Novas regras para doação de sangue já estão valendo; veja mudanças

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As novas regras para doação de sangue passaram a valer nesta quarta-feira, 30, em todo o Brasil. Entre as mudanças estão a redução do prazo para doadores que fizeram tatuagem ou procedimentos estéticos e a possibilidade de doadores regulares continuarem doando após os 70 anos.

A mudança foi estabelecida pela Portaria GM/MS nº 11.685, publicada em julho pelo Ministério da Saúde. A medida altera as normas que orientam os serviços de hemoterapia em todo o país e modifica critérios relacionados à exposição à malária, ao uso de medicamentos e à realização de procedimentos médicos.

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