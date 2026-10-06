SAÚDE
Anvisa manda recolher insulina irregular; veja como identificar
Todos os lotes de uma empresa estão com venda proibida
Lotes de uma insulina que foram distribuídos irregularmente terão que ser recolhidas, após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada nesta terça-feira, 6. Com a medida, a entidade probiu a venda de diversos medicamentos irregulares no país [veja lista abaixo].
No caso da insulina, foram restritos todos os lotes produzidos pela empresa Costa Mar Comércio Licitatório Ltda. Segundo consta a determinação, a empresa distribuiu insulina glargina 3 mL/100 UI, sem possuir Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) para a atividade de distribuição de medicamentos, em desacordo com a legislação sanitária vigente.
Uma inspeção realizada pela Vigilância Sanitária Municipal de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no dia 9 de setembro, constatou que a empresa não funciona no endereço cadastrado e não possui licença sanitária identificada naquele local.
Como identificar se o produto é irregular?
Para identificar se o medicamento é proibido, o consumidor deve se atentar aos rótulos para saber se a produção foi realizada pela empresa Costa Mar Comércio Licitatório Ltda. Neste caso, todos os lotes devem ser devolvidos.
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Quais outros produtos foram restritos pela Anvisa?
A Sintonia Pharma Farmácia com Manipulação Ltda. também está proibida de vender, distribuir e divulgar o produto Vermefree, após a constatação da comercialização e a propaganda de medicamento manipulado padronizado e não individualizado ao público, sem a devida prescrição por profissional competente, por meio de site e redes sociais.
Além disso, a determinação da Anvisa estabelece a proibição da venda de diversos peptídeos sem registro vendidos pelo site https://www.peptideospro.com.
Os produtos não podem ser vendidos, fabricados, distribuídos, divulgados, transportados nem utilizados. As ações se aplicam a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação. Neste caso, a medida também atinge os peptídeos sem notificação ou cadastro na agência, fabricados por empresa desconhecida, à venda no site.
Confira os produtos que estão proibidos e devem ser apreendidos:
- BPC157 & TB500 40 mg – Alluvi Healthcare
- NAD+ 1000 mg – Synedica Labs
- Tirzegen 60 mg Tirzepatida – Oxygen Pharm
- Retagen 40 mg Retatrutide – Oxygen Pharm
- Glow GHK-CU 70 mg – Alluvi Healthcare
- Retatrutide 40 mg – Alluvi Healthcare
Além desses, a empresa Janssen - Cilag Farmacêutica Ltda. informou o recolhimento voluntário do lote JNYJ1201 do medicamento biológico Imaavy - 300 mg - SOL DIL INFUS CT FA VD TRANS X 1,62 ml.
Segundo a fabricante, há possibilidade da presença de partículas de vidro no interior dos frascos deste lote do produto. A resolução da Anvisa suspende a venda, a distribuição e o uso do produto.
A resolução também determinou o recolhimento do lote 0000207107 do medicamento Lizbi - 2 mg/ml SOL INFUS IV CT ENVOL BOLS PLAS PES/PE/PP TRANS SIST FECH X 300 ml, fabricado pela empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA.
Foi confirmado o desvio de qualidade referente à perda de esterilidade da solução devido ao comprometimento da integridade da embalagem primária. Por conta disso, estão suspensos a venda, a distribuição, a exportação e o uso do produto, um antibiótico usado para o tratamento de infecções graves.