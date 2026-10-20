TURISMO
Salvador é eleita um dos 25 melhores destinos do mundo para 2027
Junção do Carnaval com a Festa de Iemanjá, Copa do Mundo Feminia e culinária foram destacados
Salvadorentrou no roteiro de indicações da National Geographic, como um dos 25 melhores lugares do mundo para visitar em 2027. A lista foi divulgada nesta terça-feira, 20, pela comunidade global de escritores e fotógrafos da organização. Cinco continetes foram escolhidos e critérios como grandes celebrações, roteiros recém-lançados e projetos de revitalização cultural, foram utilizados como critério.
Por que visitar Salavdor?
De acordo com a publicação, o ano da capital baiana se destaca pela junção entre as festas de Iemajá, no 2 de fevereio, e o Carnaval, que aconetece de 4 a 9 de fevereiro. Somado à pré-folia e o arrastão, as celebrações começam dia 29 de janeiro e vão até o dia 10 de fevereiro.
A National Geographic também chama atenção para o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), que recentemente incorporou mais de 750 pinturas, gravuras e esculturas de artistas afro-brasileiros ao seu acervo, incluindo obras repatriadas dos Estados Unidos.
A culinária não ficou de fora da lista. Entre as recomendações foram citas o acarajé da cozinha autoral do Manga, restaurante comandado pelos chefs Katrin e Dante Bassi, que apresenta uma interpretação contemporânea do prato tradicional.
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Copa do Mundo Feminina 2027
Para fechar com chave de ouro, a publicação destaca Salvador como umas das oito cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, maracada entre os meses de junho e julho.
A capital recebe sete jogos, sendo seis da fase de grupos e um das oitavas de final. As seleções específicas de cada partida serão confirmadas pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) após o sorteio dos grupos, maracdo para dezembro.
Confira os 25 melhores destinos para visitar em 2027
- Baltimore, Maryland (Estados Unidos)
- Pacific Coast Highway, Califórnia (Estados Unidos)
- Halifax, Nova Escócia (Canadá)
- Sul dos Montes Ozark, Missouri e Arkansas (Estados Unidos)
- Porto Rico
- Granada
- Cabo Froward (Chile)
- Kuélap, Chachapoyas (Peru)
- Dumfries e Galloway (Escócia)
- Leipzig (Alemanha)
- Normandia (França)
- Santander (Espanha)
- Trilha Transcaucásica (Armênia)
- Tríplice Cidade (Polônia)
- Vestland (Noruega)
- Luxor (Egito)
- Malawi
- Chengdu (China)
- Niigata (Japão)
- Jaipur (Índia)
- Melbourne (Austrália)
- Madison, Wisconsin (Estados Unidos)
- Maya Ka'an (México)
- Salvador, Bahia (Brasil)
- Penang (Malásia)