Resort baiano é o único do Brasil na disputa por prêmio internacional

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VEJA QUAL É

A Bahia voltou a ganhar destaque no cenário internacional do turismo. Um empreendimento localizado na Praia do Forte, em Mata de São João, está entre os 17 concorrentes ao prêmio de melhor resort de praia do planeta, concedido pelo World Travel Awards 2026.

O representante brasileiro é o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, que busca conquistar o reconhecimento mundial pela primeira vez. Nenhum outro empreendimento do país aparece na lista de indicados à categoria World’s Leading Beach Resort.

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A presença do hotel na disputa não é inédita. Desde 2023, o Tivoli figura anualmente entre os candidatos ao título, chegando agora à quarta indicação consecutiva.

Bahia também disputa prêmios sul-americanos

O empreendimento concorre ainda a três reconhecimentos voltados ao mercado turístico da América do Sul. As indicações contemplam diferentes características do resort, desde a estrutura para receber famílias até as iniciativas ligadas à sustentabilidade.

Na disputa regional, o Tivoli busca os títulos de melhor resort de praia, melhor resort familiar e melhor hotel sustentável.

O histórico de premiações também coloca o empreendimento entre os destaques do setor. Em 2025, o resort recebeu dois troféus: melhor resort do Brasil e melhor resort de praia da América do Sul. Este último reconhecimento já havia sido conquistado em 2023.

Na disputa mundial do ano passado, quem levou o prêmio foi o Andilana Beach Resort, situado em Madagascar, país insular da África.

Votação segue aberta

A escolha dos vencedores do World Travel Awards 2026 contará com votação aberta até 30 de outubro. Os votos podem ser registrados na plataforma oficial da premiação.