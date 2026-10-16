Carnaval de Salvador 2027: veja tudo o que já está confirmado para a folia

A pouco mais de três meses do Carnaval de 2027, Salvador já registra as primeiras movimentações para a festa. A folia, marcada para ocorrer entre 4 e 9 de fevereiro, já conta com blocos anunciados e preparativos em andamento para um dos períodos mais movimentados do calendário da capital baiana.

Como uma das novidades para a próxima edição do Carnaval de Salvador, a festa terá um formato estendido, com 13 dias de folia. A mudança foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis após a coincidência de datas entre o tradicional Pipoco de Léo Santana e a Festa de Iemanjá, celebrada em 2 de fevereiro.

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Além disso, editais como o Ouro Negro e o Carnaval do Pelô já estão entre as iniciativas relacionadas à organização da festa, enquanto blocos e artistas começam a ser confirmados para a folia. O portal A TARDE reuniu tudo o que já está confirmado para o Carnaval de 2027 em Salvador. Confira!

Tudo o que já se sabe sobre o Carnaval de 2027

13 dias de Carnaval em 2027

1 de 1 Festa de Yemanjá 2025 | Foto: Uendel Galter

Em 2027, a programação carnavalesca de Salvador terá 13 dias de festa, considerando os eventos do pré-Carnaval, entre 29 de janeiro e 3 de fevereiro, os seis dias oficiais da folia e o Arrastão da Quarta-feira de Cinzas, em 10 de fevereiro. A ampliação ocorre devido à reorganização do calendário para evitar a coincidência do Pipoco com a Festa de Iemanjá, celebrada em 2 de fevereiro.

Sexta-feira (29/01): Pipoco de Léo Santana

Pipoco de Léo Santana Sábado (30/01): Furdunço

Furdunço Domingo (31/01): Fuzuê

Fuzuê Segunda-feira (01/02): A Melhor Segunda-feira do Mundo, com Xanddy Harmonia

A Melhor Segunda-feira do Mundo, com Xanddy Harmonia Terça-feira (02/02): Festa de Iemanjá

Festa de Iemanjá Quarta-feira (03/02): Habeas Copos e desfiles de bloquinhos

Habeas Copos e desfiles de bloquinhos Quinta-feira (04/02): Abertura oficial do Carnaval de Salvador 2027

Abertura oficial do Carnaval de Salvador 2027 Quarta-feira (10/02): Arrastão da Quarta-feira de Cinzas

Mais de 130 blocos no Ouro Negro

1 de 1 Carnaval das Antigas no. Pelourinho | Foto: JST

O edital Ouro Negro prevê o apoio a 138 propostas culturais para o Carnaval de 2027, com investimento total de R$ 17 milhões. O objetivo é conceder apoio financeiro e promover a participação de entidades culturais de matrizes africanas.

O programa contempla desfiles nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha, além dos circuitos das Águas, Riachão, Mestre Bimba e Mãe Hilda Jitolú, em Salvador. O apoio também se estende a apresentações em municípios do interior da Bahia.

Também abrange participações em festas populares em 2027, como a Micareta de Feira de Santana e as Lavagens do Bonfim, Itapuã e Santo Amaro.

Confira o calendário oficial do Edital Ouro Negro:

Inscrições: 14/09/2026 a 13/10/2026

Resultado Final: 22/12/2026

Execução: 05 a 09/02/2027

Carnaval no Pelô

1 de 1 Atrações lotam as ruas do Circuito Batatinha, Pelourinho, Centro Histórico de Salvador (BA | Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

As inscrições para o Carnaval no Pelô iniciaram no dia 16 de setembro, e terminaram no último dia 13. O programa busca selecionar propostas culturais para compor a programação artística oficial da folia no Centro Histórico de Salvador.

Em 2027, serão contempladas 87 propostas culturais, distribuídas em 10 modalidades, com investimento total superior a R$ 3 milhões provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Confira o período de inscrições:

Inscrições: 16/09/2026 a 13/10/2026

Resultado Final: Até 14/11/2026

Execução: 05 a 09/02/2027

Deusa do Ébano

1 de 1 Deusa do Ébano 2025, Lorena Bispo, 22 anos | Foto:

Considerado um dos maiores concursos de beleza e exaltação da mulher preta no Brasil, o bloco afro Ilê Aiyê também já abriu as inscrições para a vaga de Deusa do Ébano para 2027. As inscrições começaram no dia 10 de outubro, e seguirão até o dia 5 de dezembro.

Após o período de inscrições, a primeira etapa do concurso acontece no dia 12 de dezembro, com o anúncio das 15 finalistas para a vaga de Deusa dos Mais Belos dos Belos. A escolhida, no entanto, apenas será conhecida na 46ª Noite da Beleza Negra, cuja data ainda não foi confirmada.

Atualmente, o posto é ocupado pela estudante de jornalismo Carol Xavier. Ela foi eleita como Deusa do Ébano, durante a 45ª Noite da Beleza Negra 2026, que aconteceu na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, na Liberdade.

Concurso da Rainha e Princesas do Carnaval

1 de 1 A rainha Duda entre as princesas Lúcia e Maviniê: belezas do Carnaval 2026 | Foto: Divulgação

Celebrando 95 anos de história, o lançamento oficial do concurso de Rainha do Carnaval acontecerá no dia 14 de dezembro. O evento, que é um dos mais tradicionais da festa popular da capital baiana, contará com a presença de ex-rainhas de diversas décadas.

Para o jornalista e publicitário Gorgônio Loureiro, coordenador-geral do concurso, a data merece uma celebração especial.

"Será um grande evento para comemorar os 95 anos de realização do Concurso da Rainha do Carnaval de Salvador. Vamos colocar em campo nossos esforços para realizar um concurso dentro da qualidade que o evento merece", disse Loureiro.

Blocos confirmados no Carnaval

1 de 1 Blocos em direção ao Farol da Barra | Foto: JST

Para quem prefere acompanhar os trios elétricos de dentro dos blocos, as opções para o Carnaval de Salvador de 2027 já começam a ser anunciadas.

Entre os blocos anunciados estão o Largadinho, comandado por Claudia Leitte, e o Nana, de Léo Santana, que levam foliões aos circuitos da capital baiana.

Saiba quais blocos já estão à venda:

Fissura - Sexta e Sábado

Coruja - Sábado e Segunda

Me Abraça - Domingo e Segunda

Crocodilo - Domingo

Largadinho - Terça

Timbalada - Sexta e Sábado

EVA - Sábado

Bloco da Torcida - Domingo e Segunda

Nana - Sexta e Sábado

Praieiro - Terça

Vem Comigo - Segunda

Chá da Alice - Quinta

Os Internacionais - Domingo

Camaleão - Domingo, Segunda e Terça

Bloco da Quinta - Quinta

Vumbora - Sexta e Sábado

Inscrições para ambulantes

1 de 1 Camelôs ambulantes no campo grande | Foto: JST

O cadastramento de ambulantes para atuar nas festas populares de Salvador, incluindo o Carnaval, começou no dia 22 de setembro. Além da festa, a seleção contempla trabalhadores que desejam participar em eventos como o Festival Virada Salvador, Lavagem do Bonfim e Festa do Rio Vermelho.

Para realizar a inscrição, os interessados devem realizar o cadastro através do site da Secretaria de Ordem Pública. Enquanto os ambulantes sem acesso à internet devem procurar atendimento em uma das Prefeituras-Bairro, durante o horário de funcionamento das unidades. A inscrição seguirá até as 23h59 do dia 21 de outubro.