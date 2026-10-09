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SAÚDE

Suplemento sai de circulação por falta de avaliação de segurança

Medida foi motivada pelo uso do ingrediente principal

Luiza Nascimento
Por
Suplemento PepstiStrong
Suplemento PepstiStrong - Foto: Reprodução

Todos os lotes do suplemento Peptistrong tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso suspensos, por falta de avaliação de segurança. A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 9.

O produto é de responsabilidade da empresa Manipulação Stevia Ltda., conhecida como Biostevi Pharma. A medida foi motivada pelo uso do ingrediente principal, a proteína de fava hidrolisada, ingrediente que não havia passado por uma avaliação de segurança sanitária para uso em alimentos.

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"Considerando evidências de publicidade e comercialização do produto, para qual não foi realizada avaliação de segurança para uso proteína de fava hidrolisada Peptistrong em alimentos", justificou a medida do DOU.

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O que foi proibido?

  • Suspensão;
  • domercialização;
  • distribuição;
  • fabricação;
  • propaganda;
  • uso.

A resolução da Anvisa cita normas sanitárias relacionadas à segurança e à regularização de alimentos como fundamento para a medida.

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Tags

anvisa Peptistrong suplemento alimentar

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