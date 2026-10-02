Analista explica efeitos da "quinta-feira caótica" na eleição

A imprensa vai ser decisiva nesse processo eleitoral e o que aconteceu, na verdade, foi um desrespeito. Eu enxergo essa eleição e tenho dito isso há algum tempo: que essa será uma eleição decisiva para a imprensa, com ela sendo o fiel da balança. Ainda mais em tempos de inteligência artificial, em que a gente vive tempos de fake news Paulo Maneira

A "quinta-feira caótica" na política e na justiça brasileiras, com decisões que levaram ao cancelamento do debate da TV Globo, previsto para a noite de ontem, 1º, gerou uma série de problemáticas que, na opinião de especialistas, podem surtir efeito em eleições futuras.

Após a mobilização do Poder Judiciário, que proibiu a exibição de púlpito vazio do presidente Lula (PT) no debate e garantiu a presença de Renan Santos no encontro, fez com que Flávio Bolsonaro, por exemplo, desistisse da participação, focando na realização de uma live em cima da hora.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O petista, por sua vez, conseguiu agregar o seu eleitorado em entrevista a outro podcast, o Flow, que atingiu 1,5 milhão de visualizações, em média.

Cancelamento de debate da TV Globo foi desrespeito com a imprensa, diz analista

Para o jornalista, estrategista político e especialista em marketing eleitoral, Paulo Maneira, o cancelamento do debate da TV Globo foi desrespeitoso com diversos segmentos, especialmente com a imprensa.

A imprensa vai ser decisiva nesse processo eleitoral e o que aconteceu, na verdade, foi um desrespeito. Eu enxergo essa eleição e tenho dito isso há algum tempo: que essa será uma eleição decisiva para a imprensa, com ela sendo o fiel da balança. Ainda mais em tempos de inteligência artificial, em que a gente vive tempos de fake news Paulo Maneira

Paulo Maneira, jornalista, estrategista político e especialista em marketing eleitoral - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

"Quando você vê esse tipo de movimentação de candidatos, seja ele qual for [...] quando você vê candidatos que foram para uma reunião, criam regras para o debate, aceitam para um debate e cancelam, suspendem e entram com processos no dia do processo do debate, isso é triste porque a gente vê o desrespeito com a imprensa, o desrespeito com os telespectadores que estão lá para poder assistir a esse debate", completou Maneira.

Quebra das regras do debate

Conforme o especialista, a movimentação de ontem representou uma quebra das regras que haviam sido anteriormente acordadas pelas próprias equipes de campanha dos candidatos.

"Uma coisa é você fazer a regra e depois não querer ir. Até aí, tranquilo, você assume seus pepinos depois. Agora, você tenta melar o jogo, criar confusão, criar fatos em cima disso [...] Eu lembro que ninguém faz o debate aleatório com a regra da cabeça. Reuniões são duas, três, com as equipes sentando, discutindo.

Lula no Flow e Flávio no "Sem Censura"

Sobre as estratégias adotadas pelos dois principais candidatos em apostar na realização de podcasts, Paulo Maneira avaliou a medida como uma espécie de contenção de danos nas respectivas imagens do petista e do liberal.

"Para não dizer que eu não vou ter a exposição deles, eu vou ter pelo menos a minha mínima exposição. Ele está no ambiente controlado. O Lula foi para um Flow, um podcast respeitado. Acreditamos que não seja tão controlado assim, as perguntas e respostas, aí não fica sendo tão ensaiada. A gente enxerga que sai para não perder a visibilidade", afirmou.

"Mas aí eu volto a dizer: se foi para uma reunião de um debate, se fechou a regra e se decidiu a regra, por que você volta atrás para poder tentar mudar o jogo? Tentar fazer de uma forma diferente? Era mais justo falar desde o início que não tem interesse em participar do debate, que não vale a pena. Seria mais digno", acrescentou.

Repercussão da mobilização na eleição de domingo

Questionado sobre o impacto dessa mobilização de ontem na eleição do próximo domingo, 4, Paulo Maneira acredita que isso não vai afetar a votação de Lula e de Flávio nas urnas.

"Ontem acabou o horário eleitoral gratuito. Ontem acabou o impulsionamento de rede social. A partir de agora, é só imprensa e orgânico. Quem tem relação de imprensa para segurar uma nota e dar a sua versão numa nota é que terá espaço", finalizou o especialista.