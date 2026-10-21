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ÁGUAS CLARAS

Motociclista morre após bater na traseira de carro na BR-324

O acidente aconteceu nas proximidades da nova Rodoviária da capital

Sara Santos
Por
A vítima fatal tinha 23 anos e pilotova um monto preta, modelo Honda Fan, no momento da colisão
A vítima fatal tinha 23 anos e pilotova um monto preta, modelo Honda Fan, no momento da colisão - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista de 23 anos morreu após bater na traseira de um carro na BR-324, em Salvador, no início da tarde desta quarta-feira (21).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 13h, no km 617 da rodovia, em frente à nova Rodoviária da capital baiana.

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A vítima foi identificada como Rubim Lucas Fontes Santos. A colisão envolveu uma motocicleta Honda Fan e um carro preto de carroceria.

Segundo informações da Polícia Civil, as guias para remoção do corpo e realização da perícia foram expedidas. Oitivas são realizadas para esclarecer as circunstâncias do acidente.

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Acidente fatal br-324 Salvador

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