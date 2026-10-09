Acompanhamento nutricional ganha força no tratamento do câncer

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O acompanhamento nutricional tem ganhado espaço no cuidado de pacientes com câncer, desde o diagnóstico até o período após o tratamento. Além de ajudar a prevenir a perda de peso e a desnutrição, a nutrição pode contribuir para que os pacientes enfrentem as diferentes etapas da jornada oncológica com mais suporte.

Nesse cenário, a Nestlé vem ampliando sua atuação na área, reunindo soluções nutricionais, informação científica e iniciativas de acompanhamento especializado para pacientes, familiares e profissionais de saúde.

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Desnutrição é um desafio durante o tratamento

Dados citados pela Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN) apontam que entre 10% e 20% das mortes de pacientes com câncer podem estar associadas à desnutrição, e não diretamente à doença.

No Brasil, um levantamento realizado com 4.822 pacientes internados em 45 instituições identificou algum grau de desnutrição ou risco nutricional em 45,1% dos participantes. Entre os pacientes com mais de 65 anos, o índice chegou a 55,6%.

Idosa internada - Foto: Reprodução | Magnific

De acordo com Valéria Rosenfeld, gerente médica de Nutrição e Saúde da Nestlé Brasil, tanto o câncer quanto os tratamentos utilizados podem afetar a alimentação, o metabolismo e a manutenção da massa muscular.

Essas alterações variam conforme o tipo de tumor e a terapia adotada, mas podem interferir na tolerância ao tratamento e na continuidade dos cuidados.

Por isso, a avaliação nutricional deve acompanhar o tratamento oncológico desde o início, e não apenas ocorrer quando há uma perda significativa de peso.

Preservação muscular exige atenção

A manutenção da massa muscular é outro ponto importante durante o tratamento. Segundo Valéria Rosenfeld, pacientes com menor quantidade de massa magra podem apresentar maior risco de toxicidade durante a quimioterapia.

A especialista também destaca que o emagrecimento não deve ser considerado uma consequência inevitável do câncer. A identificação precoce de mudanças no estado nutricional pode ajudar a orientar o acompanhamento e as intervenções necessárias para cada paciente.

Nestlé amplia atuação na oncologia desde 2020

A atuação da Nestlé voltada à nutrição na jornada oncológica começou em 2020, com a criação da plataforma Cuidados Nestlé na Oncologia. A iniciativa foi desenvolvida para oferecer informações científicas em linguagem acessível a pacientes, familiares e cuidadores.

Desde então, o projeto passou a reunir diferentes frentes, incluindo produtos especializados, educação científica, capacitação de profissionais de saúde, conteúdos informativos, histórias de pacientes, parcerias institucionais e ações para ampliar o acesso ao acompanhamento nutricional.

Pessoa internada - Foto: Reprodução | Magnific

O portfólio inclui soluções como Impact, Nutren Fortify, Nutren Fresh e Nutren Ultra, entre outros produtos especializados.

Segundo as informações divulgadas pela empresa, sua atuação é apoiada por mais de 50 estudos publicados nas áreas de imunonutrição e cirurgia oncológica, além de cerca de dez estudos ou casos clínicos relacionados especificamente à jornada do paciente com câncer.

Iniciativas buscam aproximar ciência e pacientes

Para Mariana Lemos, head de Marketing de Nutrição e Saúde da Nestlé Brasil, a proposta é aproximar a ciência e a inovação das necessidades dos pacientes.

A estratégia reúne soluções nutricionais para diferentes etapas do tratamento, ações educativas para profissionais de saúde e conteúdos direcionados a pacientes, familiares e cuidadores.

Com isso, a iniciativa busca ampliar o suporte oferecido ao longo da jornada oncológica, considerando as diferentes necessidades que podem surgir durante o tratamento.

Parceria oferece acompanhamento nutricional gratuito

Uma das iniciativas para ampliar o acesso ao cuidado é a parceria com a WeCancer/Cecí, iniciada em 2024. A ação oferece acompanhamento nutricional gratuito por meio de consultas individualizadas, rodas de conversa e atendimento por chat com nutricionistas.

Em 2026, a parceria ganha um novo capítulo com o movimento “Espalhe Esperança”. Durante outubro e novembro, parte das vendas dos produtos Impact, Nutren Fortify, Nutren Fresh e Nutren Ultra será destinada à ampliação do acompanhamento nutricional online e gratuito oferecido pela Cecí.

A meta é apoiar mais de mil pacientes em todo o Brasil.