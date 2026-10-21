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Salvador oferece pré-natal gratuito para gestantes; saiba como acessar

Mulheres grávidas terão direitos a 30 passagens de ônibus para consultas

Evellyn Teixeira
Por
Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez podem procurar uma Unidade Básica de Saúde
Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez podem procurar uma Unidade Básica de Saúde - Foto: Arquivo/Andre Borges/Agência Brasília

Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) de Salvador para realizar o teste rápido e iniciar o pré-natal gratuito.

Entre janeiro e setembro de 2026, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) registrou uma média de 14 mil gestantes acompanhadas na Atenção Primária.

O atendimento pode ser iniciado sem agendamento prévio, preferencialmente em uma unidade próxima da residência.

Na primeira avaliação, os profissionais investigam o histórico de saúde, solicitam exames e identificam possíveis riscos para a gestação. Conforme a necessidade, também podem prescrever suplementos e medicamentos.

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Pré-natal deve começar o quanto antes

A SMS orienta que o acompanhamento de rotina seja realizado nas unidades de saúde, e não diretamente nas maternidades municipais, que atendem emergências obstétricas, partos e casos que exigem internação.

Se houver indicação de risco intermediário ou alto risco, a equipe da unidade encaminha a gestante para atendimento especializado.

O acompanhamento inclui avaliação odontológica, consultas durante a gravidez e monitoramento no puerpério, período de recuperação após o parto.

As gestantes também recebem uma caderneta com informações sobre consultas, exames e procedimentos realizados. Em alguns casos, a unidade pode organizar uma visita à maternidade de referência.

Programa oferece benefícios às gestantes

Por meio do programa Mãe Salvador, as gestantes podem receber 30 passagens de ônibus para se deslocar até consultas e exames. Mulheres em situação de vulnerabilidade social também podem ser encaminhadas aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para solicitar o kit-enxoval, conforme os critérios do serviço.

A orientação é procurar uma unidade municipal assim que houver suspeita de gravidez. O início precoce do pré-natal ajuda a identificar fatores de risco e permite que a equipe adote medidas para proteger a saúde da mãe e do bebê.

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Pré-natal Salvador Saúde

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