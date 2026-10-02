Cruzeiro barato existe? Veja quanto você realmente paga até desembarcar

Viajar em um cruzeiro sempre foi uma realidade distante para muitas pessoas. No entanto, o mercado de passeio em alto mar vem diversificando seu valor ao longo dos últimos anos, com opções que variam entre R$ 454 e R$ 2.554 por pessoa.

E a oferta destes pacotes mais “acessíveis” vem refletindo diretamente na procura dos viajantes brasileiros. De acordo com dados divulgados em um levantamento da FGV, a temporada 2024/2025 movimentou cerca de R$ 5,43 bilhões, evidenciando um crescimento de 3,8% em comparação com o ano anterior.

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A expectativa é que a temporada brasileira de cruzeiros 2026/27 tenha um desempenho ainda maior. Prevista para começar em outubro e terminar apenas em abril do próximo ano, ela conta com percursos que passam pelos litorais de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e países da América do Sul, como Argentina e Uruguai.

Quanto custa fazer um cruzeiro no Brasil?

Atualmente, existem algumas empresas que oferecem opções de pacotes mais acessíveis no Brasil, dentre elas a MSC Cruzeiros e a Costa Cruzeiros. Os planos variam de acordo com a quantidade de dias navegando, os portos de embarque e desembarque em cidades diferentes, e o tipo de acomodação.

Cabines internas costumam ser mais baratas do que cabines com varanda e vista para o mar. Temporadas curtas com hospedagens simples podem custam a partir de R$ 454 por pessoa, como o MSC Musica, que faz o trajeto de Itajaí a Santos, com duração de 24 horas, saindo no dia 14 de março de 2027.

Dentre as ofertas intermediárias está o cruzeiro Costa Serena, que tem duração de três dias e custa a partir de R$ 1.635, no roteiro que vai do Rio de Janeiro a Buenos Aires, capital da Argentina.

Já para aqueles que desejam algo mais luxuoso, o MSC Seaview tem cabines duplas a partir de R$ 2.554, saindo de Santos (SP) e fazendo uma parada em Balneário Camboriú (SC), antes de retornar ao litoral paulista.

Evite períodos de festas se quer economizar

Apesar das opções mais baratas, existem períodos em que é impossível economizar em uma viagem de cruzeiro. Temporadas de feriados prolongados, Natal, Réveillon e Carnaval costumam possui taxas elevadas, devido as temáticas dos navios ou a grande procura dos viajantes.

As empresas costumam fazer pacotes especiais de três dias ou mais, que podem ultrapassar o montante de R$ 5 mil por pessoa em cabines simples, podendo chegar a mais de R$ 20 mil em acomodações especiais.

O que está incluso em uma viagem de cruzeiro?

Além da acomodação nas cabines e paradas nas ilhas, as viagens de navio costumam incluir alguns benefícios, como a pensão completa, que conta com café da manhã, almoço, jantar e lanches garantidos.

Além das refeições gratuitas dos pacotes, também existem opções de restaurantes em que o cliente pode pagar por uma alimentação variada. Algumas empresas também oferecem pacotes de bebidas, podendo ser alcoólicas ou não, que devem ser compradas preferencialmente antes, para não sofrerem alterações de valor.

Cruzeiros mais longos podem contar ainda com festas temáticas, como das cores (geralmente costumam ser branco ou preto), do pijama, ou de décadas (como anos 60, 70, 80…), e shows de grandes artistas, com taxas que costumam já estar inclusas nos pacotes iniciais.