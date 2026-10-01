Gigante do varejo começa obra de megaloja de R$ 110 milhões no Brasil

A megaloja da Havan em Tijucas, na Grande Florianópolis, finalmente começou a sair do papel. As primeiras movimentações no terreno já foram iniciadas nesta semana para a construção da unidade, que ficará às margens da BR-101, no km 165, no bairro Sul do Rio, ao lado do iFashion Outlet.

O empreendimento terá um investimento de R$ 110 milhões e contará com 20 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em dois pavimentos. A estrutura também terá praça de alimentação, estacionamento e um dos principais símbolos da marca: a tradicional Estátua da Liberdade.

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Megaloja deve gerar 200 empregos

De acordo com a Havan, a nova unidade deve criar aproximadamente 200 empregos diretos. A expectativa é de que a construção também contribua para movimentar a economia de Tijucas durante o período de execução do projeto.

Outro ponto considerado pela empresa é a localização. Por estar às margens da BR-101, a megaloja terá acesso facilitado tanto para os moradores da cidade quanto para quem circula pela rodovia.

Inauguração foi adiada para 2027

Apesar de a inauguração ter sido inicialmente planejada para 2026, o cronograma precisou ser alterado. Antes do início das obras, a Havan realizou um estudo de viabilidade do terreno para definir a melhor alternativa para a implantação do empreendimento.

Após o projeto ser aprovado pela Prefeitura de Tijucas, o planejamento foi atualizado. Em julho, a empresa confirmou que a previsão de entrega da megaloja passou para o primeiro semestre de 2027.

Em agosto, quando o projeto da obra foi entregue ao prefeito de Tijucas, Maickon Campos Sgrott, o empresário Luciano Hang falou sobre o avanço da construção e destacou a expectativa para a chegada da unidade à cidade.

“É uma alegria enorme ver esse projeto avançando. A população de Tijucas aguardava por essa loja e agora ela começa, de fato, a sair do papel. Tenho um carinho muito especial por essa cidade e por toda a região. Será um investimento importante, que vai gerar empregos, fortalecer a economia e oferecer mais uma opção de compras para os moradores e para quem passa diariamente pela BR-101”, afirmou.