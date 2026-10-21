Saiba quando sai a lista de ambulantes aprovados para o Carnaval de 2027 e festas de Salvador

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Os ambulantes credenciados para atuar nas festas de verão de Salvador, como o Festival Virada Salvador, a Lavagem do Bonfim, a Festa de Iemanjá e o Carnaval de 2027, devem ficar atentos aos próximos passos.

O diretor de Serviços Públicos da Secretária Municipal de Ordem Pública (SEMOP), Alysson Carvalho, informou quemais de 9 mil ambulantes haviam se inscrito durante o prazo de um mês.

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Com o encerramento das inscrições, o processo entra agora na fase de auditoria dos documentos apresentados pelos trabalhadores.

“Agora a gente entra numa fase que chamamos de auditoria desses documentos, para validar todos osdocumentos implementados e anexado por esses ambulantes dentro do nosso portal”, explicou Carvalho.

A próxima etapa será a divulgação da lista preliminar de classificação, quando os candidatos poderão conferir a pontuação recebida e contestar eventuais erros.

Cronograma oficial: quando sai o resultado do cadastramento?

Na etapa de auditoria documental, a Semop verificará os arquivos enviados e os critérios informados pelos candidatos.

O cronograma apresentado por Alysson Carvalho prevê as seguintes datas:

21 de outubro : último dia para concluir a inscrição;

: último dia para concluir a inscrição; 22 de outubro a 2 de novembro : etapa de habilitação e análise documental;

: etapa de habilitação e análise documental; 5 de novembro : divulgação da lista preliminar de pontuação;

: divulgação da lista preliminar de pontuação; 1º de dezembro : publicação da lista definitiva de classificados e do cadastro reserva.

A lista preliminar permitirá que os trabalhadores verifiquem a pontuação atribuída a cada critério e identifiquem possíveis inconsistências antes da classificação final.

“Finalizando hoje, dia 21 de outubro, depois de 30 dias, a gente entra numa fase que chamamos de auditoria desses documentos, para validar todos os documentos implementados ali, colocados por esses ambulantes dentro do nosso portal”, explicou o diretor.

A classificação será organizada por festa, de acordo com a pontuação de cada candidato e o número de vagas disponíveis.

Foto: Ana Albuquerque/Ag. A TARDE

Como recorrer se a pontuação estiver errada?

Quem identificar que um documento apresentado no cadastro não foi contabilizado poderá solicitar a revisão da pontuação após a divulgação da lista preliminar. Segundo o diretor de Serviços da Semop, o prazo para apresentar recurso será de três dias.

A contestação poderá ser feita pelo sistema ou presencialmente em uma Prefeitura-Bairro, mediante apresentação do documento que comprove o direito à pontuação questionada.

“Quando esse ambulante identifica que há algum documento que ele validou no site, mas que não foi computado, ele tem um prazo de três dias de recurso”, afirmou.

Após a solicitação, a documentação será novamente analisada. Se o documento for validado, os pontos correspondentes serão incluídos na classificação.

“Então, a gente faz novamente essa inserção e, sendo validado pelo sistema e pela auditoria dos nossos fiscais, ele contabiliza esse ponto”, explicou.

A recomendação é acompanhar a publicação da lista preliminar e conferir todos os critérios utilizados na classificação, sem esperar a divulgação do resultado definitivo para identificar possíveis erros.

Critérios de pontuação e valorização do trabalhador local

A classificação dos ambulantes considera critérios objetivos definidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Segundo o diretor do órgão, entre os fatores avaliados estão:

Residência : morar em Salvador;

: morar em Salvador; Qualificação profissional : participação em cursos de qualificação;

: participação em cursos de qualificação; Experiência : atuação em festas populares anteriores;

: atuação em festas populares anteriores; Condições sociais : ser mãe solo, aposentado, pensionista ou idoso.

Moradores de Salvador recebem quatro pontos, enquanto os cursos de qualificação podem acrescentar até dois pontos.

Os demais critérios também entram na composição da pontuação, conforme as regras do cadastramento.

A proposta, segundo Alysson, é valorizar quem já trabalha como ambulante e estimular a preparação profissional.

“Critérios objetivos para que a gente possa garantir verdadeiramente que aquele ambulante que já atua... seja realmente o licenciado durante o período do Carnaval impedindo que pessoas de fora venham retirar a sua vaga”, afirmou.

O diretor também destacou a importância dos cursos para melhorar o atendimento ao público e as condições de trabalho. A pontuação, porém, não representa garantia automática de licença: a classificação depende do total de pontos e das vagas disponíveis para cada evento.

Vagas disponíveis, gratuidade e segurança nos eventos

O número de vagas varia conforme a festa e o tipo de comércio autorizado. Para o Festival Virada Salvador, Carvalho citou 600 vagas para ambulantes que trabalham com bebidas, além de espaços destinados a food trucks, baianas de acarajé e carrinhos de pipoca.

A quantidade de licenças é definida considerando as características de cada evento e as necessidades de segurança, em articulação com órgãos como a Secretaria da Segurança Pública e a Guarda Civil Municipal.

“A gente precisa entender que a parte econômica é muito importante para o nosso comércio informal, mas garantir a segurança de todos que estão ali naquela festa é de extrema importância”, afirmou.

Por isso, a oferta de vagas não é igual em todos os eventos. A classificação final informará em quais festas cada trabalhador conseguiu uma licença, sem garantir automaticamente participação em todo o calendário de festejos.

A licença para trabalhar nas festas populares é gratuita?

De acordo com a Semop, o cadastro, a licença e todos os processos são gratuitos. O diretor também informou que os materiais previstos para os trabalhadores selecionados serão fornecidos sem cobrança.

“Não há nenhum tipo de pagamento”, ressaltou Alysson ao explicar as etapas posteriores à classificação.

Depois da divulgação do resultado definitivo, os ambulantes selecionados serão convocados para o curso de qualificação e para o recebimento dos materiais previstos. A secretaria não detalhou, durante a entrevista, as datas dessas convocações.

Até lá, os trabalhadores devem acompanhar os comunicados oficiais e verificar a classificação para cada evento. A inscrição, por si só, não garante autorização para atuar nas festas.

Semop descarta prorrogação do prazo

Apesar da procura pelo cadastramento, a secretaria não prevê ampliar o período de inscrições. Alysson afirmou que o sistema seguia funcionando normalmente no último dia e que o movimento presencial estava dentro das expectativas.

O diretor também destacou que o cumprimento do cronograma permite avançar para a análise dos documentos, a divulgação da lista preliminar e o período de recursos antes do resultado definitivo.

“Agora a gente entra na fase de auditoria desses documentos, posterior lançamento dessa lista provisória, a fase de recursos e lá, no dia 1º de dezembro, a gente lança a lista final com todos os ambulantes devidamente cadastrados e licenciados para atuar nas nossas festas populares, desde o Festival da Virada até o Carnaval de 2027”, concluiu.