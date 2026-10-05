‘Cidade da cachaça’ é eleita a melhor em qualidade de vida na Bahia

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A Bahia emplacou mais um município no topo do ranking de qualidade de vida. Após o sucesso de Vitória da Conquista no quesito urbano, Abaíra, na região da Chapada Diamantina, foi a melhor colocada no Índice de Progresso Social (IPS) 2026.

Eleita como a cidade com melhor qualidade de vida da Bahia, Abaíra conquistou a nota 65,14, ocupando a 823ª posição nacional. Com apenas 7,4 mil moradores, o local se destaca em cuidados médicos, saneamento, moradia e segurança pessoal.

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No ranking estadual, atrás de Abaíra aparecem Lauro de Freitas, Valente, Itiruçu, Tanque Novo e outras. Capital da Bahia, Salvador só surge na 15ª posição do ranking, com o IPS geral de 62,18.

Confira o ranking completo:

Abaíra: 65,14 Lauro de Freitas: 63,76 Valente: 63,57 Itiruçu: 63,46 Tanque Novo: 63,16 Presidente Dutra: 62,88 Madre de Deus: 62,69 Catu: 62,58 Barreiras: 62,49 Ibiassucê: 62,40

Quais critérios foram analisados?

Segundo o IPS, foram analisados 57 indicadores, que foram separados em três grupos principais. 5.570 municípios brasileiros entraram na disputa, que cruzou os números em cada região.

Dentre os principais tópicos analisados estão Necessidades Humanas Básicas (acesso a comida, saúde, moradia, segurança), Fundamentos do Bem-Estar (acesso à educação fundamental, vida saudável, contato com a natureza) e Oportunidades (direitos individuais e acesso ao ensino superior).

Cidade da cachaça

Apesar do reconhecimento em qualidade de vida, Abaíra é conhecida popularmente como a “cidade ou capital baiana da cachaça”. A fama se dá devido a produção da bebida alcoólica na região.

Anualmente, são produzidas cerca de 57 mil garrafas de cachaça por ano. A bebida já chegou a receber diversos prêmios e foi exaltada com um monumento de garrafa gigante na praça da cidade.