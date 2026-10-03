Como funciona o aluguel de carros pelo Airbnb? Novidade chega a várias cidades

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O Airbnb ampliou a atuação no mercado brasileiro e passou a oferecer aluguel de carros em mais de 300 cidades do país. A novidade está disponível pelo próprio aplicativo e não exige que o usuário tenha uma hospedagem reservada na plataforma.

O serviço já alcança todas as capitais brasileiras e destinos turísticos como Fernando de Noronha, Jericoacoara, Porto Seguro e Maragogi. A quantidade de veículos disponível, porém, varia conforme a cidade, a data escolhida e a frota das empresas parceiras.

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Como funciona o aluguel

Os veículos disponíveis na plataforma são oferecidos por locadoras parceiras do Airbnb.

Quem já possui uma reserva de hospedagem pode encontrar, no próprio aplicativo, opções de carros localizados próximos ao endereço da acomodação. Porém, a contratação também pode ser feita separadamente, mesmo sem uma estadia marcada pelo Airbnb.

A reserva do veículo é realizada diretamente pela plataforma, enquanto a locação é fornecida pelas empresas parceiras.

Primeira locação pode render crédito

Além de ampliar o serviço, o Airbnb criou condições promocionais para quem fizer o primeiro aluguel elegível.

Nesse caso, o usuário poderá receber 20% do valor em crédito para utilizar posteriormente em uma estadia, experiência ou serviço selecionado dentro da plataforma.

O crédito será disponibilizado em até 60 dias depois da devolução do veículo e terá validade de dois anos a partir da data de emissão.

O benefício possui limite de US$ 200, ou o equivalente na moeda local, por reserva.

A promoção é válida para a primeira reserva de aluguel elegível realizada pelo usuário depois que ele acessar o serviço de carros pelo Airbnb.

Aluguel também pode ter desconto

Outra condição oferecida pela plataforma é a possibilidade de conseguir até 20% de desconto no próprio aluguel.

O abatimento vale para fornecedores participantes e elegíveis e é aplicado automaticamente durante o pagamento. Ou seja, o cliente não precisa inserir um cupom para ter acesso ao desconto.

Nas primeiras reservas elegíveis, o desconto concedido pela locadora pode ser combinado com o crédito oferecido pelo Airbnb.

A campanha promocional está prevista para terminar em 31 de dezembro de 2026.

Airbnb amplia serviços para viajantes

A entrada no mercado de locação de veículos faz parte de uma estratégia mais ampla da empresa para aumentar a quantidade de serviços oferecidos aos viajantes.

O movimento começou em maio de 2025 e já levou o aluguel de carros para outros mercados, como Estados Unidos, França, Itália, Espanha e Austrália, antes da expansão para o Brasil.

A empresa também vem acrescentando novas ferramentas ao aplicativo, incluindo recursos voltados à interação entre usuários durante as viagens.

Aplicativo ganha novas funções

Entre as novidades estão recursos sociais que permitem ao usuário escolher quais viagens serão exibidas em um mapa compartilhado, consultar avaliações feitas por contatos e receber sugestões relacionadas a destinos visitados anteriormente.

O compartilhamento não acontece de forma automática. O próprio usuário pode retirar, esconder ou bloquear essas informações.

Outra ferramenta lançada pela empresa é o Guia de Bairros, que reúne informações sobre restaurantes, atividades, transporte e experiências locais a partir de relatos de hóspedes e anfitriões.

Nos Estados Unidos, o Airbnb também começou a ampliar o uso de inteligência artificial para auxiliar no planejamento das viagens. Os recursos incluem busca, filtros, descrições de anúncios, comparação de opções e atendimento ao cliente.

Para os anfitriões, a empresa prevê novas ferramentas ainda neste semestre, como calendários para múltiplos anúncios, plantas baixas em 3D, preços dinâmicos e análises de ganhos.