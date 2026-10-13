Sete praias da Bahia ganham prêmio internacional rigoroso e importante

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Sete praias da Bahia receberam o Selo Bandeira Azul, certificação ambiental internacional concedida a praias, marinas e embarcações de turismo que cumprem rigorosos critérios de qualidade da água, gestão ambiental, segurança e sustentabilidade.

O Brasil alcançou, na temporada 2026/2027, a maior marca da sua história, com 75 destinos, 63 praias e 12 marinas, distribuídos por sete estados brasileiros. Santa Catarina lidera, com 38 locais certificados, seguida pelo Rio de Janeiro, com 20. Depois aparecem Bahia (7), São Paulo (5), Alagoas (3), Paraná (1) e Ceará (1).

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Critérios para conquistar o Selo Bandeira Azul

Para conquistar e manter o selo, os locais precisam atender a 38 critérios divididos em quatro categorias principais:

Qualidade da Água : monitoramento constante e regular da balneabilidade para garantir que a água seja própria para banho.

: monitoramento constante e regular da balneabilidade para garantir que a água seja própria para banho. Gestão Ambiental : controle de resíduos, coleta seletiva, limpeza da praia e proteção de ecossistemas locais.

: controle de resíduos, coleta seletiva, limpeza da praia e proteção de ecossistemas locais. Segurança e Serviço s: presença de salva-vidas, equipamentos de primeiros socorros, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e sanitários adequados.

s: presença de salva-vidas, equipamentos de primeiros socorros, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e sanitários adequados. Educação e Informação Ambiental : oferta de atividades de conscientização para o público e exibição de dados sobre a fauna, flora e a qualidade da água do local.

Confira as praias premiadas

Praia do Caribinho – Guarajuba, Camaçari – BA

Praia de Genipabu – Guarajuba, Camaçari – BA

Praia do Paraíso – Guarajuba, Camaçari – BA

Praia da Espera – Itacimirim, Camaçari – BA

Praia de Santo Antônio, Mata de São João – BA

Praia da Viração – Ilha dos Frades, Salvador – BA

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe – Ilha dos Frades, Salvador – BA

Praia da Lage, Porto de Pedras – AL

Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL

Praia do Cumbuco, Caucaia – CE

Praia da Azeda-Azedinha, Armação de Búzios – RJ

Praia das Caravelas, Armação de Búzios – RJ

Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ

Praia José Gonçalves, Armação de Búzios – RJ

Praia de Tucuns – Trecho Parque das Dunas, Armação de Búzios – RJ

Praia do Pontal – Trecho Vila Industrial, Arraial do Cabo – RJ

Praia Lagunar Caiçara, Arraial do Cabo – RJ

Praia do Foguete, trecho em frente à Lagoa das Garças, Cabo Frio – RJ

Praia do Peró, Cabo Frio – RJ

Praia de Cidade Nova, Iguaba Grande – RJ

Praia de Ubás, Iguaba Grande – RJ

Praia do Sossego, Niterói – RJ

Prainha, Rio de Janeiro – RJ

Praia de Grumari – Trecho Central, Rio de Janeiro – RJ

Praia das Pedras de Sapiatiba, São Pedro da Aldeia – RJ

Praia da Vila – Trecho Canto da Vila, Saquarema – RJ

Praia de Itaúna – Trecho Pedras de Itaúna, Saquarema – RJ

Praia do Gravatá, Saquarema – RJ

Prainha, Saquarema – RJ

Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC

Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC

Praia de Taquaras, Balneário Camboriú – SC

Praia Central, Balneário Piçarras – SC

Praia da Barra do Rio Piçarras, Balneário Piçarras – SC

Praia de Piçarras, Balneário Piçarras – SC

Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras – SC

Praia do Cerro, Barra Velha – SC

Praia da Conceição, Bombinhas – SC

Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC

Praia da Tainha, Bombinhas – SC

Praia de Mariscal, Bombinhas – SC

Prainha de Mariscal, Bombinhas – SC

Praia da Daniela, Florianópolis – SC

Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis – SC

Praia do Moçambique, Florianópolis – SC

Praia dos Açores, Florianópolis – SC

Praia das Cordas, Governador Celso Ramos – SC

Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC

Prainha de Itá, Itá – SC

Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí – SC

Praia de Itapema do Norte – Trecho Beira Mar III, Itapoá – SC

Praia do Mar Grosso, Laguna – SC

Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC

Praia da Saudade, Penha – SC

Praia Grande, Penha – SC

Praia Vermelha, Penha – SC

Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul – SC

Praia do Ervino, São Francisco do Sul – SC

Praia do Molhe, São Francisco do Sul – SC

Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC

Praia Grande, São Francisco do Sul – SC

Prainha – Praia da Saudade, São Francisco do Sul – SC

Praia do Tombo, Guarujá – SP

Marinas premiadas