VEJA RANKING
Nordeste tem 6 das melhores praias do mundo; conheça os paraísos
Mais uma vez a força do litoral nordestino se tornou referência em turismo
O Nordeste brasileiro é um dos destaques do ranking internacional divulgado em celebração ao Dia Mundial dos Oceanos. O levantamento conta com seis praias da região entre as 100 melhores do mundo.
Mais uma vez a força do litoral nordestino se tornou referência em turismo de natureza, preservação ambiental e beleza cênica.
As praias selecionadas estão distribuídas entre Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. Cada uma delas oferece águas cristalinas e rica biodiversidade.
Além disso, carrega histórias, tradições e características que ajudam a explicar por que atraem visitantes de diferentes partes do Brasil e do exterior.
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Conheça as praias que aparecem no ranking internacional:
Atins, no Maranhão
A Praia de Atins aparece na sétima posição mundial e foi a brasileira mais bem colocada no ranking.
Localizada na extremidade do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Atins surgiu como uma pequena comunidade de pescadores e transformou-se em um dos destinos mais desejados do ecoturismo brasileiro.
A praia combina rara harmonia entre dunas gigantes, lagoas de água da chuva e a proximidade com o Oceano Atlântico.
O cenário cria paisagens que mudam ao longo do ano, especialmente durante o período de cheia dos Lençóis Maranhenses.
Baía do Sancho, em Pernambuco
Poucas praias brasileiras acumulam tantos reconhecimentos internacionais quanto a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha. Ela aparece em décimo lugar no ranking.
A praia é acessada por escadarias instaladas entre falésias e oferece uma vista que se tornou símbolo do turismo brasileiro no exterior.
A área integra uma região protegida ambientalmente e abriga espécies marinhas como tartarugas, golfinhos e arraias.
Especialistas apontam a preservação do arquipélago como um dos fatores que mantêm a qualidade ambiental do local.
Praia do Madeiro, no Rio Grande do Norte
A Praia do Madeiro ficou na 46ª posição. O destino é conhecido pelas falésias cobertas por vegetação nativa e pelas águas geralmente calmas, que favorecem atividades como banho, caiaque e stand up paddle.
Outro diferencial é a proximidade com áreas frequentadas por golfinhos, um dos principais atrativos turísticos da região de Tibau do Sul.
Praia da Engenhoca, na Bahia
A Praia da Engenhoca, no sul da Bahia, ocupa a 77ª posição. O acesso por trilha ajuda a preservar o ambiente natural e contribui para a sensação de isolamento que atrai turistas em busca de tranquilidade.
A praia também possui relevância histórica. O nome faz referência aos antigos engenhos que marcaram a ocupação econômica da região durante os períodos colonial e imperial.
Atualmente, o local é bastante procurado por surfistas e amantes do ecoturismo.
São Miguel dos Milagres, em Alagoas
A Praia de São Miguel dos Milagres aparece em 85º lugar. O município integra a chamada Rota Ecológica dos Milagres, um dos trechos mais preservados do litoral brasileiro.
A região mantém pousadas de pequeno porte, extensos coqueirais e praias praticamente sem grandes construções à beira-mar.
As piscinas naturais formadas pelos recifes durante a maré baixa estão entre os principais atrativos do destino.
Taipu de Fora, na Bahia
Já a Praia de Taipu de Fora ficou na 92ª posição. Localizada na Península de Maraú, a praia abriga uma das maiores formações de piscinas naturais do Brasil.
Durante a maré baixa, visitantes podem observar peixes coloridos, corais e outras espécies marinhas em águas transparentes, transformando o local em um verdadeiro aquário natural.
A combinação entre natureza preservada e baixa ocupação urbana ajudou Taipu de Fora a se consolidar como um dos destinos mais valorizados do litoral baiano.
Veja a colocação das seis praias no ranking
- Atins (MA) - 7º lugar
- Baía do Sancho (PE) - 10º lugar
- Praia do Madeiro (RN) - 46º lugar
- Praia da Engenhoca (BA) - 77º lugar
- São Miguel dos Milagres (AL) - 85º lugar
- Taipu de Fora (BA) - 92º lugar