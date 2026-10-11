Lugar em SP reúne 5 passeios para crianças por cerca de R$ 180

Procurando um passeio para fazer com as crianças em São Paulo? O complexo do Zoológico de São Paulo reúne cinco atrações em uma mesma região, com experiências que vão de um safári a um parque com réplicas de dinossauros e até um passeio de barco.



As atrações podem ser visitadas por meio de ingressos individuais ou combinados, com valores que variam conforme a modalidade escolhida. Durante o Mês das Crianças, as crianças com até 12 anos de idade não pagam, desde que estejam acompanhadas de um adulto pagante.

Apesar da variedade de opções, aproveitar todas as atrações em um único dia pode ser um desafio, especialmente para famílias com crianças pequenas. Em visita recente ao complexo com minha filha de um ano, percebi que alguns cuidados no planejamento podem fazer a diferença na experiência, desde a escolha dos ingressos até a organização do tempo para cada passeio.

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Quais são os 5 passeios para fazer com crianças em São Paulo?

O Complexo do Zoológico de São Paulo, localizado no bairro da Água Funda, na Zona Sul da capital, reúne atrações que agradam a diferentes faixas etárias. O espaço abre todos os dias. De segunda a sexta-feira, o funcionamento é das 9h às 17h (com entrada permitida até às 16h). Aos sábados, domingos e feriados, o local fica aberto das 8h30 às 18h (com entrada até as 17h).



Embora estejam integradas à mesma proposta de visitação, existem cinco opções de passeios com características bem particulares. São elas:

Zoológico de São Paulo,

Simba Safari,

Mundo Dino,

Acqua Zoo, e

Jardim Botânico.

Zoológico de São Paulo

Inaugurado em 1958, segundo informações oficiais, o Zoológico de São Paulo ocupa uma área de 47 hectares e abriga mais de 230 espécies de animais nativos e exóticos.



Durante a visita, é possível observar diferentes animais e conhecer um pouco mais sobre seus hábitos através das plaquinhas de sinalização nos habitats.

1 de 5 O zoológico de São Paulo conta com espaços instagramáveis. | Foto: Lívia Oliveira | Ag. A Tarde

2 de 5 Para as crianças, conhecer o zoológico é uma oportunidade de ver de perto animais como a girafa que só conheciam pelos livros e desenhos. | Foto: Lívia Oliveira | Ag. A Tarde

3 de 5 Um casal de pinguins do Zoológico de São Paulo | Foto: Lívia Oliveira | Ag. A Tarde

4 de 5 | Foto: Instagram Zoológico de São Paulo

5 de 5 Arara | Foto: Lívia Oliveira | Ag. A Tarde

Para famílias com crianças pequenas, a experiência é uma oportunidade de apresentar animais que elas conhecem apenas por meio de livros, brinquedos e desenhos. A minha filha ficou apaixonada pelas girafas, o casal de pinguins e as diferentes espécies de macacos.

Por ser uma área extensa, conhecer o zoológico exige tempo e disposição para caminhada. Para amenizar o cansaço da distância entre os recintos, muitas famílias alugam carrinhos infantis no local. O valor da diária fica em torno de R$ 60.

Simba Safari

Uma das experiências mais interessantes do complexo, o Simba Safari permite observar mais de perto diversos animais durante um percurso realizado em caminhões adaptados, em uma proposta que lembra os safáris africanos.



Um guia ambiental acompanha cada grupo de visitante e traz informações sobre os hábitos de cada espécie. O percurso levou cerca de 25 minutos.

1 de 4 | Foto: Instagram Zoológico de São Paulo

2 de 4 | Foto: Instagram Zoológico de São Paulo

3 de 4 | Foto: Instagram Zoológico de São Paulo

4 de 4 | Foto: Instagram Zoológico de São Paulo

Durante a minha visita, foi possível observar leões, onça, hipopótamo, zebras, dromedário, capivaras, suricatos, fenecos, jacaré e outros animais. E a guia fez questão de contar o nome carinhoso dado para cada animal, mesmo os que estavam em grupos maiores.

Entre todas as atrações que visitei com a minha filha, essa foi a que mais chamou a atenção dela. Por outro lado, também foi a atração em que enfrentamos a maior fila. Mesmo utilizando a área de atendimento preferencial, tivemos que esperar bastante até conseguir embarcar.

O ideal é optar por colocá-la como a primeira parada do roteiro.

Mundo Dino

Para crianças fascinadas por dinossauros, o Mundo Dino pode ser uma das atrações mais aguardadas do roteiro. O espaço conta com réplicas de animais pré-históricos, incluindo modelos com movimento e sons, além de oferecer a oportunidade de explorar curiosidades sobre a vida desses animais.

Mundo Dino conta com mais de 20 réplicas de dinossauros, alguns com movimentos e sons - Foto: Lívia Oliveira | Ag. A Tarde

Antes de conhecer as réplicas, o visitante passa por um Cinema Dino e uma sala com objetos encontrados em escavações, que permitem conhecer mais sobre o universo da paleontologia de forma lúdica.

O espaço também oferece atividades adicionais, que podem ter cobrança separada, mesmo para visitantes que compraram ingressos combinados.

Acqua Zoo

O Acqua Zoo, também conhecido como Acqua Safári, permite observar a natureza por um ângulo diferente dos caminhos tradicionais do complexo. O passeio acontece a bordo de uma embarcação que percorre o Lago São Francisco, com vista para a Ilha dos Primatas e para diferentes aves.

O passeio do Acqua Zoo permite observar o zoológico e os animais por um outro ângulo. - Foto: Instagram oficial do Zoológico de São Paulo

Durante o trajeto, um guia compartilha informações sobre o ambiente e os animais. O percurso dura aproximadamente dez minutos.



A atividade é recomendada para crianças a partir de quatro anos, acompanhadas por um adulto.

Jardim Botânico de São Paulo

O Jardim Botânico é uma alternativa para quem deseja incluir um passeio mais contemplativo na programação do dia.

O espaço reúne jardins, trilhas e muitas paisagens cercadas pela vegetação de Mata Atlântica. Entre os destaques está o Jardim dos Sentidos, onde a proposta é explorar a natureza por meio dos aromas das plantas e das diferentes texturas das folhas.

Outros atrativos para observar são o Lago das Ninfeias, a Alameda Von Martius e os Três Lagos.

1 de 5 O Complexo do Zoológico de São Paulo oferece combos para visitar cinco atrações em um único dia. | Foto: Instagram @jardimbotanicosp

2 de 5 Alameda Von Martius no Jardim Botânico de São Paulo | Foto: Divulgação Jardim Botânico São Paulo

3 de 5 Estufas do Jardim Botânico | Foto: Divulgação Jardim Botânico São Paulo

4 de 5 Lago das Ninfeias | Foto: Divulgação Jardim Botânico São Paulo

5 de 5 Trilha da Nascente | Foto: Divulgação Jardim Botânico São Paulo

Para quem gosta de caminhadas, a trilha da Nascente também pode ser uma boa pedida. O percurso é de 360 metros, passa por uma passarela de madeira em meio à vegetação e vai até a nascente do Córrego Pirarungaua.

Com tantas opções para explorar, recomendo que reserve um tempo considerável para fazer essa visita. Na minha vez, foi justamente a atração que ficou de fora da programação. Como cheguei ao complexo depois do almoço e fui direto para o zoológico, não consegui conhecer o espaço.

Por experiência própria, recomendo que quem pretende conhecer as cinco atrações chegue logo pela manhã.

Como fazer os cinco passeios para criança do Complexo do Zoológico?

Os ingressos para visitar as atrações podem ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial do Zoológico de São Paulo, onde estão disponíveis as modalidades de entrada por atração ou combos promocionais. O espaço também oferece ofertas promocionais em datas sazonais.



Para quem prefere fazer a compra presencialmente, há totens de atendimento posicionados na entrada do zoológico.

Em outubro de 2026, o complexo oferece um combo promocional por R$ 180 por pessoa, que inclui acesso ao zoológico, Simba Safari, Jardim Botânico e Mundo Dino, além de entrada gratuita no Acqua Zoo.



Para quem deseja visitar apenas o zoológico, o ingresso individual custa R$ 89.



*Os valores podem variar conforme a modalidade, a data e as condições de compra.

Vale a pena comprar o combo completo?

O combo completo é uma ótima pedida para quem tem o dia livre e vai realmente conseguir aproveitar todas as possibilidades que o local oferece.



Caso opte por essa opção, programe-se para chegar logo pela manhã. Também vale visitar primeiro as atrações que ficam mais filas de acesso, que são o Simba Safari e a Acqua Zoo.

Na minha visita, por exemplo, cheguei ao complexo depois do almoço, acreditando que teria tempo suficiente para aproveitar tudo. Consegui conhecer o zoológico, o Simba Safari e o Mundo Dino, mas precisei deixar o Jardim Botânico e o Acqua Zoo de fora do roteiro.

Outra dica importante é verificar com antecedência o horário de encerramento das atividades de cada atração, pois nem todas são iguais aos do zoológico.

Onde fica o Zoológico de São Paulo e como chegar?

O Zoológico de São Paulo fica na Avenida Miguel Estefano, no bairro da Água Funda, na Zona Sul da capital. Para chegar, há opções de transporte público, carro próprio ou transporte por aplicativo.

Para quem vai de transporte público, uma das alternativas é seguir de metrô até a estação Jabaquara e, de lá, utilizar o transporte que faz a ligação até o zoológico. Também há linhas de ônibus com pontos próximos à Avenida Miguel Estefano.

De carro, o acesso pode ser feito pela Rodovia dos Imigrantes ou pela Avenida do Cursino. O zoológico conta ainda com estacionamento pago para quem prefere ir com veículo próprio. No fim de agosto de 2026, quando fizemos a visita, a diária para carros custava R$55.

Como minha filha é pequena, optamos pela praticidade de chamar um carro de aplicativo. O trajeto de ida e volta custou cerca de R$80. Vale ressaltar que esse custo pode variar bastante de acordo com o ponto de partida, horário e a demanda do aplicativo.

O que levar e como aproveitar o passeio no zoológico de São Paulo com crianças pequenas?

Como boa parte das atrações acontece ao ar livre e envolve longos deslocamentos, alguns cuidados podem tornar a experiência mais confortável. São eles: