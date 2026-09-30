Paraíso da Bahia ganha novo empreendimento de R$ 180 milhões

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Imbassaí está se preparando para entrar na rota do turismo de luxo baiano. Localizado no Litoral Norte do estado, o paraíso da Bahia vai ganhar um novo empreendimento imobiliário, avaliado em R$ 180 milhões.

Desenvolvido pela Jequitibá Construtora, o projeto foi inspirado na atmosfera dos resorts de Bali, famosa ilha da Indonésia. Seu terreno possui 94 mil m² e a meta é integrar unidades com estruturas de lazer, esporte, gastronomia e wellness, com conexão direta com a natureza.

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Registro do projeto em Imbassaí - Foto: Divulgação

Apesar de se chamar NUSA Resort Living, o empreendimento contará com studios e apartamentos compactos, voltados para segunda residência e investimento, com preços a partir de R$ 250 mil.

De acordo com a empresa responsável pela construção, a ideia é participar do novo ciclo de investimentos e valorização do destino, juntamente com as ações de requalificação urbana, projetando-o como um dos locais mais procurados da Bahia.

Litoral baiano no topo do turismo de luxo

De acordo com dados divulgados no Anuário BLTA 2026, elaborado pela Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) com o Centro Universitário Senac, o litoral baiano aparece no topo entre os destinos mais procurados pelas operadoras de turismo de luxo.

O estado foi citado por 17% dos 71 associados ouvidos pela pesquisa. Dentre os destinos mais procurados estão Praia do Forte, Morro de São Paulo, Boipeba, Trancoso, Arraial d'Ajuda e Caraíva.

Durante o levantamento, a BLTA avaliou 63 hospedagens de luxo com taxa de ocupação de 50%, tais como hotéis, pousadas, lodges e resorts. Além dos serviços tradicionais, foram avaliados também integrações entre transporte, receptivo, guias, restaurantes e demais serviços.