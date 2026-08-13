Copa do Mundo 2027 deve ter jogo do Brasil na Fonte Nova, em Salvador

Reinaugurada para a Copa do Mundo Masculina de 2014, a Arena Fonte Nova não recebeu jogos da Seleção Brasileira no torneio, mas a tão sonhada partida pode vir a acontecer na edição de futebol feminino do torneio, que acontecerá em 2027.

Salvador está entre as cidades cotadas para receber um jogo do Brasil durante a fase de grupos do Mundial, ao lado de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. As quartas de final também têm possibilidade de acontecer na capital baiana, mas a grande favorita para receber a Amarelinha em um eventual confronto valendo vaga na semifinal, caso ela avance em 1º lugar no grupo, é a Arena Castelão, em Fortaleza. As informações foram divulgada pelo Estadão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Onde será a estreia?

A menos de um ano do início da Copa e com mais da metade das seleções classificadas, a Fifa está em processo de finalização do calendário de jogos. A ideia é fazer a partida de estreia ser no Maracanã, no Rio, com a Seleção Brasileira em campo, enquanto a grande final já está confirmada para o estádio carioca.

O planejamento inicial era que a Neo Química Arena sediasse o primeiro jogo da competição, mas não houve acordo com o Corinthians e com os responsáveis pela sede para a ampliação da capacidade máxima da estrutura. A entidade busca um acordo para instalar arquibancadas provisórias que aumentariam de 48,9 mil lugares para mais de 60 mil.

O Mané Garrincha, em Brasília, também está entre as possíveis arenas para receber a estreia, mas a organização da Copa e a concessionária do local não chegaram a um acordo sobre a cessão de camarotes para a Fifa durante o torneio. A cidade perdeu espaço.

Reta final para todas as definições

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho, e terá as seguintes cidades como sede: Rio de Janeiro (Maracanã), São Paulo (Neo Química Arena), Brasília (Mané Garrincha), Porto Alegre (Beira-Rio), Belo Horizonte (Mineirão), Salvador (Fonte Nova), Recife (Arena Pernambuco) e Fortaleza (Castelão).

Apesar de não ter data para ser divulgado, o calendário precisa estar pronto antes do sorteio dos grupos, que ocorrerá em dezembro, quando 29 das 32 seleções participantes já estiverem definidas. Todas as equipes da Copa serão conhecidas somente em fevereiro, quando as três últimas seleções se classificarão via repescagem.