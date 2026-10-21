Cadastro de ambulantes para festas populares tem último dia sem filas em Salvador

O último dia de cadastramento de ambulantes para as festas populares de Salvador foi marcado pela tranquilidade no atendimento e pela ausência de grandes filas, segundo trabalhadores que atuam no processo.

A reportagem de A TARDE esteve na Prefeitura-Bairro Centro/Brotas, uma das dez unidades disponibilizadas para realizar as inscrições, e constatou que não havia fila de espera no local.

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O prazo se encerra nesta quarta-feira, 21, e a procura ocorreu de forma distribuída ao longo do período de inscrições, iniciado em setembro.

Ambulante projeta temporada de verão positiva

Entre os trabalhadores que procuraram o serviço no último dia estava Mariana Jane Nascimento da Silva, de 45 anos. Ambulante há 18 anos, ela contou que chegou ao local e foi atendida rapidamente. “Foi bom, graças a Deus, cheguei, fui logo atendida”, afirmou.

Jane disse que pretende trabalhar em festas como o Carnaval, o Réveillon, a Festa de Iemanjá e a Lavagem do Bonfim.

À reportagem, Jane contou que sua renda depende do movimento durante o verão e das festas populares realizadas nesse período, quando espera ampliar os ganhos com a venda de produtos. “É, depende muito do verão”, afirmou.

Para a ambulante, a expectativa para a próxima temporada de verão é positiva. A renda, segundo ela, varia conforme o movimento de turistas e frequentadores durante os meses mais quentes do ano.



Ambulantes anteciparam cadastro para evitar o último dia

Agente de cadastro pelo segundo ano consecutivo, Sueli da Conceição avaliou que o movimento foi tranquilo nesta edição. Segundo ela, a maior procura ocorreu no primeiro dia, mas sem registrar uma demanda expressiva.

“O primeiro dia foi um pouquinho [mais movimentado], mas não aquela coisa. O resto foi tudo tranquilo”, relatou.

Semop descarta prorrogar prazo

O diretor de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Alysson Carvalho, descartou a possibilidade de prorrogar o prazo, diante da ausência de filas e do funcionamento normal do sistema no último dia de cadastramento.

“Sem necessidade de aumentar esse prazo, visto que hoje, por exemplo, no último dia, a gente tá sem filas, o sistema tá rodando normalmente, sem nenhuma sobrecarga”, afirmou.

Alysson Carvalho é o diretor de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) - Foto: Agência A TARDE/ Ana Albuquerque

O diretor também destacou que os trabalhadores atenderam ao chamado da secretaria e anteciparam as inscrições ao longo dos 30 dias de cadastramento.

“A gente sempre costuma dizer que brasileiro deixa tudo para a última hora, como acontece com o imposto de renda, mas os nossos ambulantes aqui, eles se anteciparam, atenderam o nosso chamado, entenderam a importância de participar durante esse processo nos 30 dias”, declarou.

De acordo com Carvalho, a conclusão das inscrições dentro do prazo também contribui para o cumprimento do cronograma estabelecido em conjunto com a Defensoria Pública e o Ministério Público.