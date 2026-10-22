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PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em Salvador? Confira a previsão do tempo para esta semana

A Codesal reforça que a mudança nas condições varia de acordo com a região

Brenda Roberta
Por
Confira previsão do tempo em Salvador
Confira previsão do tempo em Salvador - Foto: Elói Corrêa/GOVBA

Os moradores de Salvador devem encontrar mudanças nas condições do tempo nos dois últimos dias úteis da semana. Nesta quinta-feira, 22, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado e pouca chance de chuva.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão de umidade do ar é de 20%, mínima de 21º e máxima de 32º.

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Já na sexta-feira, 23, a possibilidade de precipitações aumenta na capital baiana. A expectativa é que a temperatura mínima seja de 22º e máxima de 32º.

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A Codesal reforça que a mudança nas condições climáticas está relacionada à atuação de diferentes sistemas atmosféricos na região.

Quinta-feira terá pouca chance de chuva

Na quinta-feira ,22, a atuação de uma massa de ar quente e seca deve manter o tempo estável em Salvador. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuva ao longo do dia.

Sexta-feira terá possibilidade de chuvas fracas

Na sexta-feira ,23, o cenário deve mudar devido à atuação de ventos úmidos provenientes do oceano. Com isso, o céu também ficará nublado ou parcialmente nublado, e há possibilidade de chuvas fracas.

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previs previsão Previsão Climática Salvador

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