Anvisa manda recolher insulina irregular; veja como identificar

Siga o A TARDE no Google

Lotes de uma insulina que foram distribuídos irregularmente terão que ser recolhidas, após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada nesta terça-feira, 6. Com a medida, a entidade probiu a venda de diversos medicamentos irregulares no país [veja lista abaixo].

No caso da insulina, foram restritos todos os lotes produzidos pela empresa Costa Mar Comércio Licitatório Ltda. Segundo consta a determinação, a empresa distribuiu insulina glargina 3 mL/100 UI, sem possuir Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) para a atividade de distribuição de medicamentos, em desacordo com a legislação sanitária vigente.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Uma inspeção realizada pela Vigilância Sanitária Municipal de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no dia 9 de setembro, constatou que a empresa não funciona no endereço cadastrado e não possui licença sanitária identificada naquele local.

Como identificar se o produto é irregular?

Para identificar se o medicamento é proibido, o consumidor deve se atentar aos rótulos para saber se a produção foi realizada pela empresa Costa Mar Comércio Licitatório Ltda. Neste caso, todos os lotes devem ser devolvidos.

Quais outros produtos foram restritos pela Anvisa?

A Sintonia Pharma Farmácia com Manipulação Ltda. também está proibida de vender, distribuir e divulgar o produto Vermefree, após a constatação da comercialização e a propaganda de medicamento manipulado padronizado e não individualizado ao público, sem a devida prescrição por profissional competente, por meio de site e redes sociais.

Além disso, a determinação da Anvisa estabelece a proibição da venda de diversos peptídeos sem registro vendidos pelo site https://www.peptideospro.com.

Os produtos não podem ser vendidos, fabricados, distribuídos, divulgados, transportados nem utilizados. As ações se aplicam a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação. Neste caso, a medida também atinge os peptídeos sem notificação ou cadastro na agência, fabricados por empresa desconhecida, à venda no site.

Confira os produtos que estão proibidos e devem ser apreendidos:

BPC157 & TB500 40 mg – Alluvi Healthcare

NAD+ 1000 mg – Synedica Labs

Tirzegen 60 mg Tirzepatida – Oxygen Pharm

Retagen 40 mg Retatrutide – Oxygen Pharm

Glow GHK-CU 70 mg – Alluvi Healthcare

Retatrutide 40 mg – Alluvi Healthcare

Além desses, a empresa Janssen - Cilag Farmacêutica Ltda. informou o recolhimento voluntário do lote JNYJ1201 do medicamento biológico Imaavy - 300 mg - SOL DIL INFUS CT FA VD TRANS X 1,62 ml.

Segundo a fabricante, há possibilidade da presença de partículas de vidro no interior dos frascos deste lote do produto. A resolução da Anvisa suspende a venda, a distribuição e o uso do produto.

A resolução também determinou o recolhimento do lote 0000207107 do medicamento Lizbi - 2 mg/ml SOL INFUS IV CT ENVOL BOLS PLAS PES/PE/PP TRANS SIST FECH X 300 ml, fabricado pela empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA.

Foi confirmado o desvio de qualidade referente à perda de esterilidade da solução devido ao comprometimento da integridade da embalagem primária. Por conta disso, estão suspensos a venda, a distribuição, a exportação e o uso do produto, um antibiótico usado para o tratamento de infecções graves.