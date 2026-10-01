Melhor parque aquático do Brasil ganha resort de R$ 150 milhões

Siga o A TARDE no Google

O Beach Park ganhou um anexo de luxo. Considerado o melhor parque aquático do Brasil, o espaço agora conta com o Ohana Beach Park Resort, um hotel que possui sete categorias de acomodação e foi pensado para famílias que frequentam a atração em Fortaleza, no Ceará.

De acordo com informações do próprio Beach Park, o empreendimento recebeu um investimento de R$ 150 milhões, o maior já feito pelo grupo em hotelaria. Sua estreia foi realizada em esquema de soft opening, com 92 dos 226 apartamentos disponíveis para aluguel.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As diárias custam a partir de R$ 1.962 para duas pessoas na Suíte Junior, a mais simples do resort, com café da manhã e jantar, inclusos. No entanto, os ingressos para o Aqua Park e o Parque Arvorar devem ser comprados separadamente.

O que tem no Ohana Beach Park Resort?

Focado em garantir o bem-estar e conforto dos hóspedes, o novo resort do Beach Park conta com uma estrutura de peso. O local possui sete categorias de acomodação, com tamanhos de suítes que variam entre 42 m² e 300 m².

O menor quarto possui duas camas queen size e espaço para até quatro pessoas. Já as opções maiores, de 220 m² e 300 m², contam com duas suítes, sala de estar, copa completa, jardim, redários e piscina particular.

Uma das suítes do Ohana Beach Park Resort - Foto: Divulgação

As áreas de convivência possuem um restaurante exclusivo para hóspedes, bar na piscina, piscina central de 400 m², piscina infantil e Kids Club, academia, coworking e Spa by L’Occitane au Brésil.

Além de um lobby bar Jasmim Manga, que é aberto para a visita de não hóspedes e funciona praticamente 24 horas, começando no café da manhã e encerrando no fim da noite.