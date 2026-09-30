LUXO
Paraíso da Bahia ganha novo empreendimento de R$ 180 milhões
Projeto foi inspirado nos resorts de luxo de Bali
Imbassaí está se preparando para entrar na rota do turismo de luxo baiano. Localizado no Litoral Norte do estado, o paraíso da Bahia vai ganhar um novo empreendimento imobiliário, avaliado em R$ 180 milhões.
Desenvolvido pela Jequitibá Construtora, o projeto foi inspirado na atmosfera dos resorts de Bali, famosa ilha da Indonésia. Seu terreno possui 94 mil m² e a meta é integrar unidades com estruturas de lazer, esporte, gastronomia e wellness, com conexão direta com a natureza.
Apesar de se chamar NUSA Resort Living, o empreendimento contará com studios e apartamentos compactos, voltados para segunda residência e investimento, com preços a partir de R$ 250 mil.
De acordo com a empresa responsável pela construção, a ideia é participar do novo ciclo de investimentos e valorização do destino, juntamente com as ações de requalificação urbana, projetando-o como um dos locais mais procurados da Bahia.
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Litoral baiano no topo do turismo de luxo
De acordo com dados divulgados no Anuário BLTA 2026, elaborado pela Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) com o Centro Universitário Senac, o litoral baiano aparece no topo entre os destinos mais procurados pelas operadoras de turismo de luxo.
O estado foi citado por 17% dos 71 associados ouvidos pela pesquisa. Dentre os destinos mais procurados estão Praia do Forte, Morro de São Paulo, Boipeba, Trancoso, Arraial d'Ajuda e Caraíva.
Durante o levantamento, a BLTA avaliou 63 hospedagens de luxo com taxa de ocupação de 50%, tais como hotéis, pousadas, lodges e resorts. Além dos serviços tradicionais, foram avaliados também integrações entre transporte, receptivo, guias, restaurantes e demais serviços.