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PARAÍSO PERDIDO

Ilha brasileira possui praia mais certificada da América do Sul

Local também ficou entre as 15 cidades mais seguras do país

Franciely Gomes
Por
Praia do Tombo, no Guarujá
Praia do Tombo, no Guarujá - Foto: Divulgação

Engana-se quem pensa que o litoral de São Paulo não esconde belezas naturais. Em Guarujá, a Praia do Tombo é a mais certificada da América do Sul, com 16 títulos da Bandeira Azul, selo que exalta qualidade da água, segurança, acessibilidade e educação ambiental.

De acordo com a ficha oficial do programa, a praia do litoral paulista é a única do território a receber a certificação, concedida pela Foundation for Environmental Education (FEE), organização sem fins lucrativos da Dinamarca, pela 16ª vez consecutiva.

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O selo exige ainda uma manutenção diária para atender aos critérios exigidos pela organização, missão que tem sido realizada assiduamente pela prefeitura de Guarujá.

No entanto, as belezas do Guarujá não se resumem apenas ao Tombo. Dentre os outros destinos paradisíacos da cidade estão a Praia das Pitangueiras, Praia da Enseada, Praia de Pernambuco, Praia do Iporanga, Prainha Branca, Morro do Maluf e Acqua Mundo.

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Topo do ranking de segurança

Além da certificação em beleza e preservação, o Guarujá também conquistou o topo em termos de segurança. Os dados foram divulgados no recorte do Ranking Connected Smart Cities 2024, exibindo a cidade em 12º lugar na lista.

O estudo reúne indicadores da consultoria Urban Systems e considera fatores como o monitoramento de áreas de risco, entre outros dados públicos, projetando a cidade nacional e internacionalmente.

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Guarujá Turismo

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