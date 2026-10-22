Prefeito de Nova York enaltece Brasil pelo fim da escala 6x1

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os trabalhadores brasileiros pela conquista do fim da escala de trabalho 6×1. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o tema foi aprovada pelo Senado Federal no último dia 14.

Na quarta-feira, 21, em uma publicação nas redes sociais, Mamdani relembrou o encontro que teve com Lula no mês passado, antes da 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

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Ele disse que, na ocasião, os dois discutiram políticas públicas voltadas aos trabalhadores.

“Há um mês, sentei-me com o presidente Lula para discutir como o governo pode servir aos pobres e trabalhadores. Semanas depois, o Brasil deu um passo histórico: uma semana de trabalho de 40 horas, pelo menos dois dias de folga e sem cortes salariais para mais de 30 milhões de trabalhadores”, destacou.

Além disso, Mamdani relembrou que os trabalhadores dos Estados Unidos também tiveram que lutar por décadas para reduzir a carga de trabalho. O país não tem uma legislação federal como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) brasileira, mas a jornada considerada padrão é a de 40 horas em cinco dias de trabalho, conquistada no início do século XX.

“Os trabalhadores lutaram por décadas para conquistar a semana de trabalho de cinco dias na América. Os trabalhadores brasileiros também lutaram por esta vitória. Parabenizo-os por esta conquista”, escreveu.

Zohran Mamdani finalizou: “As pessoas que trabalham merecem tempo para viver, não apenas para trabalhar. Construir um futuro melhor significa devolver às pessoas mais de suas vidas. E continuaremos lutando por isso”.

Encontro de Lula e Mamdani

No encontro de setembro, Zohran Mamdani, que é o primeiro muçulmano a virar prefeito de Nova York, e Lula discutiram a defesa da democracia, o enfrentamento ao extremismo na política e a adoção de medidas voltadas aos mais vulneráveis.

Durante a conversa, Lula citou o projeto para acabar com a jornada 6×1, que estava em tramitação no Congresso. “A minha luta é para ver se a gente consegue dignar a humanidade contra o desrespeito e esquecimento que a liderança política, há muito tempo, levou aos pobres”, disse.

Lula entregou ao prefeito uma camisa do Corinthians, seu time de preferência no Brasil. Em troca, recebeu uma camisa comemorativa da cidade de Nova York para a Copa do Mundo.

Fim da escala 6×1 no Brasil

O fim da escala de trabalho 6×1 foi promulgada pelo Congresso Nacional na semana passada após aprovação no Senado. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC), bandeira de campanha à reeleição de Lula, entra em vigor ainda este ano.

Daqui dois meses, os trabalhadores passaram a ter direito a duas folgas na semana e a jornada cairá para 42 horas semanais. Em um ano, a carga horária deverá ser reduzida para no máximo 40 horas.