Feriadão: Salvador tem 10 praias próprias para banho

De acordo com o boletim de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), onze pontos de praias em Salvador estão próprios para banho neste feriadão.

Entre os locais estão as praias de Ondina, próximo ao Morro da Sereia, Cantagalo, Armação, Piatã, Lagoa do Abaeté, Farol de Itapuã, Stella Maris e Rio Vermelho, em frente à Igreja de Nossa Senhora de Santana, além de dois trechos na Praia do Flamengo.

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A Praia de São Tomé de Paripe, segundo o Inema, permanece sob investigação ambiental após uma alteração nas características da água. Até a conclusão das avaliações, a recomendação é evitar o acesso e o contato com a água do local.

A classificação de balneabilidade corresponde ao ponto onde a amostra foi coletada, e não a toda a extensão da praia. Por isso, consultar os resultados atualizados ajuda a identificar os trechos mais adequados para o banho de mar e aqueles que devem ser evitados.

Também é importante lembrar que, mesmo em áreas classificadas como próprias para banho, o recomendado é evitar entrar no mar durante períodos chuvosos e próximo a saídas de esgoto, desembocaduras de rios urbanos, córregos e canais de drenagem. A presença de manchas com coloração suspeita também exige atenção.

Praias do litoral baiano

O litoral da Bahia apresenta condições favoráveis para banho em várias regiões. Os destaques são o Sul e o Extremo Sul do estado, onde 89% dos pontos monitorados estão próprios para banho.

Dos 147 pontos avaliados em todo o estado, 93 foram classificados como próprios para banho, o equivalente a 63,3% do total. Considerando apenas os trechos fora de Salvador e da Baía de Todos-os-Santos, o índice sobe para 83,8%: são 67 pontos próprios entre os 80 avaliados.

No Baixo Sul, na Costa do Dendê, e no Extremo Sul, na Costa do Descobrimento, todos os pontos monitorados estão próprios para banho. O levantamento também aponta resultados favoráveis em trechos da Costa dos Coqueiros, no Litoral Norte, da Costa do Cacau, no Litoral Sul, e da Costa das Baleias, no Extremo Sul, além de praias de Salvador e da Baía de Todos-os-Santos.

Na Costa das Baleias, seis dos oito pontos avaliados estão próprios para banho. A classificação favorável abrange Mucuri, Alcobaça, Prado, Cumuruxatiba, Pontal da Barra e Guaratiba.

Na Costa do Cacau, 14 dos 18 trechos estão próprios para banho, incluindo áreas de Itacaré, Olivença, Canavieiras, Ponta da Tulha e Barra de São Miguel.

Já no Litoral Norte, a Costa dos Coqueiros reúne 30 pontos próprios entre os 37 avaliados. Entre os locais com classificação favorável estão Arembepe, Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte, Imbassaí, Subaúma, Sítio do Conde e Costa Azul.