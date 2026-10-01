Passagem aérea: veja quando comprar e como viajar pagando menos

Escolher o dia para viajar pode fazer a diferença no preço final da passagem. Segundo levantamento feito pela Exame, com dados da momondo, quem se programa com antecedência pode encontrar tarifas até 26% mais baratas.

Os preços também variam conforme o dia da semana e o horário do voo. Para quem tem flexibilidade, o melhor é viajar na terça-feira, quando as tarifas são 12% mais baratas do que as registradas em outros dias da semana. Já os voos realizados entre 18h e meia-noite são, em média, 6% mais baratos do que aqueles entre 10h e 15h.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O período considerado mais vantajoso varia conforme o destino. Segundo o levantamento, a antecedência indicada é:

Voos dentro do Brasil: entre 28 e 35 dias antes da viagem;

entre 28 e 35 dias antes da viagem; Voos para destinos na América Latina: entre 31 e 37 dias antes;

entre 31 e 37 dias antes; Voos internacionais de longa distância: entre 12 e 20 dias antes.

Por que os preços das passagens aéreas variam?

As tarifas aéreas não são fixas e podem sofrer alterações várias vezes, inclusive no mesmo dia. Os valores são influenciados pela oferta e procura, além da época do ano, destino e quantidade de assentos disponíveis.

Por isso, os valores apresentados em uma hora do dia não significam que a passagem estará no mesmo valor em uma compra posterior da data analisada.

Feriados e alta temporada podem encarecer as passagens

A alta temporada no Brasil corresponde, em geral, aos meses de julho e janeiro, à segunda quinzena de dezembro e à primeira quinzena de fevereiro, além dos feriados. Boas passagens nesta época são mais difíceis, por isso o prazo recomendado de compra é de 60 a 90 dias antes da viagem.

Isso não significa que não possa sair promoção antes ou depois, mas nesse período a probabilidade é maior. Por isso, não espere que uma passagem para o Réveillon, custe no mesmo preço de uma no mês de agosto.

Outro fator é a disponibilidade de assentos. À medida que as tarifas mais baratas são vendidas, as empresas podem cobrar a mais, podendo ficar cerca de 30% a 50% mais caras (ou até o dobro do valor habitual). Por isso, quem pretende viajar nesta época deve evitar deixar a compra para a última hora e, pesquisar diferentes datas e horários.

Para quem tem flexibilidade, viajar durante a baixa temporada, que significa os demais meses do ano, pode facilitar os preços baixos.

Como economizar na compra da passagem aérea?

Para auxiliar o consumidor, a momondo oferece a ferramenta “Insights de viagem”. Ao pesquisar um destino, o usuário pode consultar informações como: qual companha área cobra a passagem mais barata, em qual semana o preço do bilhete está mais baixo, qual o horário e dia da semana pode ser encontrada a passagem e qual aeroporto a passagem é menor.

A ferramenta também inclui cerca de 10 mil rotas. Para acessá-la, basta pesquisar o destino e, após a exibição dos resultados, clicar em “Insights de viagem”, localizado próximo aos campos de busca.