RESORT LUXUOSO
Melhor parque aquático do Brasil ganha resort de R$ 150 milhões
Empreendimento é considerado o maior investimento do grupo
O Beach Park ganhou um anexo de luxo. Considerado o melhor parque aquático do Brasil, o espaço agora conta com o Ohana Beach Park Resort, um hotel que possui sete categorias de acomodação e foi pensado para famílias que frequentam a atração em Fortaleza, no Ceará.
De acordo com informações do próprio Beach Park, o empreendimento recebeu um investimento de R$ 150 milhões, o maior já feito pelo grupo em hotelaria. Sua estreia foi realizada em esquema de soft opening, com 92 dos 226 apartamentos disponíveis para aluguel.
As diárias custam a partir de R$ 1.962 para duas pessoas na Suíte Junior, a mais simples do resort, com café da manhã e jantar, inclusos. No entanto, os ingressos para o Aqua Park e o Parque Arvorar devem ser comprados separadamente.
O que tem no Ohana Beach Park Resort?
Focado em garantir o bem-estar e conforto dos hóspedes, o novo resort do Beach Park conta com uma estrutura de peso. O local possui sete categorias de acomodação, com tamanhos de suítes que variam entre 42 m² e 300 m².
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O menor quarto possui duas camas queen size e espaço para até quatro pessoas. Já as opções maiores, de 220 m² e 300 m², contam com duas suítes, sala de estar, copa completa, jardim, redários e piscina particular.
As áreas de convivência possuem um restaurante exclusivo para hóspedes, bar na piscina, piscina central de 400 m², piscina infantil e Kids Club, academia, coworking e Spa by L’Occitane au Brésil.
Além de um lobby bar Jasmim Manga, que é aberto para a visita de não hóspedes e funciona praticamente 24 horas, começando no café da manhã e encerrando no fim da noite.