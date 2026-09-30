DOAÇÃO DE SANGUE
Novas regras para doação de sangue já estão valendo; veja mudanças
Tatuagem, procedimentos estéticos, medicamentos e idade estão entre os critérios atualizados
Por Beatriz Rego
As novas regras para doação de sangue passaram a valer nesta quarta-feira, 30, em todo o Brasil. Entre as mudanças estão a redução do prazo para doadores que fizeram tatuagem ou procedimentos estéticos e a possibilidade de doadores regulares continuarem doando após os 70 anos.
A mudança foi estabelecida pela Portaria GM/MS nº 11.685, publicada em julho pelo Ministério da Saúde. A medida altera as normas que orientam os serviços de hemoterapia em todo o país e modifica critérios relacionados à exposição à malária, ao uso de medicamentos e à realização de procedimentos médicos.
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Veja o que muda:
- Tatuagem, piercing, maquiagem definitiva e procedimentos estéticos invasivos: o candidato poderá doar novamente após 7 dias, desde que consiga comprovar a segurança do procedimento. Caso não possa ser comprovado, o impedimento será de 4 meses.
- Piercing na boca ou região genital: a pessoa será impedida de doar enquanto estiver com o acessório e deve aguardar 4 meses, após a retirada, para realizar a doação.
- Canetas de GLP-1, como Ozempic e Mounjaro: o uso do medicamento não impede a doação. A restrição de 4 meses, vale apenas a quem tiver histórico de compartilhamento do dispositivo de aplicação.
- Pessoas com mais de 70 anos: doadores regulares podem continuar doando após essa idade, mediante avaliação no serviço de hemoterapia.
- Endoscopia: o período de impedimento para doação, após o procedimento, passa a ser de 4 meses.
- Anabolizantes e hormônios injetáveis sem prescrição médica: o impedimento é de 4 meses, após a última utilização. Quando houver prescrição, deve ser avaliado o motivo do uso.
- Malária: quem esteve em área endêmica ou teve exposição a mata, bosque ou floresta em região de risco deverá aguardar 30 dias.
- Medicamentos: cada tratamento será analisado individualmente, considerando a substância utilizada e a condição que motivou o uso.