Bahia lidera turismo no Nordeste e Salvador se destaca em rota do Airbnb

Salvador tem ampliado sua rota de turistas nacionais. Eleita como uma das cidades mais procuradas pelos hóspedes que visitam o Nordeste, a metrópole movimentou mais de R$ 2,1 bilhões na economia local em 2025, como mostram os dados divulgados em um estudo da plataforma de hospedagem Airbnb, realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O crescimento é de quase 13% em relação ao ano anterior, número que também reflete no PIB (Produto Interno Bruto) da cidade. Só em 2025, as hospedagens do Airbnb contribuíram com mais de R$ 1,17 bilhão e geraram quase R$ 589 milhões em renda, sustentando cerca de 13 mil postos de trabalho ao longo do ano.

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Diretora geral do Airbnb para a América do Sul, Fiamma Zarife confessou que a empresa pretende focar cada vez mais no investimento de acolhimento para os hóspedes e geração de renda para a cidade, que foi considerada a primeira capital do país.

“Este ano lançamos no Brasil funcionalidades que estavam sendo utilizadas globalmente, como o Welcome Pickup, que é o transporte que garante ida e vinda para o aeroporto e também o famoso guarda-volumes, que sempre foi uma dor de cabeça com relação a antes e depois do check-in”, contou ela durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 20.

“Além da funcionalidade do aluguel do carro em todas as capitais, para os hóspedes curtirem a cidade com tudo o que tem direito, sem se prender a carros por aplicativo ou transporte público”, completou.

Perfis dos anfitriões

Imagem ilustrativas de hóspedes e anfitrião - Foto: Ilustrativa | Magnific

Dentre os períodos de maior incidência de hospedagem na capital baiana estão as datas das festas populares, como Carnaval, Lavagem do Bonfim e Festa de Yemanjá. Quase 40% dos anfitriões soteropolitanos entrevistados pelo Airbnb revelaram que costumam receber hóspedes por causa dos eventos tradicionais.

E o perfil destes anfitriões varia a depender do bairro, seja economicamente ou de gênero. Ainda de acordo com o estudo da FGV, 75% destas pessoas não possuem as hospedagens como renda principal e 80% anunciam as temporadas em imóveis próprios ou da família.

60% desta rede de pessoas se identificam como mulheres, taxa que é maior do que em todo o Brasil, que possui 54% das anfitriãs do sexo feminino dentro do Airbnb. Além de uma porcentagem de 20% de aposentados que locam suas casas por temporada.

Movimentação local

Nem só de renda gerada por hospedagens vive o Airbnb. A plataforma de locação de imóveis também ajuda a movimentar a economia local, com indicações de estabelecimentos de alimentação, saúde, cuidados básicos e lazer, que costumam ser fornecidos pelos anfitriões.

Essas indicações geram um aumento de vendas nos comércios regionais e consequentemente uma taxa crescente na economia turística. Regiões como Barra, Ondina e Rio Vermelho lideram a preferência dos hóspedes pela proximidade com a orla, pontos turísticos e vida noturna.

“A cada R$ 100 gastos em acomodação, R$ 450 são gastos no entorno. Ou seja, um visitante do Airbnb movimenta aí uma cadeia de padarias, restaurantes e comércio. Ele faz esse dinheiro circular pela economia e pela comunidade local”, explicou Fiamma Zarife.

Outra movimentação analisada é a de turistas da própria capital baiana que migram para outras cidades da Bahia, como Itaparica, que conta com ilhas paradisíacas e paisagens de tirar o fôlego.

“A Bahia é o segundo estado que mais conta com viajantes para o Nordeste, depois de São Paulo. Cinco dos seis destinos em ascensão do Nordeste no Airbnb têm a capital do próprio estado como principal origem dos hóspedes. Por exemplo, quem mais viaja para Itaparica são os moradores de Salvador”, destacou a diretora geral do Airbnb.

Como o Airbnb garante um turismo de bem-estar?

Além da garantia de uma hospedagem de qualidade, o Airbnb também tem o compromisso principal de assegurar um turismo de bem-estar para os clientes da plataforma.

Em entrevista concedida a reportagem do portal A Tarde, Fiamma Zarife destacou que a principal ideia é ensinar as pessoas a relaxarem e desacelerarem um pouco durante estes dias vivendo a rotina em uma nova casa.

Fiamma Zarife, Diretora geral do Airbnb para a América do Sul - Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

“O turismo de bem-estar tem tudo a ver com a gente, porque falamos muito de sustentabilidade e conexão com a natureza, que tem muito a ver com o que o Airbnb prega em termos de turismo”, contou ela.

“A ideia é ensinar as pessoas a relaxarem, estarem em contato com a natureza e respeitarem as comunidades locais.Isso tem que estar dentro de um movimento não só do turismo de paixão - onde as pessoas viajam para acompanhar shows e jogos de futebol - mas também do turismo das pessoas que querem relaxar e não tem um lugar melhor para isso do que o Nordeste e Salvador”, concluiu.