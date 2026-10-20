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Micareta de Feira abre o verão com quatro dias de festa; veja atrações

Prefeitura de Feira de Santana lançou oficialmente a programação

Agatha Victoria Reis
Por
MICARETA DE FEIRA DE SANTANA 2023
MICARETA DE FEIRA DE SANTANA 2023 - Foto: Raphael Muller

Com o tema “O verão começa aqui”, a tradicional Micareta de Feira acontecerá entre os dias 19 e 22 de novembro em 2026. Nesta terça-feira, 20, a Prefeitura de Feira de Santana lançou oficialmente a programação e as atrações que participarão da festa.

O lançamento contou a presença artistas, vereadores, empresários do setor de entretenimento e representantes da festa. De acordo com o gestor de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, a Micareta de Feira é importante para economia e turismo da cidade.

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“A festa faz parte da nossa história e movimenta a economia, gera oportunidades de trabalho e renda e atrai visitantes para o município. Estamos trabalhando para oferecer uma programação diversificada e uma estrutura que permita ao público aproveitar esse grande encontro da cultura feirense”, disse o prefeito em vídeo.

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Quais são os artistas confirmados?

Entre as atrações anunciadas na Micareta de Feira estão Thiago Aquino, Jau, Devinho Novaes, Robyssão, La Fúria, Oh Polêmico, Netto Brito, O Poeta e Pagodart.

Esses nomes se juntam a nomes confirmados anteriormente, como Claudia Leitte, Léo Santana, Pedro Sampaio, Pablo, Carlinhos Brown, Tomate, Alinne Rosa, Timbalada, Xanddy Harmonia e Milsinho Toque Dez.

A programação conta com diversas atrações em espaços alternativos. No Palco Jota Morbeck, localizado na Rua Felinto Marques de Cerqueira, estão previstas apresentações de Delírios do Olhar, Brasilian Boys, Gilsan, Adão Negro, Dionorina, Talita Ataíde e Bia Estrela.

  • 1 de 3 MICARETA DE FEIRA DE SANTANA 2023 Na foto, Xanddy Foto: Raphael Muller/ Ag. A TARDE Data: 20/04/2023
    MICARETA DE FEIRA DE SANTANA 2023 Na foto, Xanddy Foto: Raphael Muller/ Ag. A TARDE Data: 20/04/2023 |
  • 2 de 3 MICARETA DE FEIRA DE SANTANA 2023 Na foto, Leo Santana Foto: Raphael Muller/ Ag. A TARDE Data: 20/04/2023
    MICARETA DE FEIRA DE SANTANA 2023 Na foto, Leo Santana Foto: Raphael Muller/ Ag. A TARDE Data: 20/04/2023 |
  • 3 de 3 MICARETA DE FEIRA DE SANTANA 2023 Na foto: Malê de Balê Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE Data: 22/04/2023
    MICARETA DE FEIRA DE SANTANA 2023 Na foto: Malê de Balê Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE Data: 22/04/2023 |

Já o Circuito Charles Albert, na Praça Coronel Tertuliano Almeida, conhecida como Praça da Kalilândia, contará com artistas como Gerônimo, Marcos Heyna, Sound Maré, Autorais, Magary Lord, Balinho de Quinta, Negra Cor, Isqueminhas e Wotimar e Cia.

Além da programação, foram apresentados a logomarca oficial, o jingle e a campanha publicitária da Micareta de Feira.

Confira a programação da Micareta de Feira 2026

Quinta-feira - 19 Novembro

  • Claudia Leitte
  • Timbalada
  • Milsinho Toque Dez
  • Robyssão
  • Filhos de Jorge
  • John Robert
  • Pagode Segredo
  • Djalma Ferreira
  • Balada Clá
  • João Nagô

Sexta-feira - 20 de Novembro

  • Pedro Sampaio
  • Xanddy Harmonia
  • Carlinhos Brown
  • Jau
  • Thiago Aquino
  • Oh Polêmico
  • Edson Gomes
  • Levy Alvim
  • Monte Zaion
  • Gabi Moraes
  • Libú do Reggae
  • Papel de Seda
  • Afro Lua Negra

Sábado - 21 de Novembro

  • Devinho Novaes
  • Tomate
  • Netto Brito
  • Michele Andrade
  • Rubynho
  • Duas Medidas
  • Jean Santana
  • Maryzélia
  • Kateretê
  • Igor, o Rei da Farra
  • Balanço Gostoso

Domingo - 22 de Novembro

  • Léo Santana
  • Pablo
  • La Fúria
  • Alinne Rosa
  • Pagodart
  • O Poeta
  • Olodum
  • Seresta do Rasta
  • Galeguinho
  • Outros Baianos
  • Palcos e Circuitos

Palco Jota Morbeck – Rua Felinto Marques de Cerqueira

  • Delírios do Olhar
  • Brasilian Boys
  • Gilsan
  • Adão Negro
  • Dionorina
  • Talita Ataíde
  • Bia Estrela

Circuito Charles Albert – Praça Coronel Tortuliano Almeida

  • Gerônimo
  • Marcos Heyna
  • Sound Maré
  • Autorais
  • Magary Lord
  • Balinho de Quinta
  • Negra Cor
  • Isqueminhas
  • Wotimar e Cia

Micareta Kids – Praça Coronel Tertuliano Almeida (“Praça da Kalilândia”)

  • Pé de Lata
  • Gato Multicores
  • Turma do Jordan
  • Patrulha Canina
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Micareta de Feira música

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