Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

POLÍTICA

Lula explica por que decidiu não ir ao debate da Globo: "Não tem sequência"

Segundo o presidente, a presença de cinco ou seis candidatos dificulta a continuidade das discussões

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
Lula durante entrevista ao Flow
Lula durante entrevista ao Flow - Foto: Reprodução/YouTube
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nesta quinta-feira, 1º, que decidiu não participar do debate presidencial da TV Globo por discordar do formato dos confrontos com vários candidatos. A declaração foi dada durante entrevista ao Flow Podcast, na noite em que o encontro entre os presidenciáveis estava previsto.

Questionado sobre a ausência, Lula relembrou que participou de debates em disputas eleitorais anteriores, mas criticou a dinâmica atual, na qual os candidatos têm períodos curtos para responder e precisam aguardar até uma nova oportunidade de fala. “Eu fui em todos”, afirmou.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Lula, a presença de cinco ou seis candidatos dificulta a continuidade das discussões e reduz o espaço para aprofundar temas relacionados ao país.

“Quando você tem cinco ou seis candidatos, que você fica um, você fala um minuto e espera dez minutos, fala dois minutos e espera dez minutos. Não tem sequência”, declarou.

O petista também criticou comportamentos que, na avaliação dele, acabam ganhando espaço durante os confrontos eleitorais, citando “gracinha”, “piada” e “pegadinha”. Para Lula, esse tipo de dinâmica prejudica discussões mais aprofundadas entre os presidenciáveis. “Não é assim que faz”, disse.

Leia Também:

POLÍTICA

Lula prevê vitória no 1º turno e chama passado de Flávio de “tenebroso”
Lula prevê vitória no 1º turno e chama passado de Flávio de “tenebroso” imagem

POLÍTICA

“Teve medo”: Renan dispara contra Flávio Bolsonaro após cancelamento do debate
“Teve medo”: Renan dispara contra Flávio Bolsonaro após cancelamento do debate imagem

POLÍTICA

Após desistência de Flávio Bolsonaro, Globo cancela debate televisivo
Após desistência de Flávio Bolsonaro, Globo cancela debate televisivo imagem

Debate da Globo foi cancelado

A entrevista de Lula ao Flow ocorreu na mesma noite em que a TV Globo realizaria o último debate presidencial antes do primeiro turno das eleições de 2026.

O encontro, no entanto, foi cancelado pouco antes do horário previsto. Segundo a Globo, a decisão ocorreu após determinações judiciais que alteraram regras previamente acertadas para o programa.

Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu a emissora de exibir o púlpito vazio destinado a Lula, que já havia comunicado que não compareceria. Outra determinação, do Supremo Tribunal Federal (STF), garantiu a participação do candidato Renan Santos (Missão).

Flávio Bolsonaro (PL), que até então estava confirmado, também desistiu de participar do encontro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

debate eleições 2026 flow podcast Lula

Relacionadas

Mais lidas