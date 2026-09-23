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SAÚDE

Hemoba anuncia novas regras para doação de sangue; veja quais

Mudanças afetam diversos grupos que visam doar sangue

Gustavo Zambianco
Por
Pessoa doando sangue
Pessoa doando sangue - Foto: Reprodução | Magnific

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) anunciou, nesta quarta-feira, 23 que vai adotar novas regras para a doação de sangue a partir do primeiro dia de outubro, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

O documento que consta na Portaria GM/MS nº 11.685, de 2 de julho de 2026, atualiza as normas que orientam os serviços de hemoterapia em todo o país.

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Além disso, o documento reúne diretrizes para todas as etapas do ciclo do sangue e incorpora procedimentos específicos.

Já em relação aos doadores, a portaria reavalia os critérios para a doação de sangue, assim como as regras de aptidão ou inaptidão.

Pessoa doando sangue
Pessoa doando sangue - Foto: Reprodução | Magnific

Veja o que muda

De acordo com o Hemoba, o texto reforça a importância da doação voluntária, espontânea e altruísta, mantendo a obrigatoriedade dos testes para detecção de possíveis infecções transmissíveis pelo sangue.

Além disso, o texto ainda detalha critérios ligados à idade, peso médio, frequência entre doações e parâmetros laboratoriais.

Doadores regulares com mais de 70 anos podem continuar doando

Entre as mudanças previstas, a primeira apresenta a possibilidade de o doador regular com mais de 70 anos poder continuar doando, contanto que realize uma avaliação médica antes.

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Novas regras sobre doação após procedimentos estéticos

Já pessoas que possuem piercing, tatuagem, maquiagem definitiva ou que tenham realizado intervenções estéticas, como aplicação de botox, preenchimento e microagulhamento, poderão realizar a doação depois de sete dias do procedimento, desde que ele tenha sido feito em um local que cumpra as normas de segurança sanitária.

Caso não seja possível comprovar tal segurança, o prazo para doação será de quatro meses, conforme avaliação da segurança do procedimento.

Pessoa doando sangue
Pessoa doando sangue - Foto: Reprodução | Magnific

Pacientes de procedimentos invasivos têm prazo reduzido

Já quando tratamos de pacientes que passaram por exames de endoscopia e colonoscopia, o prazo de suspensão foi reduzido de seis para quatro meses.

Pessoas que foram submetidas a uma cirurgia bariátrica poderão doar depois de seis meses completos após o procedimento, desde que apresentem um peso estável.

Pacientes curados de câncer podem voltar a doar

Porém, pessoas que tiveram câncer, exceto onco-hematológico, também poderão voltar a doar sangue depois de cinco anos após o tratamento, bastando confirmar a cura definitiva.

Já casos de gastrectomia total, que é a retirada completa do estômago, seguem sem a possibilidade de doar sangue.

Anteriormente, os dois casos eram considerados como inaptidão definitiva.

Pessoa doando sangue
Pessoa doando sangue - Foto: Reprodução | Magnific

Doação após relação sexual casual tem prazo encurtado

Além disso, antes, o prazo para doação de sangue para pessoas que tiveram relações sexuais casuais com parceiros casuais era de 12 meses agora, o limite foi reduzido para quatro meses.

Revisão das normas

Essas atualizações fazem parte de uma revisão das normas vigentes desde 2017 e consolidam a orientação para hospitais, hemocentros e outros serviços de hemoterapia que integram o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados (SINASAN).

As normas também reavaliam procedimentos laboratoriais, processamento, qualificação do sangue e transfusão, além das exigências relacionadas ao controle de qualidade, à rastreabilidade e à hemovigilância, com a determinação de que os procedimentos operacionais sejam revisados periodicamente.

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Doação de Sangue Hemoba Saúde

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