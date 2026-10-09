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NUTRIÇÃO INFANTIL

Hábitos alimentares na infância moldam saúde na vida adulta

Nutróloga destaca importância de alimentação equilibrada para desenvolvimento físico e cognitivo

Jair Mendonça Jr
Por
Alimentação equilibrada fornece nutrientes para a formação de músculos, ossos
Alimentação equilibrada fornece nutrientes para a formação de músculos, ossos - Foto: Divulgação Darana

A alimentação desempenha papel durante a infância e a adolescência, períodos marcados por transformações físicas e pelo desenvolvimento do organismo. A alimentação equilibrada fornece nutrientes para a formação de músculos, ossos, órgãos e tecidos, além de contribuir para o desenvolvimento cognitivo e neurológico.

Segundo Jéssica Fraga, nutróloga e professora do curso de Medicina da Afya Guanambi, as necessidades nutricionais são maiores nessas fases da vida, devido ao ritmo de crescimento e desenvolvimento.

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"Uma alimentação equilibrada fornece os substratos necessários para a formação de músculos, ossos, órgãos e tecidos, além de participar diretamente do desenvolvimento e funcionamento do sistema nervoso. Nutrientes como ferro, zinco, iodo, ácidos graxos essenciais, vitaminas e proteínas desempenham papéis importantes na formação cerebral, na aprendizagem, na memória e na atenção", explica a médica.

A médica ressalta que a alimentação adequada não está relacionada apenas à quantidade de calorias consumidas. "A qualidade, a variedade e o equilíbrio dos alimentos são fundamentais, assim como a adequação às necessidades de cada fase da vida", destaca.

Nutrientes essenciais no crescimento

Ferro, cálcio, zinco e proteínas

Entre os nutrientes que merecem atenção está o ferro, fundamental para a formação da hemoglobina e para o desenvolvimento neurológico. Sua deficiência pode provocar anemia e estar associada a prejuízos na atenção, na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo.

O cálcio e a vitamina D têm papel na formação e mineralização dos ossos, durante o estirão puberal, quando há demanda maior por esses nutrientes. O zinco participa do crescimento, da resposta imunológica e de processos metabólicos. As proteínas fornecem aminoácidos necessários para a formação e renovação dos tecidos.

Segundo a médica, todos os nutrientes são importantes, mas alguns merecem atenção durante as fases de crescimento. "Por isso, a avaliação nutricional individualizada é importante diante de crescimento inadequado, seletividade alimentar, dietas restritivas, doenças crônicas ou situações que possam aumentar o risco de deficiência nutricional", pontua.

O papel da família e do ambiente doméstico

A construção de relação com a alimentação começa dentro de casa. Para a professora, os adultos exercem papel nesse processo, já que crianças e adolescentes são influenciados pelos hábitos e comportamentos observados no ambiente familiar.

"Priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, oferecer variedade no cardápio e evitar que produtos ultraprocessados façam parte da rotina são alguns dos cuidados importantes. Refrigerantes, bebidas açucaradas, biscoitos recheados e salgadinhos, por exemplo, devem ter o consumo reduzido", alerta.

É importante estabelecer rotina para las refeições, respeitar os sinais de fome e saciedade e evitar utilizar a comida como recompensa ou punição. As refeições devem ser momentos de convivência familiar e acontecer sem a presença de telas. Envolver crianças, de acordo com a idade, na escolha e preparação dos alimentos contribui para a construção de hábitos.

A fase da adolescência e o estilo de vida

A atenção deve continuar durante a adolescência, período em que aumentam a autonomia dos jovens, a influência dos pares e a exposição a padrões alimentares. A alimentação saudável deve ser compreendida como parte de estilo de vida mais amplo, que envolve sono, atividade física, saúde emocional e ambiente familiar favorável.

"Investir em uma alimentação adequada durante a infância e a adolescência é uma forma de prevenção. Não estamos apenas alimentando uma criança para que ela cresça, estamos contribuindo para determinar a saúde que irá acompanhá-la na vida adulta", conclui a professora da Afya Guanambi.

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