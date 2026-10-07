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COBREIRO

Herpes-zóster: vacina previne dor crônica e lesões na pele

Imunização reduz em até 97% o risco de reativação do vírus da catapora e episódios de dor intensa

Jair Mendonça Jr
Por
Herpes-zóster
Herpes-zóster - Foto: Reprodução internet

A reativação do vírus varicela-zóster, o mesmo causador da catapora, provoca o herpes-zóster, condição conhecida como cobreiro. O quadro manifesta-se por erupções na pele e dores de origem nervosa.

A prevenção via vacinação reduz o risco de complicações persistentes e episódios de dor intensa.

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“A vacinação tem um resultado significativo na diminuição dos casos de herpes-zóster e das manifestações da doença. Ou, quando ela se manifesta, pode ocorrer de uma forma mais branda, com menos manifestações clínicas e menor ocorrência de neuralgia pós-herpética, que é um dos grandes problemas do herpes-zóster. Ela é causadora de uma dor de origem nervosa que permanece mesmo depois que as manifestações na pele desaparecem”, informa o infectologista Claudilson Bastos, consultor do Sabin Diagnóstico e Saúde.

Mecanismo de infecção e reativação

Após a cura da catapora na infância, o vírus permanece em estado latente nos gânglios nervosos ao longo da medula espinhal. Anos ou décadas depois, a perda de eficiência do sistema imunológico permite a reativação do agente infeccioso.

O processo de envelhecimento natural do organismo envolve o enfraquecimento progressivo das defesas, fenômeno chamado de imunossenescência. Essa perda de proteção favorece o surgimento do herpes-zóster em adultos mais velhos.

Em populações mais jovens sem doenças de base, episódios de estresse físico ou emocional alteram a resposta imune. Essas alterações abrem margem para a manifestação do vírus represado.

Evolução clínica e identificação dos sintomas

  • Fase prodromal (pré-eruptiva): Apresentação de dor localizada, sensação de agulhadas, queimação, formigamento e alta sensibilidade na pele dias antes do surgimento de marcas externas. Quando a manifestação ocorre na caixa torácica, os sintomas podem simular problemas cardíacos.
  • Fase eruptiva: Formação do rash cutâneo com vesículas (bolhas com líquido). As lesões acompanham o trajeto do nervo afetado (dermatómo), distribuindo-se em faixa unilateral (apenas em um lado do tronco, face ou membros).
  • Herpes-zóster disseminado: Ocorre em pacientes com comprometimento grave do sistema imune, como pessoas com HIV, comorbidades autoimunes ou em tratamento de câncer. Nesses casos, o vírus espalha-se por múltiplas regiões da pele.

Neuralgia pós-herpética: a principal complicação

A complicação mais comum da infecção é a neuralgia pós-herpética, caracterizada por dor de origem neuropática mantida após a cicatrização completa das vesículas na pele.

Onde se vacinar

Vacinação reduz o risco de complicações
Vacinação reduz o risco de complicações - Foto: Marcos Welber

A vacina contra o herpes-zóster está disponível somente na rede privada, como nas unidades do Sabin Diagnóstico e Saúde nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Barreiras.

A empresa também oferece a aplicação do imunizante por meio do atendimento móvel para empresas e clientes que desejam solicitar a vacinação em domicílio ou no local de trabalho. Para isso, basta acessar o site.

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