Doença que matou Lito Sousa já possui 547 casos registrados no Brasil

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A doença que causou a morte do influencer digital Lito Sousa, aos 59 anos, nesta quinta-feira, 1, já foi registrada em 547 brasileiros desde 2005, ano em que a doença passou a integrar a Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, e 2021.

Os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde ainda apontam que o Brasil já apresentou 1.576 notificações suspeitas da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

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O que aconteceu com Lito Sousa?

O influenciador digital Lito Sousa, de 59 anos, morreu nesta quinta-feira, 1, depois de 41 dias do diagnóstico da doença neurodegenerativa. O velório de Lito está programado para acontecer nesta sexta-feira, 2, em São Paulo.

Depoimento de Lito Sousa ao lado da esposa Mila - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Casos mais comuns

Os registros mais comuns da doença aconteceram nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Na Bahia foram registrados 21 casos confirmados da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) entre 2020 e 2026, conforme aponta a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Conforme o Ministério da Saúde, a maior frequência de ocorrência da doença está na faixa etária de 55 a 74 anos, com 53,6% das suspeitas em mulheres e 46,3% em homens.

Existe tratamento para a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)?

Atualmente não existe um tratamento comprovado para evitar a evolução da doença neurodegenerativa. Além disso, conforme o Ministério da Saúde, 90% dos diagnosticados morrem em até um ano.

Somado a isso, não existe nenhum medicamento autorizado pela Anvisa para uso amplo no Brasil, e o SUS (Sistema Único de saúde) não oferece nenhum tratamento para a doença, além do suporte terapêutico e do controle das complicações.

Lito Sousa tinha 59 anos e morreu na quinta-feira, 1º - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Anvisa autorizou a entrada de medicamento experimental

Durante o caso do influenciador de aeronáutica, Lito Sousa, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou, em setembro, a entrada de um medicamento experimental chamado de ALN-6457.

A droga seria utilizada em uma operação de urgência para ser utilizada no tratamento do influenciador.

Vale ressaltar que o remédio ainda não havia sido utilizado em humanos e demandou uma autorização da agência por considerar que a doença tem evolução rápida, letal e irreversível, e não tem patrocinador ou representante responsável pelo medicamento no Brasil.

O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob?

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma enfermidade neurodegenerativa fatal que afeta o sistema nervoso central, causada por agentes infecciosos chamados príons.

Após serem afetados, os pacientes podem apresentar os seguintes sintomas:

distúrbios no raciocínio;

perda de memória;

prejuízos na fala;

falta de coordenação de movimentos musculares;

tremores.

Em condições normais, os príons não causam danos ao organismo, na verdade ela exerce diversas funções fisiológicas, como a proteção dos neurônios contra a morte celular.

Porém, por motivos que ainda não foram totalmente esclarecidos, essas proteínas podem apresentar erros durante sua formação. Tais malformações levam a uma alteração na formação da proteína, a tornando infecciosa e tóxica.

Cerca de 85% dos casos são esporádicos, afeta geralmente pessoas entre 55 e 70 anos, com uma incidência de 1 ou 2 casos para cada 1 milhão de habitantes. Entre 10% e 15% acontecem por mutação hereditária no príon.

Além disso, ocorrências raras foram registradas em decorrência de procedimentos cirúrgicos feitos utilizando instrumentos contaminados.

A doença neurológica grave apresenta uma rápida evolução e, de forma inevitável, leva o paciente à morte.

Vale ressaltar que a doença de Creutzfeldt-Jakob é muito rara e não existem evidências que apontem que ela é contagiosa.