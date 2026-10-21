Salvador oferece pré-natal gratuito para gestantes; saiba como acessar

Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) de Salvador para realizar o teste rápido e iniciar o pré-natal gratuito.



Entre janeiro e setembro de 2026, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) registrou uma média de 14 mil gestantes acompanhadas na Atenção Primária.

O atendimento pode ser iniciado sem agendamento prévio, preferencialmente em uma unidade próxima da residência.



Na primeira avaliação, os profissionais investigam o histórico de saúde, solicitam exames e identificam possíveis riscos para a gestação. Conforme a necessidade, também podem prescrever suplementos e medicamentos.



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Pré-natal deve começar o quanto antes

A SMS orienta que o acompanhamento de rotina seja realizado nas unidades de saúde, e não diretamente nas maternidades municipais, que atendem emergências obstétricas, partos e casos que exigem internação.



Se houver indicação de risco intermediário ou alto risco, a equipe da unidade encaminha a gestante para atendimento especializado.

O acompanhamento inclui avaliação odontológica, consultas durante a gravidez e monitoramento no puerpério, período de recuperação após o parto.



As gestantes também recebem uma caderneta com informações sobre consultas, exames e procedimentos realizados. Em alguns casos, a unidade pode organizar uma visita à maternidade de referência.

Programa oferece benefícios às gestantes

Por meio do programa Mãe Salvador, as gestantes podem receber 30 passagens de ônibus para se deslocar até consultas e exames. Mulheres em situação de vulnerabilidade social também podem ser encaminhadas aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para solicitar o kit-enxoval, conforme os critérios do serviço.

A orientação é procurar uma unidade municipal assim que houver suspeita de gravidez. O início precoce do pré-natal ajuda a identificar fatores de risco e permite que a equipe adote medidas para proteger a saúde da mãe e do bebê.