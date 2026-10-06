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Nordeste tem 6 das melhores praias do mundo; conheça os paraísos

Mais uma vez a força do litoral nordestino se tornou referência em turismo

Edvaldo Sales
Por
Mais uma vez a força do litoral nordestino se tornou referência em turismo
Mais uma vez a força do litoral nordestino se tornou referência em turismo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Nordeste brasileiro é um dos destaques do ranking internacional divulgado em celebração ao Dia Mundial dos Oceanos. O levantamento conta com seis praias da região entre as 100 melhores do mundo.

Mais uma vez a força do litoral nordestino se tornou referência em turismo de natureza, preservação ambiental e beleza cênica.

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As praias selecionadas estão distribuídas entre Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. Cada uma delas oferece águas cristalinas e rica biodiversidade.

Além disso, carrega histórias, tradições e características que ajudam a explicar por que atraem visitantes de diferentes partes do Brasil e do exterior.

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Conheça as praias que aparecem no ranking internacional:

Atins, no Maranhão

A Praia de Atins aparece na sétima posição mundial e foi a brasileira mais bem colocada no ranking.

Localizada na extremidade do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Atins surgiu como uma pequena comunidade de pescadores e transformou-se em um dos destinos mais desejados do ecoturismo brasileiro.

A praia combina rara harmonia entre dunas gigantes, lagoas de água da chuva e a proximidade com o Oceano Atlântico.

O cenário cria paisagens que mudam ao longo do ano, especialmente durante o período de cheia dos Lençóis Maranhenses.

Baía do Sancho, em Pernambuco

Poucas praias brasileiras acumulam tantos reconhecimentos internacionais quanto a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha. Ela aparece em décimo lugar no ranking.

A praia é acessada por escadarias instaladas entre falésias e oferece uma vista que se tornou símbolo do turismo brasileiro no exterior.

A área integra uma região protegida ambientalmente e abriga espécies marinhas como tartarugas, golfinhos e arraias.

Especialistas apontam a preservação do arquipélago como um dos fatores que mantêm a qualidade ambiental do local.

Praia do Madeiro, no Rio Grande do Norte

A Praia do Madeiro ficou na 46ª posição. O destino é conhecido pelas falésias cobertas por vegetação nativa e pelas águas geralmente calmas, que favorecem atividades como banho, caiaque e stand up paddle.

Outro diferencial é a proximidade com áreas frequentadas por golfinhos, um dos principais atrativos turísticos da região de Tibau do Sul.

Praia da Engenhoca, na Bahia

A Praia da Engenhoca, no sul da Bahia, ocupa a 77ª posição. O acesso por trilha ajuda a preservar o ambiente natural e contribui para a sensação de isolamento que atrai turistas em busca de tranquilidade.

A praia também possui relevância histórica. O nome faz referência aos antigos engenhos que marcaram a ocupação econômica da região durante os períodos colonial e imperial.

Atualmente, o local é bastante procurado por surfistas e amantes do ecoturismo.

São Miguel dos Milagres, em Alagoas

A Praia de São Miguel dos Milagres aparece em 85º lugar. O município integra a chamada Rota Ecológica dos Milagres, um dos trechos mais preservados do litoral brasileiro.

A região mantém pousadas de pequeno porte, extensos coqueirais e praias praticamente sem grandes construções à beira-mar.

As piscinas naturais formadas pelos recifes durante a maré baixa estão entre os principais atrativos do destino.

Taipu de Fora, na Bahia

Já a Praia de Taipu de Fora ficou na 92ª posição. Localizada na Península de Maraú, a praia abriga uma das maiores formações de piscinas naturais do Brasil.

Durante a maré baixa, visitantes podem observar peixes coloridos, corais e outras espécies marinhas em águas transparentes, transformando o local em um verdadeiro aquário natural.

A combinação entre natureza preservada e baixa ocupação urbana ajudou Taipu de Fora a se consolidar como um dos destinos mais valorizados do litoral baiano.

Veja a colocação das seis praias no ranking

  • Atins (MA) - 7º lugar
  • Baía do Sancho (PE) - 10º lugar
  • Praia do Madeiro (RN) - 46º lugar
  • Praia da Engenhoca (BA) - 77º lugar
  • São Miguel dos Milagres (AL) - 85º lugar
  • Taipu de Fora (BA) - 92º lugar
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Bahia Nordeste praias Turismo

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