatiba, São Pedro da Aldeia – RJ
  • Praia da Vila – Trecho Canto da Vila, Saquarema – RJ
  • Praia de Itaúna – Trecho Pedras de Itaúna, Saquarema – RJ
  • Praia do Gravatá, Saquarema – RJ
  • Prainha, Saquarema – RJ
  • Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC
  • Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC
  • Praia de Taquaras, Balneário Camboriú – SC
  • Praia Central, Balneário Piçarras – SC
  • Praia da Barra do Rio Piçarras, Balneário Piçarras – SC
  • Praia de Piçarras, Balneário Piçarras – SC
  • Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras – SC
  • Praia do Cerro, Barra Velha – SC
  • Praia da Conceição, Bombinhas – SC
  • Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC
  • Praia da Tainha, Bombinhas – SC
  • Praia de Mariscal, Bombinhas – SC
  • Prainha de Mariscal, Bombinhas – SC
  • Praia da Daniela, Florianópolis – SC
  • Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis – SC
  • Praia do Moçambique, Florianópolis – SC
  • Praia dos Açores, Florianópolis – SC
  • Praia das Cordas, Governador Celso Ramos – SC
  • Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC
  • Prainha de Itá, Itá – SC
  • Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí – SC
  • Praia de Itapema do Norte – Trecho Beira Mar III, Itapoá – SC
  • Praia do Mar Grosso, Laguna – SC
  • Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC
  • Praia da Saudade, Penha – SC
  • Praia Grande, Penha – SC
  • Praia Vermelha, Penha – SC
  • Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul – SC
  • Praia do Ervino, São Francisco do Sul – SC
  • Praia do Molhe, São Francisco do Sul – SC
  • Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC
  • Praia Grande, São Francisco do Sul – SC
  • Prainha – Praia da Saudade, São Francisco do Sul – SC
  • Praia do Tombo, Guarujá – SP

Marinas premiadas

  • Stella Marina, Barra de São Miguel – AL
  • Iate Clube de Caiobá, Guaratuba – PR
  • Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ
  • Tedesco Marina, Balneário Camboriú – SC
  • Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis – SC
  • Marina da Conceição, Florianópolis – SC
  • Marina Itajaí, Itajaí – SC
  • Marina VillaReal, São Francisco do Sul – SC
  • Iate Clube de Santos – Sede Guarujá, Guarujá – SP
  • Associação Náutica Barreiros, Ilhabela – SP
  • Marina Kauai, Ubatuba – SP
  • Voga Marine, Ubatuba – SP
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Bahia praias Turismo

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