Caso Lito Sousa: autoridades lamentam morte do influenciador

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou na noite de quinta-feira, 1º, a morte do piloto e influenciador Lito Sousa, fundador e apresentador do canal ‘Aviões e Músicas’ no Youtube.

Em comunicado, a autoridade máxima da aviação civil no Brasil reconheceu que Lito “tornou-se uma das principais referências na divulgação de conhecimento sobre aviação no Brasil”.

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“A aviação brasileira perde hoje um de seus grandes divulgadores. Fica o legado de quem fez do conhecimento uma ponte entre a aviação e a sociedade”, escreveu a Anac.

O órgão aproveitou e agradeceu ao influenciador pela “contribuição para a disseminação do conhecimento sobre a aviação e para o fortalecimento da cultura de segurança operacional no Brasil”.

“A Agência se solidariza com sua esposa, Mila, seu filho, Malone, seus familiares, amigos, seguidores e admiradores, desejando força e conforto neste momento de profunda tristeza”, disse.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também divulgou, na noite de quinta, nas redes sociais uma nota de pesar.

“Brasil se despede de uma das vozes mais queridas e respeitadas da aviação. Uma voz que, durante tantos anos, falou de aviões, de segurança, de histórias e de pessoas, mas que, acima de tudo, falou de uma paixão genuína: o amor pela aviação e pela vida”, destacou.

O comunicado é assinado pelo Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno. No texto, a FAB destacou o legado de Lito.

“Talvez seu maior legado não esteja apenas naquilo que ele ensinou sobre a aviação. Está nas pessoas que alcançou, nas histórias que preservou, nas amizades que construiu e na forma como mostrou que, por trás de cada aeronave, existem sonhos, sentimentos e vidas”, complementou.

“A Força Aérea Brasileira se despede com respeito, gratidão e carinho. Lito, receba, onde quer que esteja, a nossa continência”, finalizou.

Mulher de Lito Sousa fala pela primeira vez após a morte

Mila Seidl, mulher de Lito Sousa, agradeceu nesta sexta-feira, 2, pelas redes sociais, as mensagens e orações recebidas durante o período em que ele esteve doente e explicou que a cerimônia de despedida será aberta ao público.

Segundo ela, a decisão foi tomada pelo carinho demonstrado por Lito. “O Lito é muito amado e por isso a gente resolveu fazer uma cerimônia aberta para que as pessoas pudessem se despedir”, afirmou.

Porém, ela pediu que as pessoas não façam fotos durante a despedida. Mila disse que a principal preocupação é preservar o filho do casal, de 7 anos, e a imagem que ele guarda do pai.

“Tudo o que cai na internet não sai nunca mais. Eu tenho um filho de sete anos que eu quero preservar”, disse. Segundo Mila, o menino não irá ao velório por decisão própria: “Ele não quis. Eu achei ótimo. Eu queria que ele preservasse uma outra imagem.”

Mila afirmou que também houve cuidado, durante a doença de Lito, para evitar a divulgação de imagens dele nos momentos finais: “A gente teve muito, muito, muito cuidado para que durante esse tempo ele não tivesse fotos vazadas dele doente, já no finalzinho. Eu não queria que fosse dessa forma”.

Quem era Lito Sousa

O influenciador Lito Sousa tinha 59 anos e morreu na quinta-feira. O anúncio foi feito em uma publicação conjunta da conta dele com a da esposa nas redes sociais.

Ele era conhecido pelo canal ‘Aviões e Músicas’ no YouTube, com mais de 4 milhões de inscritos, seu nome virou assunto nas redes sociais após ser diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, uma doença rara e degenerativa, que causa a perda de movimentos e demência. Relembre sua trajetória.

Lito fez um tratamento experimental com ALN-6457, que chegou ao Brasil no começo do mês em uma operação de urgência para ser usado no tratamento de Lito, que foi diagnosticado com a doença rara em agosto. O influenciador foi o primeiro humano a receber a medicação.

Velório

O velório de Lito acontecerá nesta sexta-feira, 2, na Avenida Braz Leme, 2594, em Santana, na zona norte de São Paulo. As homenagens serão abertas ao público geral entre 9h e 12h (horário de Brasília).

Depois, o velório irá continuar, mas apenas para familiares e amigos próximos.