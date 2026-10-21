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DESTINO ESCONDIDO

Paraíso escondido na Bahia atrai visitantes com baleias e águas cristalinas

Vila abriga uma das praias mais deslumbrantes e preservadas do Brasil

Franciely Gomes
Por
Corumbau encanta com sua beleza
Corumbau encanta com sua beleza - Foto: Reprodução

Nem só de vida noturna agitada e programação recheada vivem os destinos turísticos baianos. Escondida no extremo sul da Bahia, na chamada Costa do Descobrimento, a vila de Corumbau, distrito de Prado, atrai visitantes que buscam a sensação de desacelerar o tempo.

Com uma das praias mais deslumbrantes e preservadas do Brasil, a região é conhecida por sua extensa faixa de areia que avança 500 metros mar adentro durante o período de maré baixa.

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Além do mar calmo de águas cristalinas, a vila também é cercada por áreas de Mata Atlântica e formações marinhas, que facilitam as trilhas à beira-mar, para aqueles que desejam contemplar todos os detalhes da região.

Passeios com baleias

O litoral de Corumbau também é marcado pela visita de baleias-jubarte nos meses entre julho e outubro. Neste período, nativos e visitantes costumam realizar passeios de barco em áreas de avistamento em mar aberto, integrando paisagem e comunidade.

Os picos de avistamentos costumam ocorrer em agosto e setembro. A atividade costuma durar em média de 3 a 4 horas, com condução de guias locais. Dentre os comportamentos mais comuns dos animais marinhos durante a observação estão saltos, batidas de cauda e esguichos.

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O que fazer em Corumbau?

Embora seja uma vila tranquila, voltada para a contemplação da natureza, Corumbau possui atividades divertidas para os turistas. Uma opção para os amantes de aves é a prática do birdwatching, que consiste em contemplar, identificar e registrar aves livres em seu habitat natural.

O local também oferece mergulhos em águas cristalinas, para observar de perto o ecossistema marinho, trilhas e passeios de buggy ou barco.

Como chegar na vila?

Para chegar na Ponta do Corumbau saindo de Salvador, capital da Bahia, a forma mais rápida é pegar um voo direto até Porto Seguro (BPS) e, de lá, alugar um carro ou contratar um transfer, com duração de 4 a 5 horas de viagem por estrada.

No entanto, também há a opção de seguir direto de carro, com um trajeto rodoviário de cerca de 740 km e quase 12 horas. Para isso, o viajante precisa pagar a balsa de travessia Salvador–Bom Despacho ou seguir contornando pela BR-324 e BR-101 sentido Sul da Bahia, passando por Feira de Santana, Itabuna, Eunápolis e Itamaraju, de onde entra-se no trecho de chão rumo a Corumbau.

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Bahia Turismo

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