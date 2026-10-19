Familiares, amigos e Fãs de Netinho se reúnem na Igreja do Bonfim para missa

Familiares, amigos e fãs do cantor Netinho se reuniram na Igreja do Bonfim, em Salvador, nesta segunda-feira, 19, para reverenciar a trajetória do artista durante a missa de 7º dia. A cerimônia foi conduzida pelo padre Antônio Sérgio, com momentos de reflexão, música e a trajetória do cantor.

Netinho faleceu na última terça-feira, 13, aos 60 anos, após lutar pouco mais de um ano contra um câncer no sistema linfático. A força do cantor para enfrentar a doença foi enaltecida pelos fãs presentes.

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"E eu não esperava que ele partisse, não esperava. O maior legado dele é a firmeza, claro que o patrimônio artístico que ele deixou é inquestionável, de altíssima qualidade, mas tudo que ele fez com muita sinceridade, ele era muito verdadeiro e muito forte, muito firme nas posições dele", descreveu Vitória Régia, poeta, que revelou ter conhecido a obra de Netinho assim que chegou a Salvador, quando veio de mudança de São Paulo.

Fã do cantor Netinho, a poeta Vitória Régia - Foto: Shirley Stolze/ Ag A Tarde

Em mensagem de apoio aos presentes, padre Antônio deixou uma mensagem de conforto aos familiares. "Que o próprio Cristo, com seus braços abrace o pai da Bruna, o nosso amigo Netinho. Primeiro, porque do coração de Jesus brota a eterna misericórdia. Por mais que cada um de nós desejamos conduzir por outro caminho", declarou o ministrante.

Conexão com os fãs

Emocionada pelo momento, outra admiradora do trabalho de Netinho, Eduarda Batista, afirmou que não perdia uma passagem do trio do cantor durante os Carnavais.

"Enquanto ele não chegava eu não ia embora. Aí ficava o marido brigando, 'Vem cá pra casa" e as crianças comigo. E eu ficava ali e falava: 'enquanto ele chegar eu não vou embora'", relembrou.

Eduarda Batista, fã do cantor Netinho - Foto: Shirley Stolze/ Ag A Tarde

"Que Deus o tenha em bom lugar. Ele foi maravilhoso. Estou feliz por ter conseguido abraçar a filha dele, que é uma pessoa maravilhosa, simples que nem o pai", finalizou Eduarda.

Família e amigos presentes

Bruna Tavares, filha de Netinho, acompanhou toda cerimônia ao lado da mãe, a jornalista Mariana Tavares e da empresária Cristiane Ferreira, braço direito do cantor. Muito emocionada, Bruna não quis se pronunciar durante durante a missa e preferiu não falar com a imprensa.

Filha do cantor Netinho, Bruna Tavares - Foto: Shirley Stolze/ Ag A Tarde

A mãe do cantor, Dona Ivanise de Souza Andrade, tem 91 anos e não esteve presente na homenagem devido a idade.