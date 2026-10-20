Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

TURISMO

Salvador é eleita um dos 25 melhores destinos do mundo para 2027

Junção do Carnaval com a Festa de Iemanjá, Copa do Mundo Feminia e culinária foram destacados

Sara Santos
Por
A lista foi realizada por escritores e fotógrafos da National Geographic
A lista foi realizada por escritores e fotógrafos da National Geographic - Foto: Rafaela Araújo/Ag. A TARDE

Salvadorentrou no roteiro de indicações da National Geographic, como um dos 25 melhores lugares do mundo para visitar em 2027. A lista foi divulgada nesta terça-feira, 20, pela comunidade global de escritores e fotógrafos da organização. Cinco continetes foram escolhidos e critérios como grandes celebrações, roteiros recém-lançados e projetos de revitalização cultural, foram utilizados como critério.

Por que visitar Salavdor?

De acordo com a publicação, o ano da capital baiana se destaca pela junção entre as festas de Iemajá, no 2 de fevereio, e o Carnaval, que aconetece de 4 a 9 de fevereiro. Somado à pré-folia e o arrastão, as celebrações começam dia 29 de janeiro e vão até o dia 10 de fevereiro.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A National Geographic também chama atenção para o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), que recentemente incorporou mais de 750 pinturas, gravuras e esculturas de artistas afro-brasileiros ao seu acervo, incluindo obras repatriadas dos Estados Unidos.

A culinária não ficou de fora da lista. Entre as recomendações foram citas o acarajé da cozinha autoral do Manga, restaurante comandado pelos chefs Katrin e Dante Bassi, que apresenta uma interpretação contemporânea do prato tradicional.

Leia Também:

TURISMO

Parque brasileiro fecha atração de 46 anos que Michael Jackson tentou comprar
Parque brasileiro fecha atração de 46 anos que Michael Jackson tentou comprar imagem

NORDESTE BRASILEIRO

Paraíso nordestino tem águas mornas e praia eleita 10 vezes melhor do Brasil
Paraíso nordestino tem águas mornas e praia eleita 10 vezes melhor do Brasil imagem

ENTENDA O CENÁRIO

Turismo em alerta: eleições podem influenciar viagens de férias no verão
Turismo em alerta: eleições podem influenciar viagens de férias no verão imagem

Copa do Mundo Feminina 2027

Para fechar com chave de ouro, a publicação destaca Salvador como umas das oito cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, maracada entre os meses de junho e julho.

A capital recebe sete jogos, sendo seis da fase de grupos e um das oitavas de final. As seleções específicas de cada partida serão confirmadas pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) após o sorteio dos grupos, maracdo para dezembro.

Confira os 25 melhores destinos para visitar em 2027

  • Baltimore, Maryland (Estados Unidos)
  • Pacific Coast Highway, Califórnia (Estados Unidos)
  • Halifax, Nova Escócia (Canadá)
  • Sul dos Montes Ozark, Missouri e Arkansas (Estados Unidos)
  • Porto Rico
  • Granada
  • Cabo Froward (Chile)
  • Kuélap, Chachapoyas (Peru)
  • Dumfries e Galloway (Escócia)
  • Leipzig (Alemanha)
  • Normandia (França)
  • Santander (Espanha)
  • Trilha Transcaucásica (Armênia)
  • Tríplice Cidade (Polônia)
  • Vestland (Noruega)
  • Luxor (Egito)
  • Malawi
  • Chengdu (China)
  • Niigata (Japão)
  • Jaipur (Índia)
  • Melbourne (Austrália)
  • Madison, Wisconsin (Estados Unidos)
  • Maya Ka'an (México)
  • Salvador, Bahia (Brasil)
  • Penang (Malásia)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Melhores destinos National Geographic Salvador Turismo

Relacionadas

Mais lidas