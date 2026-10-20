Micareta de Feira abre o verão com quatro dias de festa; veja atrações

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Com o tema “O verão começa aqui”, a tradicional Micareta de Feira acontecerá entre os dias 19 e 22 de novembro em 2026. Nesta terça-feira, 20, a Prefeitura de Feira de Santana lançou oficialmente a programação e as atrações que participarão da festa.

O lançamento contou a presença artistas, vereadores, empresários do setor de entretenimento e representantes da festa. De acordo com o gestor de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, a Micareta de Feira é importante para economia e turismo da cidade.

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“A festa faz parte da nossa história e movimenta a economia, gera oportunidades de trabalho e renda e atrai visitantes para o município. Estamos trabalhando para oferecer uma programação diversificada e uma estrutura que permita ao público aproveitar esse grande encontro da cultura feirense”, disse o prefeito em vídeo.

Quais são os artistas confirmados?

Entre as atrações anunciadas na Micareta de Feira estão Thiago Aquino, Jau, Devinho Novaes, Robyssão, La Fúria, Oh Polêmico, Netto Brito, O Poeta e Pagodart.

Esses nomes se juntam a nomes confirmados anteriormente, como Claudia Leitte, Léo Santana, Pedro Sampaio, Pablo, Carlinhos Brown, Tomate, Alinne Rosa, Timbalada, Xanddy Harmonia e Milsinho Toque Dez.

A programação conta com diversas atrações em espaços alternativos. No Palco Jota Morbeck, localizado na Rua Felinto Marques de Cerqueira, estão previstas apresentações de Delírios do Olhar, Brasilian Boys, Gilsan, Adão Negro, Dionorina, Talita Ataíde e Bia Estrela.

1 de 3 MICARETA DE FEIRA DE SANTANA 2023 Na foto, Xanddy Foto: Raphael Muller/ Ag. A TARDE Data: 20/04/2023 | Foto: Raphael Muller

2 de 3 MICARETA DE FEIRA DE SANTANA 2023 Na foto, Leo Santana Foto: Raphael Muller/ Ag. A TARDE Data: 20/04/2023 | Foto: Raphael Muller

3 de 3 MICARETA DE FEIRA DE SANTANA 2023 Na foto: Malê de Balê Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE Data: 22/04/2023 | Foto:

Já o Circuito Charles Albert, na Praça Coronel Tertuliano Almeida, conhecida como Praça da Kalilândia, contará com artistas como Gerônimo, Marcos Heyna, Sound Maré, Autorais, Magary Lord, Balinho de Quinta, Negra Cor, Isqueminhas e Wotimar e Cia.

Além da programação, foram apresentados a logomarca oficial, o jingle e a campanha publicitária da Micareta de Feira.

Confira a programação da Micareta de Feira 2026

Quinta-feira - 19 Novembro

Claudia Leitte

Timbalada

Milsinho Toque Dez

Robyssão

Filhos de Jorge

John Robert

Pagode Segredo

Djalma Ferreira

Balada Clá

João Nagô

Sexta-feira - 20 de Novembro

Pedro Sampaio

Xanddy Harmonia

Carlinhos Brown

Jau

Thiago Aquino

Oh Polêmico

Edson Gomes

Levy Alvim

Monte Zaion

Gabi Moraes

Libú do Reggae

Papel de Seda

Afro Lua Negra

Sábado - 21 de Novembro

Devinho Novaes

Tomate

Netto Brito

Michele Andrade

Rubynho

Duas Medidas

Jean Santana

Maryzélia

Kateretê

Igor, o Rei da Farra

Balanço Gostoso

Domingo - 22 de Novembro



Léo Santana

Pablo

La Fúria

Alinne Rosa

Pagodart

O Poeta

Olodum

Seresta do Rasta

Galeguinho

Outros Baianos

Palcos e Circuitos

Palco Jota Morbeck – Rua Felinto Marques de Cerqueira

Delírios do Olhar

Brasilian Boys

Gilsan

Adão Negro

Dionorina

Talita Ataíde

Bia Estrela

Circuito Charles Albert – Praça Coronel Tortuliano Almeida

Gerônimo

Marcos Heyna

Sound Maré

Autorais

Magary Lord

Balinho de Quinta

Negra Cor

Isqueminhas

Wotimar e Cia

Micareta Kids – Praça Coronel Tertuliano Almeida (“Praça da Kalilândia”)