Martagão Gesteira realiza desfile com pacientes oncológicos

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Um dia que já seria especial ganhou um significado ainda maior para a família de Kemuel.



O menino completou seis anos nesta quarta-feira, 30, e recebeu, na mesma data, a última quimioterapia contra o câncer no Martagão Gesteira, em Salvador, onde realiza tratamento há mais de um ano.

A data também foi marcada por uma celebração especial. Kemuel participou, ao lado de outras 15 crianças em tratamento oncológico, de um desfile promovido pelo hospital em alusão ao Setembro Dourado, campanha que reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

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Desfile reúne crianças em tratamento

Batizado de “A Vida Desfila Aqui – um desfile de histórias, sonhos e possibilidades”, o evento transformou o espaço em frente ao Ambulatório de Oncologia do hospital em uma passarela.

Antes da atividade, as crianças foram produzidas para o desfile e, depois, caminharam diante de familiares, profissionais de saúde e convidados.



Entre os personagens escolhidos estavam Bela e a Fera, Peter Pan e Branca de Neve.

A iniciativa buscou proporcionar um momento de leveza e celebração durante o tratamento, valorizando as histórias e os sonhos dos pacientes.





Família se emociona com última quimioterapia

Para Leonardo Brandão, pai de Kemuel, acompanhar o filho no desfile justamente no dia do aniversário e da última quimioterapia foi um momento de muita emoção.

“Para a gente foi muito gratificante, porque foi a última quimioterapia dele e também o aniversário. Foi um evento lindo desse aqui. Eu não sei nem o que falar, fiquei sem palavras”, contou.

Segundo Leonardo, a emoção tomou conta da família durante a atividade.





1 de 5 Batizado de “A Vida Desfila Aqui – um desfile de histórias, sonhos e possibilidades”, o evento transformou o espaço em frente ao Ambulatório de Oncologia do hospital em uma passarela. | Foto: Divulgação

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Diagnóstico precoce aumenta chances de cura

A ação foi organizada pelo Serviço de Psicologia do Martagão Gesteira. Para a coordenadora do setor, Laís Damasceno, o cuidado com os pacientes vai além do tratamento médico.

A proposta, segundo ela, é oferecer momentos de expressão, pertencimento e valorização das histórias das crianças e adolescentes, além de chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

A oncologista infantil Eny Guimarães, que atua no Martagão há 49 anos, também destacou os avanços no diagnóstico e no tratamento da doença.

Segundo a médica, atualmente as crianças têm maiores possibilidades de receber o diagnóstico em fases mais precoces, o que pode contribuir para tratamentos menos agressivos, maiores chances de cura e melhor qualidade de vida.

Martagão é referência no atendimento infantil

O Martagão Gesteira é referência no atendimento pediátrico de alta complexidade na Bahia e atende crianças e adolescentes de diferentes regiões do estado.

A instituição possui cerca de 239 leitos, além de unidades de terapia intensiva e atendimento em 27 especialidades médicas. O hospital realiza mais de 230 mil atendimentos por ano.

Dados do DataSUS referentes a 2025 apontam que o Martagão foi responsável por cerca de metade das cirurgias e dos tratamentos oncológicos pediátricos realizados pelo SUS na Bahia.



No mesmo período, a instituição também concentrou 100% dos transplantes de medula óssea realizados em crianças e adolescentes pelo SUS no estado.

O desfile contou ainda com a participação da Happy Eventos de Tio Paulinho e da TicTac Fantasias.