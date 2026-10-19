Cantor Danniel Vieira descobre câncer após confundir lesão com espinha

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O cantor Danniel Vieira usou as redes sociais nesta segunda-feira, 19, para revelar que recebeu o diagnóstico de carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele. O artista contou que descobriu a doença após acompanhar uma espinha no rosto que não cicatrizava havia quase dois anos.

O artista passará por uma cirurgia plástica para realizar a remoção do câncer. "Eu confesso que fui pego de surpresa, a falta de informação faz com que a gente fique apavorado, muito preocupado, mas graças a Deus os médicos estavam ali do meu lado", explicou o cantor.

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Na publicação, Danniel Vieira enfatiza que o objetivo é aletar e conscientizar o público sobre a prevenção do câncer de pele por meio de medidas simples de proteção, como o uso de protetor solar antes de qualquer exposição ao sol.

"Esse vídeo foi feito aqui nesse momento, com o coração apertado, para que você me entenda, que eu tô fazendo esse vídeo para te conscientizar, para que você passe protetor solar, que use camisa de proteção UV, que você passe protetor solar, protetor solar nos seus filhos, nos seus pais, alerte seus amigos, alerte suas amigas", afirmou.

Qual a situação atual do câncer ?

Com a remoção do câncer marcada, o artista teme que o tumor tenha uma extensão interna profunda, o que exigiria uma intervenção maior e resultaria em uma cicatriz significativa no rosto.

Diante disso, Danniel Vieira pediu apoio e orações aos seguidores e afirmou que continuará compartilhando atualizações sobre o caso com os fãs.

"Depois eu conto mais notícias de como vai ser a cirurgia, trago mais informações importantes para você também com o intuito de te prevenir, te alertar e você não ser pego de surpresa", disse o artista aos fãs em suas redes sociais.



Veja o vídeo: