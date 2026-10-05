Paraíso do Nordeste vira queridinho dos turistas com praias vermelhas

Nem só de águas cristalinas vivem os paraísos do Nordeste. Conhecido por reunir paisagens de belezas naturais, o vilarejo Canoa Quebrada, situado no município de Aracati, no Ceará, encanta turistas com suas praias rodeadas de falésias vermelhas.

Apesar das águas serem de um tom azul, o mar de Canoa Quebrada é cercado por um paredão imenso de areia colorida, de tom avermelhado. O fenômeno natural ainda chama atenção por carregar o desenho de uma lua e uma estrela em seu centro.

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O símbolo foi esculpido pelo artesão Chico Eliziário, que foi o primeiro nativo a trabalhar o desenho em joias de casca de tartaruga no artesanato local. Realizada em 1970, a obra original sofreu com a erosão natural do tempo, mas não perdeu sua essência.

O que fazer na região?

Além das falésias famosas, a vila conta com outras atividades para os turistas. Dentre elas, a Duna do Pôr do Sol, um mirante de areia com vista panorâmica, que costuma ter uma aglomeração diária no fim da tarde.

Para quem gosta de curtir a vida noturna tem a Broadway, na rua Dragão do Mar, principal via do vilarejo, com bares, restaurantes e casas de show que funcionam até o amanhecer.

O local também possui opções de passeios de bugue, com excursão pelas falésias até Ponta Grossa, na divisa com o Rio Grande do Norte, com bugueiro credenciado.

Quando visitar Canoa Quebrada?

O melhor período para conhecer a vila da Canoa Quebrada é na temporada de primavera/verão, que vai de agosto a dezembro, devido ao sol pleno. Já os piores meses são de março a maio, pois concentra a maior quantidade de chuvas.

O acesso até o paraíso é feito saindo de Fortaleza, capital do Ceará. O turista deve viajar pela rodovia estadual CE-040, em um trajeto que leva cerca de duas horas e meia, com opções de ônibus diários, serviços de transfer e táxi aéreo.

O aeroporto regional de Aracati também recebe voos comerciais em temporadas específicas, mas é preciso consultar com antecedência as opções e valores.