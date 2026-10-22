Brasil será atingido por ‘ciclone monstro’? Tempestade alerta países

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O avanço do supertufão Champi tem preocupado líderes mundiais na última semana. Eleito como o ciclone mais forte de 2026, após atingir 296 km/h em registros da Nasa, o fenômeno natural tem causado destruição por onde passa.

Sua trajetória tem seguido pelo Oceano Pacífico em direção à Ásia, passando por Filipinas, Taiwan e avançando para a China. No entanto, ele não deve afetar o Brasil, deixando o país tropical fora da rota.

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De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, o Champi foi classificado como um furacão de categoria 5 na Escala de Ventos de Furacões de Saffir-Simpson, em apenas dois dias após uma de suas primeiras passagens.

Os ventos do supertufão ultrapassaram os 289 km/h, a maior velocidade média registrada durante um minuto contínuo. Meteorologistas afirmam que a tendência é que a tempestade enfraqueça nos próximos dias, devido ao deslocamento para o noroeste sobre águas oceânicas mais frias.

Consequências do ciclone

A passagem do Champi tem gerado algumas consequências para os países asiáticos. Taiwan cancelou cerca de 125 voos nesta quinta-feira, 22, devido à aproximação do supertufão.

O sistema ferroviário da região segue sem alterações, mas autoridades locais suspenderam balsas e fecharam diversas atrações turísticas, como forma de prevenção para os moradores.