Paraíso brasileiro entra no TOP 10 melhores praias do mundo em ranking

A Praia de Atins, localizada em Barreirinhas, no Maranhão, conquistou o 7º lugar no ranking Best Beaches in the World Corona 2026, que reúne as 100 melhores praias do mundo.

O resultado coloca o destino brasileiro entre os dez primeiros da seleção internacional e faz de Atins a única praia do país a alcançar o nível máximo de avaliação, reservado a apenas 16 lugares em todo o planeta.

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Divulgado em 8 de junho, em comemoração ao Dia Mundial dos Oceanos, o levantamento é organizado pela cervejaria Corona em parceria com a Oceanic Global.

A seleção conta com curadoria de especialistas, entre eles oceanógrafos, surfistas e mergulhadores, e considera três critérios: cultura à beira-mar, conexão com a natureza e estética cênica.



Além de Atins, outras dez praias brasileiras aparecem na lista, que contempla destinos de diferentes regiões do país. O Nordeste concentra seis das 11 colocações nacionais, com representantes do Maranhão, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Bahia e de Alagoas.

Praia dos Lençóis Maranhenses conquista destaque mundial

Situada em uma vila de pescadores na foz do rio Preguiças, em Barreirinhas, a Praia de Atins funciona como uma das portas de entrada do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

O destino combina paisagens litorâneas com a proximidade de dunas e lagoas de água doce, características que atraem visitantes interessados em ecoturismo e contato com a natureza.

O acesso mais comum à região parte de Barreirinhas e pode incluir trajetos em veículos 4x4 ou embarcações, conforme a rota escolhida. A localização e as paisagens naturais fazem de Atins um dos destinos associados à diversidade ambiental do litoral maranhense.

No ranking internacional, a praia brasileira aparece à frente de destinos conhecidos mundialmente, como a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, que ocupa a 10ª posição geral.

Nordeste reúne seis praias brasileiras no ranking

Além de Atins, o Nordeste aparece com outros cinco destinos entre os 100 selecionados. A Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), alcançou o 10º lugar. O acesso à praia ocorre pelo mar ou por uma escadaria íngreme instalada no penhasco, e a visitação segue regras de controle ambiental.

No Rio Grande do Norte, a Praia do Madeiro, em Tibau do Sul, ficou na 46ª posição. O local é conhecido pelos avistamentos de golfinhos ao longo do ano e pela relação com iniciativas de conservação marinha, incluindo o Projeto Tamar.

A Bahia também aparece duas vezes na seleção. A Praia da Engenhoca, em Itacaré, ocupa o 77º lugar e tem acesso por trilha em meio à Mata Atlântica. O percurso atravessa áreas de antigas plantações de cacau que passaram por recuperação florestal, enquanto a região preserva tradições afro-brasileiras e de capoeira.

Já Taipu de Fora, na Península de Maraú, está na 92ª posição. A praia é conhecida pelas piscinas naturais formadas entre os recifes, que se estendem por cerca de um quilômetro e favorecem a prática de snorkeling durante a maré baixa.

Em Alagoas, a Praia de São Miguel dos Milagres, na Rota Ecológica dos Milagres, aparece em 85º lugar. A região integra uma área de relevância para a conservação marinha e abriga ecossistemas associados a peixes-bois ameaçados e recifes de corais.

Quais são as outras praias brasileiras entre as 100 melhores?

Fora do Nordeste, a lista contempla destinos do Norte, do Sudeste e do Sul do Brasil. A Ilha do Amor, em Alter do Chão (PA), ocupa a 44ª posição.

O local é conhecido pelas águas do rio Tapajós e pela formação sazonal de um banco de areia que emerge entre julho e fevereiro, atraindo visitantes para atividades de ecoturismo na Amazônia.

No Sudeste, a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ficou em 24º lugar. O estado também aparece com o Saco do Mamanguá, em Paraty, na 83ª posição. A enseada é cercada pela Mata Atlântica e tem águas calmas na região da Costa Verde fluminense.

A Praia do Bonete, em Ilhabela (SP), ocupa o 78º lugar, enquanto a Praia do Rosa, em Imbituba (SC), aparece na 79ª posição, representando o litoral sul do país.

Confira a lista completa das praias brasileiras selecionadas:

7º lugar: Praia de Atins (MA)

Praia de Atins (MA) 10º lugar: Baía do Sancho (PE)

Baía do Sancho (PE) 24º lugar: Praia de Copacabana (RJ)

Praia de Copacabana (RJ) 44º lugar: Ilha do Amor (PA)

Ilha do Amor (PA) 46º lugar: Praia do Madeiro (RN)

Praia do Madeiro (RN) 77º lugar: Praia da Engenhoca (BA)

Praia da Engenhoca (BA) 78º lugar: Praia do Bonete (SP)

Praia do Bonete (SP) 79º lugar: Praia do Rosa (SC)

Praia do Rosa (SC) 83º lugar: Saco do Mamanguá (RJ)

Saco do Mamanguá (RJ) 85º lugar: Praia de São Miguel dos Milagres (AL)

Praia de São Miguel dos Milagres (AL) 92º lugar: Taipu de Fora (BA)

Praias europeias lideram o ranking mundial

Apesar da presença brasileira entre os primeiros colocados, o topo da seleção internacional ficou com destinos europeus. A praia de Zlatni Rat, em Bol, na Croácia, conquistou o primeiro lugar, seguida por Agia Anna, em Naxos, na Grécia, e Aiguablava, em Begur, na Espanha.

A quarta posição ficou com a Praia de Alegria, nas Filipinas, enquanto Anakena, na Ilha de Páscoa, no Chile, completou as cinco primeiras colocações.

A seleção reúne praias de diferentes continentes e considera aspectos relacionados à experiência à beira-mar, à conexão com a natureza e às paisagens. A presença de 11 destinos brasileiros entre os 100 selecionados evidencia a variedade de ambientes naturais do país, de praias urbanas a áreas de preservação ambiental.

Com a 7ª colocação de Atins, o Maranhão ganha destaque na lista internacional, enquanto outros destinos do Nordeste reforçam a presença brasileira no levantamento.