ELEIÇÕES 2026
Analista explica efeitos da "quinta-feira caótica" na eleição
Para estrategista, mobilizações dos candidatos e decisões do judiciário trouxeram problemática
A imprensa vai ser decisiva nesse processo eleitoral e o que aconteceu, na verdade, foi um desrespeito. Eu enxergo essa eleição e tenho dito isso há algum tempo: que essa será uma eleição decisiva para a imprensa, com ela sendo o fiel da balança. Ainda mais em tempos de inteligência artificial, em que a gente vive tempos de fake news Paulo Maneira
A "quinta-feira caótica" na política e na justiça brasileiras, com decisões que levaram ao cancelamento do debate da TV Globo, previsto para a noite de ontem, 1º, gerou uma série de problemáticas que, na opinião de especialistas, podem surtir efeito em eleições futuras.
Após a mobilização do Poder Judiciário, que proibiu a exibição de púlpito vazio do presidente Lula (PT) no debate e garantiu a presença de Renan Santos no encontro, fez com que Flávio Bolsonaro, por exemplo, desistisse da participação, focando na realização de uma live em cima da hora.
O petista, por sua vez, conseguiu agregar o seu eleitorado em entrevista a outro podcast, o Flow, que atingiu 1,5 milhão de visualizações, em média.
Cancelamento de debate da TV Globo foi desrespeito com a imprensa, diz analista
Para o jornalista, estrategista político e especialista em marketing eleitoral, Paulo Maneira, o cancelamento do debate da TV Globo foi desrespeitoso com diversos segmentos, especialmente com a imprensa.
A imprensa vai ser decisiva nesse processo eleitoral e o que aconteceu, na verdade, foi um desrespeito. Eu enxergo essa eleição e tenho dito isso há algum tempo: que essa será uma eleição decisiva para a imprensa, com ela sendo o fiel da balança. Ainda mais em tempos de inteligência artificial, em que a gente vive tempos de fake news Paulo Maneira
"Quando você vê esse tipo de movimentação de candidatos, seja ele qual for [...] quando você vê candidatos que foram para uma reunião, criam regras para o debate, aceitam para um debate e cancelam, suspendem e entram com processos no dia do processo do debate, isso é triste porque a gente vê o desrespeito com a imprensa, o desrespeito com os telespectadores que estão lá para poder assistir a esse debate", completou Maneira.
Quebra das regras do debate
Conforme o especialista, a movimentação de ontem representou uma quebra das regras que haviam sido anteriormente acordadas pelas próprias equipes de campanha dos candidatos.
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"Uma coisa é você fazer a regra e depois não querer ir. Até aí, tranquilo, você assume seus pepinos depois. Agora, você tenta melar o jogo, criar confusão, criar fatos em cima disso [...] Eu lembro que ninguém faz o debate aleatório com a regra da cabeça. Reuniões são duas, três, com as equipes sentando, discutindo.
Lula no Flow e Flávio no "Sem Censura"
Sobre as estratégias adotadas pelos dois principais candidatos em apostar na realização de podcasts, Paulo Maneira avaliou a medida como uma espécie de contenção de danos nas respectivas imagens do petista e do liberal.
"Para não dizer que eu não vou ter a exposição deles, eu vou ter pelo menos a minha mínima exposição. Ele está no ambiente controlado. O Lula foi para um Flow, um podcast respeitado. Acreditamos que não seja tão controlado assim, as perguntas e respostas, aí não fica sendo tão ensaiada. A gente enxerga que sai para não perder a visibilidade", afirmou.
"Mas aí eu volto a dizer: se foi para uma reunião de um debate, se fechou a regra e se decidiu a regra, por que você volta atrás para poder tentar mudar o jogo? Tentar fazer de uma forma diferente? Era mais justo falar desde o início que não tem interesse em participar do debate, que não vale a pena. Seria mais digno", acrescentou.
Repercussão da mobilização na eleição de domingo
Questionado sobre o impacto dessa mobilização de ontem na eleição do próximo domingo, 4, Paulo Maneira acredita que isso não vai afetar a votação de Lula e de Flávio nas urnas.
"Ontem acabou o horário eleitoral gratuito. Ontem acabou o impulsionamento de rede social. A partir de agora, é só imprensa e orgânico. Quem tem relação de imprensa para segurar uma nota e dar a sua versão numa nota é que terá espaço", finalizou o especialista.