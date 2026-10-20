Parque brasileiro fecha atração de 46 anos que Michael Jackson tentou comprar

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Uma atração que marcou a infância de gerações de brasileiros encerrou suas atividades após 46 anos de história. Conhecida inicialmente como Montanha Encantada, no Playcenter, em São Paulo, a estrutura foi transferida para o Beto Carrero World, em Santa Catarina, onde recebeu o nome de Raskapuska.

O fechamento ocorreu na segunda-feira, 19, e faz parte do processo de modernização do parque temático. Ao longo das décadas, o brinquedo conquistou visitantes com um percurso aquático ambientado em um universo de fantasia. A atração também ganhou notoriedade por uma história envolvendo o cantor Michael Jackson, que teria tentado comprá-la durante uma visita ao Brasil.

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Michael Jackson teria tentado comprar o brinquedo

A Montanha Encantada ganhou uma história curiosa em 1993, quando Michael Jackson visitou o Playcenter durante uma passagem pelo Brasil.

Segundo relatos sobre a visita, o cantor ficou encantado com a ambientação fantástica do brinquedo e teria demonstrado interesse em comprá-lo para levá-lo aos Estados Unidos. A ideia estaria relacionada ao universo lúdico de seu rancho Neverland, na Califórnia.

A negociação, no entanto, não foi concretizada. A atração permaneceu no parque paulista até ser desativada, em 2005.

Atração marcou época no Playcenter



Inaugurada em 1980, a Montanha Encantada foi projetada pelo designer Luis Augusto Arantes e pelo artista plástico Nifon Lucas. A estrutura surgiu para revitalizar o antigo trajeto do Trenó Aquático do Playcenter e ocupava uma área de 3 mil metros quadrados, com 28 metros de altura.

Os efeitos especiais ficaram sob responsabilidade de Eddie Surkin, profissional com experiência em produções cinematográficas como King Kong e Tubarão, de 1975. Ele trabalhou durante cerca de um ano na criação dos bonecos que compunham o percurso.

A atração também apareceu no cinema. Pouco depois da inauguração, o espaço foi utilizado nas gravações de cenas de O Incrível Monstro Trapalhão, filme de 1981 estrelado por Os Trapalhões.

Raskapuska será fechada - Foto: Divulgação

Como o brinquedo chegou ao Beto Carrero World?



Após deixar o Playcenter, a estrutura foi adquirida pelo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina. Rebatizada de Raskapuska, passou a integrar a área temática Cowboyland.

No novo parque, o brinquedo manteve a proposta de um passeio por um canal de água dentro de uma montanha cenográfica, com personagens e cenários voltados ao público familiar.

O encerramento representa o fim de uma atração que atravessou diferentes fases dos parques brasileiros e permaneceu por décadas na memória de visitantes.

Raskapuska será fechada - Foto: Divulgação

Modernização prevê novos investimentos



O fechamento da Raskapuska ocorre em meio às mudanças no Beto Carrero World. O Cine Betinho Carrero, inaugurado em 1995, também teve as atividades encerradas.

O parque tem planos de investir cerca de R$ 2 bilhões em sua modernização. Entre os projetos anunciados está uma área temática do Bob Esponja, prevista para 2028.