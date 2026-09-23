Hemoba anuncia novas regras para doação de sangue; veja quais

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A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) anunciou, nesta quarta-feira, 23 que vai adotar novas regras para a doação de sangue a partir do primeiro dia de outubro, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

O documento que consta na Portaria GM/MS nº 11.685, de 2 de julho de 2026, atualiza as normas que orientam os serviços de hemoterapia em todo o país.

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Além disso, o documento reúne diretrizes para todas as etapas do ciclo do sangue e incorpora procedimentos específicos.

Já em relação aos doadores, a portaria reavalia os critérios para a doação de sangue, assim como as regras de aptidão ou inaptidão.

Pessoa doando sangue - Foto: Reprodução | Magnific

Veja o que muda

De acordo com o Hemoba, o texto reforça a importância da doação voluntária, espontânea e altruísta, mantendo a obrigatoriedade dos testes para detecção de possíveis infecções transmissíveis pelo sangue.

Além disso, o texto ainda detalha critérios ligados à idade, peso médio, frequência entre doações e parâmetros laboratoriais.

Doadores regulares com mais de 70 anos podem continuar doando

Entre as mudanças previstas, a primeira apresenta a possibilidade de o doador regular com mais de 70 anos poder continuar doando, contanto que realize uma avaliação médica antes.

Novas regras sobre doação após procedimentos estéticos

Já pessoas que possuem piercing, tatuagem, maquiagem definitiva ou que tenham realizado intervenções estéticas, como aplicação de botox, preenchimento e microagulhamento, poderão realizar a doação depois de sete dias do procedimento, desde que ele tenha sido feito em um local que cumpra as normas de segurança sanitária.

Caso não seja possível comprovar tal segurança, o prazo para doação será de quatro meses, conforme avaliação da segurança do procedimento.

Pessoa doando sangue - Foto: Reprodução | Magnific

Pacientes de procedimentos invasivos têm prazo reduzido

Já quando tratamos de pacientes que passaram por exames de endoscopia e colonoscopia, o prazo de suspensão foi reduzido de seis para quatro meses.

Pessoas que foram submetidas a uma cirurgia bariátrica poderão doar depois de seis meses completos após o procedimento, desde que apresentem um peso estável.

Pacientes curados de câncer podem voltar a doar

Porém, pessoas que tiveram câncer, exceto onco-hematológico, também poderão voltar a doar sangue depois de cinco anos após o tratamento, bastando confirmar a cura definitiva.

Já casos de gastrectomia total, que é a retirada completa do estômago, seguem sem a possibilidade de doar sangue.

Anteriormente, os dois casos eram considerados como inaptidão definitiva.

Pessoa doando sangue - Foto: Reprodução | Magnific

Doação após relação sexual casual tem prazo encurtado

Além disso, antes, o prazo para doação de sangue para pessoas que tiveram relações sexuais casuais com parceiros casuais era de 12 meses agora, o limite foi reduzido para quatro meses.

Revisão das normas

Essas atualizações fazem parte de uma revisão das normas vigentes desde 2017 e consolidam a orientação para hospitais, hemocentros e outros serviços de hemoterapia que integram o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados (SINASAN).

As normas também reavaliam procedimentos laboratoriais, processamento, qualificação do sangue e transfusão, além das exigências relacionadas ao controle de qualidade, à rastreabilidade e à hemovigilância, com a determinação de que os procedimentos operacionais sejam revisados periodicamente.