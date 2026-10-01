Lula explica por que decidiu não ir ao debate da Globo: "Não tem sequência"

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nesta quinta-feira, 1º, que decidiu não participar do debate presidencial da TV Globo por discordar do formato dos confrontos com vários candidatos. A declaração foi dada durante entrevista ao Flow Podcast, na noite em que o encontro entre os presidenciáveis estava previsto.

Questionado sobre a ausência, Lula relembrou que participou de debates em disputas eleitorais anteriores, mas criticou a dinâmica atual, na qual os candidatos têm períodos curtos para responder e precisam aguardar até uma nova oportunidade de fala. “Eu fui em todos”, afirmou.

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Segundo Lula, a presença de cinco ou seis candidatos dificulta a continuidade das discussões e reduz o espaço para aprofundar temas relacionados ao país.

“Quando você tem cinco ou seis candidatos, que você fica um, você fala um minuto e espera dez minutos, fala dois minutos e espera dez minutos. Não tem sequência”, declarou.

O petista também criticou comportamentos que, na avaliação dele, acabam ganhando espaço durante os confrontos eleitorais, citando “gracinha”, “piada” e “pegadinha”. Para Lula, esse tipo de dinâmica prejudica discussões mais aprofundadas entre os presidenciáveis. “Não é assim que faz”, disse.

Debate da Globo foi cancelado

A entrevista de Lula ao Flow ocorreu na mesma noite em que a TV Globo realizaria o último debate presidencial antes do primeiro turno das eleições de 2026.

O encontro, no entanto, foi cancelado pouco antes do horário previsto. Segundo a Globo, a decisão ocorreu após determinações judiciais que alteraram regras previamente acertadas para o programa.

Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu a emissora de exibir o púlpito vazio destinado a Lula, que já havia comunicado que não compareceria. Outra determinação, do Supremo Tribunal Federal (STF), garantiu a participação do candidato Renan Santos (Missão).

Flávio Bolsonaro (PL), que até então estava confirmado, também desistiu de participar do encontro.