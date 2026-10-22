Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

ALERTA

Brasil será atingido por ‘ciclone monstro’? Tempestade alerta países

Fenômeno natural tem causado destruição por onde passa

Franciely Gomes
Por
Supertufão deve atingir Taiwan, China e Filipinas
Supertufão deve atingir Taiwan, China e Filipinas - Foto: John Dimain | AFP

O avanço do supertufão Champi tem preocupado líderes mundiais na última semana. Eleito como o ciclone mais forte de 2026, após atingir 296 km/h em registros da Nasa, o fenômeno natural tem causado destruição por onde passa.

Sua trajetória tem seguido pelo Oceano Pacífico em direção à Ásia, passando por Filipinas, Taiwan e avançando para a China. No entanto, ele não deve afetar o Brasil, deixando o país tropical fora da rota.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, o Champi foi classificado como um furacão de categoria 5 na Escala de Ventos de Furacões de Saffir-Simpson, em apenas dois dias após uma de suas primeiras passagens.

Os ventos do supertufão ultrapassaram os 289 km/h, a maior velocidade média registrada durante um minuto contínuo. Meteorologistas afirmam que a tendência é que a tempestade enfraqueça nos próximos dias, devido ao deslocamento para o noroeste sobre águas oceânicas mais frias.

Leia Também:

ASTROLOGIA

Saturno pode ser visto a olho nu nos próximos dias em todo Brasil
Saturno pode ser visto a olho nu nos próximos dias em todo Brasil imagem

BRASIL

“Nunca se viu isso antes no Brasil”, diz advogado de vítimas da Voepass após decisão
“Nunca se viu isso antes no Brasil”, diz advogado de vítimas da Voepass após decisão imagem

REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

Prefeito de Nova York enaltece Brasil pelo fim da escala 6x1
Prefeito de Nova York enaltece Brasil pelo fim da escala 6x1 imagem

Consequências do ciclone

A passagem do Champi tem gerado algumas consequências para os países asiáticos. Taiwan cancelou cerca de 125 voos nesta quinta-feira, 22, devido à aproximação do supertufão.

O sistema ferroviário da região segue sem alterações, mas autoridades locais suspenderam balsas e fecharam diversas atrações turísticas, como forma de prevenção para os moradores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil Ciclone clima

Relacionadas

Mais lidas