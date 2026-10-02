Geração Z registra alta de até 21% no gasto de remédios para depressão

Os dados de um levantamento aponta que o gasto na compra de medicamentos para depressão e ansiedade cresceu 21% entre os consumidores da Geração Z.A pesquisa comparou o consumo desses medicamentos no primeiro semestre de 2026 com o mesmo período de 2025.

Entre os jovens da Geração Z, o número de compradores aumentou 15% no período analisado, enquanto a quantidade de compras subiu 19%. No geral de público, a compra desse tipo de remédio aumentou 12% em um ano.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jovens estão consumindo cada vez mais esse tipo de medicamento

O levantamento foi realizado pela Vidalink, empresa de benefícios de bem-estar corporativo, a partir de dados de 34.823 beneficiários que adquiriram um medicamento relacionado à saúde mental entre janeiro de 2025 e junho de 2026.

Segundo a CNN Brasil, que teve acesso aos resultados da pesquisa, a comparação entre os dois primeiros semestres identificou crescimento tanto no número de pessoas que compraram medicamentos para depressão e ansiedade quanto na quantidade de compras realizadas.

Considerando apenas os beneficiários que mantiveram o benefício da Vidalink ativo durante os dois semestres completos, o número de compradores aumentou 9,4%, o equivalente a cerca de dois mil consumidores a mais em relação a 2025.

O valor movimentado pela plataforma também cresceu. As compras passaram de R$ 10 milhões no primeiro semestre de 2025 para R$ 11,5 milhões no mesmo período de 2026, uma alta de 15,3%.

Para Luis Gonzalez, CEO e cofundador da Vidalink, os resultados mostram que o tema da saúde mental tem ganhado espaço entre os trabalhadores.

“Os números mostram um aumento consistente tanto no número de pessoas que utilizam medicamentos para depressão e ansiedade quanto na frequência dessas compras. Não podemos atribuir esse movimento a uma única causa, mas ele reforça a importância de olhar para a saúde mental de forma contínua, combinando acesso ao tratamento e ações de prevenção. Para as empresas, isso significa entender que cuidar da saúde mental dos colaboradores não é uma iniciativa pontual, mas uma parte cada vez mais importante da estratégia de cuidado e bem-estar”, afirma.

Geração Z apresenta maior crescimento

Embora Millennials e Geração X ainda concentrem a maior parcela dos compradores, a Geração Z foi o grupo que apresentou as maiores altas entre as gerações analisadas.

A participação desses jovens no total de compradores também cresceu 0,6 ponto percentual, a maior variação registrada no levantamento.

Entre os Millennials, houve aumento de 10,2% no número de clientes, de 12,1% na quantidade de compras e de 16,8% no valor movimentado.

Na Geração X, as altas foram de 7,1% entre os compradores, 10,5% nos pedidos e 14,3% no faturamento.

Já entre os Baby Boomers, grupo formado por pessoas com 60 anos ou mais, o crescimento foi de 3,5% no número de compradores, 4,7% nas compras e 6,5% no valor transacionado.

Mulheres são maioria entre compradores

A distribuição por gênero apresentou pouca alteração entre os dois períodos analisados. As mulheres representaram 64,1% dos compradores, enquanto os homens corresponderam a 35,9%.